今日加密貨幣新聞：Web3 遊樂中心 Metacade 預售在 15 週內帶來了高達 930 萬美元的收入

Metacade 的加密貨幣預售取得了巨大成功，而該項目才剛剛開始。今天的加密貨幣新聞將深入探討這個有前途的 GameFi 平台，並分析了對 Metacade（MCADE）的加密投資還可以走多遠。

今日加密貨幣新聞：Metacade 加密貨幣預售能否成為今年最佳加密貨幣投資？

目前，加密貨幣領域最大的新聞是關於 Metacade——一個全新的 GameFi 平台，在區塊鏈社區中引起了大量的炒作。Metacade 的加密貨幣預售迅速吸引了 960 萬美元的加密貨幣投資，因為它可以說注定要成為區塊鏈遊戲中最全面的平台之一。

今天的加密貨幣新聞強調，Metacade 之前的每一輪籌款活動都已全部售罄。這意味著自初始測試階段以來，MCADE 的價格已從 0.008 美元上漲至 0.017 美元。

Metacade 將在加密貨幣預售期間釋放其總代幣供應量的 70%，讓社區有更多機會在活動結束前參與進來。如此大量的加密貨幣投資已經湧入 MCADE，該代幣現在正在為重大的長期價格行動做準備。

MCADE 能否在 2025 年達到 5 美元？

分析加密貨幣新聞的今日專家表明，MCADE 可能會在 2023 年及以後爆發。MCADE 加密貨幣預售預示著更多的到來，該項目不斷吸引大量投資。

得益於加密貨幣預售，隨著 MCADE 進入數字資產交易市場，它的曝光率將大幅上升。因此，專家推測，由於投資機會激增，到 2023 年底，MCADE 的價值可能達到每個代幣 1 美元。

Metacade 平台將於 2023 年上線，該項目的大量上線將於 2024 年完成。通過引入開創性的加密貨幣賺取機制選擇和為社區帶來的廣泛利益Metacade 預計在此期間將吸引大量的用戶。

在 2024 年和 2025 年，Metacade 可能會取得重大成功。下一個牛市可能會看到 MCADE 吸引大量加密貨幣投資，由於該項目的通貨緊縮代幣經濟學，將 MCADE 代幣的價格推高至 7 美元。這將是加密貨幣預售結束後令人難以置信的 350 倍收益——可以與 Web3 中其他最成功的 GameFi 項目相媲美。

什麼是 Metacade？

Metacade 是最大的區塊鏈遊樂中心。這意味著它提供了區塊鏈上最廣泛的邊玩邊賺（ P2E ）遊戲集合，每個遊戲都為玩家提供綜合財務獎勵。

除此之外，Metacade 將成為所有 Web3 用戶的中心樞紐。它將展示區塊鏈遊戲的最新趨勢，並以令人興奮的新方式連接社區。

Metacade 還為元宇宙遊樂中心以外的用戶提供了巨大的收入潛力。這將包括 Play2Earn、Compete2Earn、Create2Earn 和 Work2Earn，因為 Metacade 使用區塊鏈技術提供包羅萬象的 GameFi 解決方案。

MCADE 如何運作？

元宇宙遊樂中心將提供休閒和競技遊戲，因為用戶可以單人遊戲或在排名活動中正面交鋒。付費參賽錦標賽將為獲勝者提供主要的加密貨幣獎池，因為有競爭力的遊戲玩家可以測試自己的技能以獲得最終的榮耀。

Web3 社區中心將展示今日加密貨幣新聞和該領域最佳新區塊鏈遊戲。它還將通過 Create2Earn 功能獎勵內容創作者，在用戶發布遊戲評論、分享創意以及與其他社區成員互動時向他們提供經濟激勵。

Metacade 的 Work2Earn 功能將為加密貨幣愛好者提供新的工作機會，使任何人都能在區塊鏈領域開啟自己的職業生涯。Work2Earn 將包括零工工作、自由職業和 Web3 一些最熱門公司的全職職位——這是任何其他 GameFi 平台都無法比擬的巨大價值。

MCADE 將區塊鏈遊戲提升到全新高度

看到今日加密貨幣新聞報道 Metacade 在 15 週內吸引了 960 萬美元並不令人意外。Metacade 是真正的遊戲規則改變者，將直接資助下一波遊戲開發。

Metagrants 項目將為遊戲開發商提供早期投資，因為他們正在為區塊鏈用戶構建新的 P2E 遊戲。它將涉及一個投票過程，由 Metacade 社區決定哪些新遊戲是最好的，這意味著最受歡迎的 P2E 遊戲可以被引入社區的元宇宙遊樂中心。

MCADE 值得購買嗎？

MCADE 加密貨幣預售可能是今年最賺錢的機會。憑藉平台潛入了巨大盈利潛力，以及由於今日加密貨幣新聞而導致的天價預測，Metacade 看起來像是明智的投資項目。我們只能預計，隨著 3 月份預售進入最後階段，炒作會增加。

Metacade 是在波動的市場條件下進行強大的加密貨幣投資的一個典型例子，因為它從加密貨幣預售結束後的長期潛力是巨大的。