加密貨幣交易者加緊準備並湧向 AltSignals 的新代幣 ASI

由於加密貨幣對影響它的宏觀經濟和政治事件的反應具有波動性，因此可能具有挑戰性。加密貨幣所依附的項目的投機性質進一步加劇了這種波動性，新的尖端技術在其起步階段就得到了應用，但可能會產生影響未來的革命性成果。

AltSignals 就是這樣一個採用全新技術的平台，因為它還啟動了新代幣 ASI 的 預售 。這就是為什麼加密貨幣交易者已經蜂擁而至，希望抓住這個令人興奮的獨特機會。

AltSignals：讓線上交易變得簡單

AltSignals 於 2017 年推出，並迅速成長為一個非常成功的線上交易社區，目前為 52,000 名會員提供服務。該平台提供交易情報，包括最好的入門級投資和目標價格，其社區在買賣之前應先參考這些資料。新的算法 AltAlgo™ 交易指標旨在幫助會員最大限度地提高加密貨幣市場波動性的盈利能力。

除了這一成熟的能力外，AltSignals 還利用人工智能（AI）的力量進一步提高其信號質量，並通過其 ActualizeAI 工具包開始革新交易信號市場。

為了幫助將 AltSignals 推向人工智能加密貨幣革命的前沿，它目前正在五輪預售活動中推出其 ASI 代幣，然後在 2023 年晚些時候進入交易所。ASI 代幣持有者將獲得多項好處，包括獨家訪問 ActualizeAI 信號和加入 ActualizeAI 俱樂部。

ASI 能否在 2023 年達到 1 美元？

Beta 預售階段推出了新代幣 ASI，價格為 0.012 美元，該價格將在活動期間上漲至最終的 0.02274 美元。AI 功能將進一步增強，AltSignals 平台中的通貨緊縮代幣經濟學和內置效用性，看起來將把 ASI 推向 Web3 人工智能項目的前沿。

ASI 的巨大潛力可能會使其在預售後進入交易所時達到頂峰，一些分析師預測，ASI 可能會在今年年底前突破 1 美元的關口。即使它略低於這個標準，早期投資者也很可能在預售期間從自己的初始支出中看到可觀的回報。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 是 Web3 最大的線上交易社區之一，幫助投資者通過把握市場趨勢持續獲利。ASI 代幣的發佈將有助於擴展所有 AltSignals 區塊鏈操作以及 ActualizeAI 工具包。

ActualizeAI 結合了機器學習算法，這些算法可以 24/7 全天候搜索市場，通過開創性預測建模工具提供最新數據，並最終與自然語言處理（NLP）合併，向 AltSignals 社區提供高度準確的信號。

支持 ActualizeAI 的信號的結果是令人印象深刻的數據，這些數據決定了投資者以最佳買入/賣出價格尋求新交易的最佳買入點。所有 ASI 代幣持有者都可以訪問該工具包。

ASI 如何運作？

除了解鎖對 ActualizeAI 信號的訪問權限外，持幣者還可以選擇成為 ActualizeAI 俱樂部的成員。這開啟了一些最有利可圖的加密貨幣機會，包括最佳預售活動和最有利可圖的 p2p 銷售。

此外，ASI 代幣持有者可以通過幾種途徑獲得加密貨幣獎勵，從持有的代幣中賺取收益。首先，Innovate2Earn 計劃鼓勵用戶在 Beta 測試期間提供有關新功能的回饋。當生態系統的新增功能在有限的時間內上線時，加密貨幣將獎勵給那些在獲得獨家使用權之前測試和評論每個組件的可用性和可行性的人。

最後，ASI 除了在 AltSignals 中具有相當大的效用性之外，還是一種治理代幣。這允許所有代幣持有者對平台的治理和未來戰略方向擁有投票權。這種以社區為中心的關注是 ASI 整體投資吸引力的核心。

人工智能會成為加密貨幣交易的下一件大事嗎？

區塊鏈技術和人工智能還處於起步階段。每個項目的全部功能尚未完全發揮，而加密貨幣項目看起來肯定會在 AI 的發展中發揮重要作用。旁觀者將以濃厚的興趣關注 Altsginals 在區塊鏈領域採用人工智能技術的進展。

人工智能可以分析複雜的大型數據集並不斷進化和學習，從而提高其信號的準確性，而區塊鏈有效地提供了一個巨大的去中心化數據庫供挖掘，這兩種技術被認為可以互補並獲得豐厚的紅利。

AltSignals 看起來很有可能快速利用這兩種技術的潛力，並成為加密貨幣交易領域和更廣泛的區塊鏈世界中 AI 的領先採用者。這兩種技術的創新使用可以使 AltSignals 飛速發展。

ASI 值得購買嗎？

ASI 代幣預售 是一個絕佳的投資機會，因為它與雄心勃勃的開創性加密貨幣項目攜手並進，並享有加密貨幣世界知名項目的支持。

AltSignals 的新 AI 工具包可以幫助加密貨幣交易者更輕鬆地實現利潤最大化。由於這種新的 ASI 代幣不太可能重溫其預售活動的低價，現在是早期投資者以當前價格參與進來的絕佳時機，預計紅利即將到來。