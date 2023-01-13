2030 年加密貨幣展望：為什麼您應該投資 Cardano（ADA）、Solana（SOL）和 Metacade（MCADE）

加密貨幣市場在不斷發展，因此很難知道哪些代幣值得長期投資。在本文中，您將發現三種前景廣闊且未來增長潛力巨大的加密代幣。它們是 Cardano（ADA）、Solana（SOL）和後起之秀 Metacade（MCADE）。

為什麼投資 Cardano（ADA）？

Cardano 是領先的第 1 層解決方案之一，目前在按市值計算的頂級加密貨幣名單中排名第九。雖然它執行的功能與 Ethereum 有很多相同的功能，但 Cardano 在一些方面與眾不同，使其成為一項有吸引力的投資。

首先是其基於學術的方法。每次升級在推出之前都經過嚴格的學術測試。例如，它的共識協議 Ouroboros 在數學上是安全的，因此可以很好地抵禦攻擊。

其次，Cardano 將在 2023 年對其網絡進行一些重大改革。它正在推出 Djed 穩定幣，這可能會加速 Cardano 在 DeFi 領域的地位不斷增長。Cardano 開發人員也有望很快實施 Hydra 和 Midnight。Hydra 是一種擴展解決方案，有朝一日可以使網絡實現每秒 100 萬筆交易（TPS）。Midnight 是一個圍繞隱私法規設計的協議。

2030 年 Cardano（ADA）加密貨幣展望

這些即將到來的升級無疑加強了 2030 年對 ADA 加密貨幣的展望。基本因素，如其嚴格的創新方法、搖滾明星開發團隊和戰略聯盟，只會提升 Cardano 的長期潛力。到 2030 年，ADA 的價值可能在 6.50 美元到 11 美元之間，具體取決於未來的發展情況。這遠高於 ADA 目前 0.27 美元的價格。

為什麼要投資 Solana（SOL）？

Solana 和 Cardano 一樣，是一個第 1 層解決方案，旨在與 Ethereum 的主導地位相抗衡。它目前是世界上第 17 大最有價值的加密貨幣，在 FTX 崩盤後跌出前十名。

儘管最近遭受重創，但 Solana 的基本面並沒有改變。事實上，它的核心方面和未來的發展可能會成為更高價格的催化劑。例如，Solana 是地球上最快和最便宜的區塊鏈之一，能夠以微不足道的成本處理高達 65,000 TPS。

Firedancer 是 Jump Crypto 為提高 Solana 網絡效率而構建的新驗證器客戶端，已被證明能夠在測試環境中處理 600,000 TPS。這遠高於 Ethereum 在今年晚些時候實施分片後預期的 100,000 TPS。

此外，預計很快就會推出 Solana Saga 智慧型手機，這可能會引發新一波 Solana 的採用。根據 Solana Mobile 的博客文章，Saga“為移動端的 Web3 體驗設定了新標準”，開發人員將獲得開發 Web3 就緒的移動應用所需的所有工具。

2030 年 Solana（SOL）加密貨幣展望

雖然 Solana 不如 Cardano 受歡迎，但該網絡似乎有著光明的未來。到 2030 年，SOL 可能至少價值 450 美元，樂觀估計該代幣將在 600 美元到 750 美元之間。如果 SOL 達到 450 美元，以今天 13 美元的價格買入的投資者將上漲超過 3,300%！

為什麼投資 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個邊玩邊賺（P2E）社區中心，旨在成為 GameFi 革命的焦點。在這個平台上，用戶可以與志同道合的遊戲玩家聯繫，探索如何充分利用最新的 P2E 遊戲，甚至參與製作他們將要玩的遊戲。

基於社區的功能，如論壇、實時聊天、評論、競賽和錦標賽，有可能吸引成千上萬的玩家在新興的 GameFi 空間中尋找安身之所。甚至還為發布評論、技巧和其他內容供社區學習的玩家提供 MCADE 獎勵。

今年晚些時候，Metacade 預計將推出其首個 Metagrant，它是 Metacade 社區將資金直接用於構建玩家最感興趣的 P2E 遊戲的一種方式。要獲得它們，開發人員只需提交他們的想法，誰為項目贏得最多的選票，誰就會獲得資金。而完成的遊戲將被添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心中，與其他數十個社區支持的經典遊戲一起。

有了去中心化自治組織（DAO）的計劃、職位和工作委員會以及幾項高額項目，可以肯定地說 Metacade 將玩家放在首位。鑑於 GameFi 預計到 2025 年將以傳統遊戲的 10 倍的速度爆炸式增長（ Crypto.com ），到 2030 年，Metacade 可能成為此處討論的三種加密貨幣中表現最好的。

2030 年 Metacade（MCADE）加密貨幣展望

考慮到這些方面，Metacade 可以迅速成為 Web3 的第一大 P2E 遊戲社區空間。它的長期加密貨幣前景看起來很樂觀，MCADE 預計到 2030 年將至少達到 2 美元——其最終預售價 0.02 美元的回報率為 9,900%。如果用戶按預期湧入該平台，那麼到本十年末，MCADE 的價值可能高達 25 美元，這意味著參與預售的投資者可能會獲得上漲 24,900%！

您應該投資哪種代幣？

很明顯，這三種加密貨幣在未來幾年都有可能飛速發展。但是，在對每一項進行檢查之後，Metacade 在預計長期回報方面處於領先地位。

由於 MCADE 代幣仍處於預售階段和社區至上的理念，Metacade 很可能會受到投資者的巨大衝擊。事實上，到目前為止，已售出超過 220 萬美元的 MCADE，而且這個數字預計會繼續上升。如果您正在尋找具有市場上最強加密貨幣前景之一的代幣，請立即查看 MCADE 預售！

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