加密貨幣新聞顯示市場停滯不前，但投資者仍在湧向 Metacade

2023 年初，加密貨幣市場出現了進一步改善的積極跡象，在 2022 年的大部分時間裡，加密貨幣市場不得不忍受長時間的下跌。上升在更廣泛的行業中產生了一些積極情緒，儘管從最近幾週的某些價格走勢和加密貨幣新聞來看，市場正在顯示平穩的跡象。

儘管市場變化的速度比加密貨幣新聞的速度更快，但加密貨幣新聞網站一致同意的是，人們對一個名為 Metacade 的顛覆性新項目的預售產生了濃厚的興趣。

該項目已經在整個加密貨幣領域引起關注，這在很大程度上要歸功於其最近發布的 白皮書 中提出的革命性計劃。Metacade 的卓越戰略可以預期它將在未來幾年的 GameFi 爆炸式發展中發揮主導作用，為其效用幣 MCADE 的持有者帶來巨大回報。

Metacade：可能是現在最值得投資的加密貨幣之一

經驗豐富的投資者明白，進入一個項目、產生每個人都夢寐以求的巨額回報的最佳時機是在早期預售階段。通過盡早入手該代幣，投資者可以充分利用顯著的增長，現在大家都明白，這些機會可以轉化為難以置信的收益。

能夠在早期投資一個具有如此高潛力的項目極為罕見，但 Metacade 顯然屬於此類項目。這無疑解釋了為什麼該項目的預售活動異常火爆，僅在前 15 週內就籌集了前所未有的 940 萬美元，預售現已進入第 6 階段。

隨著 GameFi 將去中心化金融（DeFi）的所有優勢帶入價值 2000 億美元的遊戲市場，Metacade 在全球擁有 30 億遊戲玩家的潛在總潛在市場（TAM）——這是大多數項目夢寐以求的目標客戶。

MCADE 能否在 2025 年達到 5 美元？

憑藉該項目的驚人潛力，許多人現在正在研究 MCADE 可以達到多高。由於 GameFi 領域的許多項目已經表現出色，它們可以為 MCADE 的未來底價提供一些指導。

回顧 2021 年牛市高峰期的加密貨幣價格，GameFi 項目 Axie Infinity 的市值達到了 100 億美元左右。Metacade 似乎將輕鬆超過 Axie Infinity 生態系統的表現，並且由於 MCADE 代幣僅受益於其供應的 20 億個代幣，這將導致 MCADE 價格為 5 美元。

當然，MCADE 可能比這更進一步，但由於 5 美元的 MCADE 是預售價格的 250 倍，對於精明的投資者來說，這仍然意味著令人難以置信的回報。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個令人難以置信的新項目，它將自己置於 GameFi 革命的核心。Metacade 團隊概述了它的計劃，即構建同類最大的邊玩邊賺遊樂中心，這可能會對人們的遊戲方式產生巨大影響。

該項目有一個強大的獎勵系統，獎勵玩家享受所有類型的遊戲，無論他們喜歡的遊戲風格是休閒還是更具競爭力。該平台還受益於眾多明智的設計選擇，例如將獎勵擴展到有益於生態系統的非遊戲活動。在創建這些系統時，許多人認為 Metacade 應該會隨著時間的推移看到持續強勁的用戶增長。

該項目使用名為 MCADE 的效用代幣來支撐其生態系統，該代幣充當平台上所有價值交換的貨幣，並具有許多實際用例。

Metacade 可能是一個非常不錯的投資選擇

未來幾年可能是 Metacade 開始引領加密貨幣市場並主導加密貨幣新聞的漫長時期。預計其用戶群將非常龐大，一旦該平台在今年晚些時候上線，將會有大量需求推高該代幣價格。這一點，再加上對投資者友好的代幣經濟學和質押選項，意味著 Metacade 在利用其願景方面處於非常有利的地位。

那些能夠在 MCADE 瘋狂預售期間（現在只剩下 3 個階段）獲得 MCADE 的用戶，可能會在加密貨幣世界中迎來激動人心的一年。隨著越來越多的投資者意識到該平台的巨大潛力，預售幾乎可以保證早晚售罄。