Decentraland 價格預測：Metacade（MCADE）如何成為 2023 年元宇宙中最大的明星

比賽正在進行中，看看哪個元宇宙項目將脫穎而出，看看哪個代幣將在 2023 年為投資者帶來最大的回報。與業內其他公司相比，Decentraland 已經領先，但其 MANA 代幣能否保持領先地位成為明年的最佳新人？觀察這個市場即將發生的大動作，就會發現 Metacade 及其 MCADE 代幣的表現有望超過 Decentraland 預測。

MANA 代幣做什麼？

要了解 2023 年的 Decentraland 預測，以及為什麼 Metacade 看起來表現更強勁，了解 MANA 代幣 的含義很重要。這是 Decentraland 平台的原生貨幣，是一種基於 Ethereum 的代幣。

它用於支付遊戲中的商品和服務，但令人失望的是，低活躍用戶數量導致遊戲的進展停滯不前。這是代幣在 2022 年表現不佳的部分原因，因為它從 2021 年 12 月的峰值 5 美元跌至 0.60 美元左右。

什麼是 Metacade？

Metacade 平台將充滿復古遊戲的遊戲中心帶到元宇宙，而不是專注於單一遊戲。事實上，該項目的最終目標是成為與 Web3 遊戲相關的一切的一站式中心。Metacade 計劃成為 P2E 遊戲的中心節點。

Metacade 將專注於建立遊戲社區。它的目標是成為遊戲和設計師聚集在一起享受共同激情的地方：以每個人都能從中受益的方式玩、測試和評論遊戲。最重要的是， Metacade 將通過 Metagrants（資助）、社區支持和整個測試玩家池來幫助開發者製作遊戲。這意味著用戶對 Metacade 上發生的事情及其未來的樣子真正有發言權。為了支持這一點，該項目將採用具有分佈式決策過程的 DAO 方法，並將進行自我監管。

與 Decentraland 一樣， Metacade 項目有一個原生代幣，被稱為 MCADE。然而，從他們的白皮書中可以明顯看出，該項目具有出色的代幣經濟學模型，使其從 Decentraland 等其他元宇宙項目中脫穎而出。

這是因為 MCADE 代幣被用作 自我維持生態系統的 一部分，在該生態系統中，收入通過各種方式產生，然後作為一系列獎勵回饋給代幣持有者。通過這種方式，它在充當遊戲中心和成為明智的投資機會之間取得了令人印象深刻的平衡。

了解 Metacade 的工作方式

要了解 Metacade 項目，首先是它如何產生為經濟模型提供動力並提供獎勵的收入。這是通過多種方式實現的，例如通過廣告收入、招聘啟事和遊戲測試。付費遊戲中心部分是該模型的另一個關鍵部分，它將保持收入的增長。

另一個因素是那些購買 MCADE 代幣並希望看到自己的資金增長的投資者的盈利潛力。他們可以通過抽獎、獨家錦標賽和質押等方式獲得更多代幣。所有這一切意味著，無論您是狂熱的街機遊戲玩家還是正在尋找加密貨幣投資，都值得看看 Metacade 白皮書 和代幣預售。

Metacade 為強勁的 2023 年做好了準備

隨著元宇宙成為當今技術領域最大的進步之一，看到人們期望 Metacade 項目能夠超越其他項目，也就不足為奇了。這是因為它是一個基於元宇宙的遊戲中心，玩家可以在其中享受身臨其境的遊戲系列，並賺取一些額外收入。

代幣預售揭示了人們對它的熱切期待，因為現階段出售的 14 億個代幣需求量很大。0.008 美元的低起價隨著預售的結束，會上漲至 0.02 美元，事實證明，儘早參與這個新項目是一個明智的決定。

加密貨幣現在值得購買嗎？

2022 年， 許多加密貨幣都失去了價值 ，而不僅僅是 MANA。Decentraland 的預測表明，該平台開始獲得用戶並看到其價值提升可能還需要一段時間。時間會證明這是否足以挽救它，或者一旦其他項目以新的想法超越它，它是否會變得默默無聞。

然而，這並不意味著您要避免這個市場。選擇像 Metacade 這樣的項目，您仍然可以賺取利潤，它具有經濟意義的代幣經濟學模型和讓很多人興奮的預售。查看白皮書以確切了解所提供的內容。