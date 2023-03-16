加密貨幣價格預測：2023 年 AltSignals 和 Polygon 能漲多高？

預計 2023 年將是加密貨幣市場捲土重來的一年，在經歷了 2022 年的殘酷市場之後，今年年初的價格終於開始反彈。今年和未來幾年的加密貨幣價格預測正在轉為看漲，同時像 AltSignals 這樣的交易信號平台報告流量大幅增加，因為投資者開始在預期的價格上漲之前重新打開他們的錢包。

這種行為的例子可以在 Polygon 的價格預測中找到，該預測顯示了，經過一年的掙扎後，它又回到了看漲前景。這導致投資者詢問 MATIC 代幣在 2023 年能漲多高，以及這對 AltSignals 的新 ASI 代幣意味著什麼。

ASI 在市場復甦期間推出

Bitcoin（BTC）在輝煌的 2023 年開始，最終回到 20,000 美元以上的價位。正如歷史所示，BTC 領先，其他貨幣緊隨其後，2023 年再次證明了這一點。這些收益是更全面的市場復甦的徵兆，當 MATIC 的價格在今年年初上漲超過 70% 時，就可以看出這一點。

AltSignals 已經成為加密貨幣交易信號的市場領導者，擁有超過 50,000 名成員的社區。它最近宣佈在 2023 年 3 月啟動的預售活動中發佈新的原生 ASI 代幣。$ASI 已經具有重要的內置效用性，隨著其新的 ActualizeAI 算法的發佈，這種效用性將不斷增長，並且可能會給早期投資者帶來巨大潛在回報。

什麼是 Polygon？

Polygon 是一個 DeFi 項目，旨在通過允許開發人員構建用戶友好的去中心化應用（dApp），並根據他們的需求有效地擴展它們來改善 Ethereum 的可擴展性問題。除了易於擴展之外，它還給用戶帶來了極低的交易費用和出色的安全級別等好處。

Polygon 的網絡採用了 Ethereum 區塊鏈的最佳特性，並將它們與其他鏈相結合，以創建成熟的多鏈系統。這種功能組合確保 dApp 充分受益於 Ethereum 網絡的最佳部分，同時為開發人員提供快速、更強大的引擎以供使用。

Polygon（MATIC）價格預測：2023 年達到 2 美元？

在整個加密貨幣市場在今年經歷了看漲的開局之後，分析師一直在上調他們對 2023 年 Polygon 價格的預測。這體現在對 MATIC 今年的樂觀加密貨幣價格預測中。

MATIC 代幣目前的價值為 1.02 美元，看漲的分析師不排除在年底前回到 2 美元以上的價位。然而，其他 Polygon 價格預測更為溫和，預計到 2023 年底，價格在 1.80 美元至 1.85 美元左右。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 已經是 Web3 中最大的加密貨幣交易社區之一，始終為其龐大的全球社區提供最搶手的交易信號訪問權限，這一功能將通過其新的 ActualizeAI 功能得到增強，該功能使用機器學習來提供最佳交易阿爾法。其創新的 AltAlgo™ Indicator 工具 對於產生這種交易阿爾法至關重要，它會實時持續掃描市場，以提供有關買賣貨幣的最佳時間的情報。

憑藉其涵蓋所有主要加密貨幣（包括 BTC、Litecoin（LTC）和 Ethereum）的情報能力，AltAlgo™ 已經成為值得信賴的市場指標供應商。該工具的回測在 BTC 交易中的成功率高達 83.56%，在 ETH 交易中的成功率高達 70.09%。這些結果，以及得益於近 500 條正面評價，它在 Trustpilot 上獲得 4.9/5 評級，說明了為什麼許多交易者信任 AltSignals。

$ASI 如何運作？

ASI 代幣持有者可以使用 AltSignals 平台上一些特殊功能，包括其新的 ActualizeAI 工具，該工具將使用機器學習、自然語言模式（NLP）和預測建模來幫助提高其交易信號的成功率。僅這一功能就旨在為 ASI 代幣持有者提供顯著增加其加密貨幣持有量的潛力。

此外，$ASI 有多種方式，它擁有代幣持有者可以解鎖的更多效用性。例如，其 AI Member Club 會員可以獲得新 AltSignals 產品和功能的測試版訪問權。這意味著，一旦開發和發佈新功能，團隊成員將獲得有限期限的獨家訪問權限，並可以向 AltSignals 的開發團隊提供直接回饋。

$ASI 能否在 2023 年達到 1 美元？

由於其龐大的現有用戶群和現有的成熟項目的支持，ASI 預售可能會以 0.012 美元的價格推出。該社區已經是加密貨幣行業中最大的社區之一，在未來幾個月和幾年內將會像滾雪球一樣越滾越大。

由於在預售結束時，ASI 美元的價格預計將上漲至 0.02274 美元，分析師預計當它在中心化交易所上市時，人們的興趣會增加。專注於加密貨幣價格預測的分析師認為，1 美元是 2023 年的現實預期價格，這要歸功於其社區主導的方法、強化使用創新的人工智能工具以及良好的現有聲譽。

AltSignals 與 Polygon 價格預測：應該買哪個？

隨著 2023 年加密貨幣價格預測全面上漲，現有的 MATIC 持有者可以期待其持有的資產價值在 2023 年出現令人興奮的上漲。但是，與 ASI 可能提供的回報相比，將資金投入 MATIC 的新投資者將獲得較溫和的回報.

AltSignals 有可能成為採用尖端人工智能技術的行業領導者，將其交易信號解決方案提升到另一個層次。預售期間提供的 ASI 代幣數量有限，因此投資者最好盡快了解該項目，避免錯過可能是 2023 年最值得購買的代幣而感到失望。