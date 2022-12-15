加密貨幣寒冬可能不會很快結束

關鍵要點

加密貨幣進入惡性熊市一年

這也是加密貨幣第一次在更廣泛的經濟中經歷熊市

宏觀的消極變量太多，零利率時代結束，認為加密貨幣短期內能大幅反彈似乎太天真了

任何押注加密貨幣市場迅速復甦的人都可能需要重新評估了。

如果你熟悉我的分析，你就會知道我已經看跌了一段時間。這主要歸結為宏觀環境，因為經濟在這種新的高利率範式面前步履蹣跚。

加密貨幣代表了周圍風險最高的資產類別之一，因此一旦地毯被抽出，它就會陷入困境。這就是已經發生的事情，Jerome Powell 和美聯儲無情地抽出了這張地毯。

在這樣的宏觀背景下，有一個天花板。在擊敗通脹和利率見頂之前，加密貨幣不會上漲。目前，國庫券的交易價格為 4%，但到 2023 年初可能會升至 5%。

人們仍然擔心通脹似乎已經見頂，但仍將持續一段時間。勞動力市場尚未感受到真正的緊縮，而需求已受到抑制，但並不顯著。

更多壞消息

這種情況讓我宣布加密貨幣可能離踏入痛苦世界只差一個事件。它在 20,000 美元關口區間波動的時間太長，無法突破，同時受到更廣泛市場看跌情緒的抑制。

然而，我沒想到這一個事件會如此震撼人心。FTX 的崩盤代表了加密貨幣的分水嶺。我相信它會造成比大多數人預測的更大的傷害。

我們看到信用機構 Moody 對 Coinbase 的債券進行降級審查，暗示該交易所在破產後可能會採取不利行動。我寫了一篇文章分析大量 Bitcoin 流出交易所，表明信任已被打破並處於歷史最低點。

事實上，在 FTX 崩盤後不到一個月，就有 200,000 個 Bitcoin 從交易所流出，數量驚人。甚至連 Cathie Wood 也警告機構的採用率會下降。

他們說“在別人恐懼時貪婪”，但我不確定這是否適用於此。加密貨幣正處於岔路口。在更廣泛的經濟熊市之前，它從未存在過——請記住，Bitcoin 於 2009 年推出，因此除了金融資產的爆炸性牛市外，它什麼都沒有經歷過。

現在，情況不同了。傳染病再次蔓延，加密貨幣的聲譽一敗塗地，印鈔機不再支撐一切。時間會很艱難。

過往的加密貨幣寒冬

在這種背景下，這種環境對於加密貨幣來說是前所未有的。這就是為什麼我認為將過去的周期推斷到當前情況是幼稚的。當利率為 0% 且其他經濟領域蓬勃發展時，反彈要容易得多。不僅如此，考慮到加密貨幣在疫情期間增長如此之快，這一次的資本破壞規模要大得多。

話雖如此，總有一天通脹將會被戰勝。終有一天利率將不再上調。這是我們生活的周期性世界，因此風險資產將再次上漲。

我只是相信，這一次的寒冬可能會比很多人預期的要長一點。看看以前的周期，寒冬也持續了很長時間。下圖繪製了 2014 年的 Bitcoin 價格，很好地顯示了這一點。

繼 2017 年 12 月達到接近 20,000 美元的峰值後，直到 2020 年第四季度，隨著疫情的深入，Bitcoin 才再次突破這一關口。這標誌著近 3 年的休整期，投資者未能在加密貨幣世界中享受到任何重大收益。

我們現在進入這個熊市已經一年了，無論是在加密貨幣，還是在一般的金融資產方面。預測加密貨幣的未來只會讓你看起來很傻，但無論如何我都會嘗試。如果我們的熊市已經過了一半，我會感到驚訝。

隨著歐洲的寒冬襲來，人們感受到了高昂的能源價格，烏克蘭的戰爭仍在繼續，通貨膨脹繼續頑固地持續存在，認為加密貨幣很快就會上漲的想法讓人覺得很天真。

當然，這在理論上可能會在瞬間改變。來自烏克蘭的利好消息可能會立即將市場推上去，但這是無法預測的。然而，我認為基本情況是，未來的痛苦期比許多人意識到的要長。