Decentraland 價格預測：Metacade 似乎是更好的選擇

元宇宙看起來越來越有可能在未來幾年成為科技界的主要參與者。隨著越來越多的大公司加入進來，廣泛採用似乎指日可待。這意味著現在是時候考慮這些項目了，它們仍有很大的增長空間，對未來的價格預測也很有希望。

可以推動這一進展的兩個特別項目是 Decentraland（MANA）和 Metacade（MCADE）。在價格預測方面，最大的問題是：哪個具有更高的潛力？

本文將介紹每個項目的特點，看看哪個項目的回報機會更大。

什麼是 Decentraland（MANA）？

Decentraland 是一個創建、維護和管理虛擬世界的 DAO （去中心化自治組織）。該平台的原生代幣 MANA 是一種 ERC20 代幣，用於購買元宇宙房地產並參與治理投票。

通過利用去中心化社區的力量，Decentraland 成為 GameFi 行業未來構建的基礎之一。在 Decentraland 中，任何人都可以自由構建 3D 世界，同時探索、瀏覽和分享他們的創作，這是一些投資者認為 Decentraland 價格預測可能很有前景的關鍵原因。

Decentraland 平台由兩個主要元素組成。 Decentraland SDK 用於構建基於元宇宙的體驗，Decentraland 客戶端用於查看這些體驗並與之交互。

Decentraland 平台允許用戶創建、體驗內容和應用並從中獲利。有多種方式可以享受 Decentraland 元宇宙及其製作的範圍廣泛的數字作品。用戶可以構建自己的虛擬現實景觀，並通過將藝術品和其他資產鑄造為 NFT 來實現貨幣化。

通過使遊戲構建過程更容易獲得，Decentraland 正在擴大邊玩邊賺遊戲的範圍。

Decentraland：優質房地產但人氣下降

Decentraland 價格預測的一個主要缺點是，它在過去 12 個月中一直在努力吸引用戶。MANA 的長期價格預測可能因此而受到影響。最近的一份報告表明，只有不到 1000 名 活躍用戶 在買賣 MANA 代幣。因此，儘管該平台提供了獨特的功能並且確實具有很高的潛力，但目前的價格預測低於元宇宙空間中的其他平台。

由於在這些數字環境中提供的效用，專家將基於元宇宙的項目視為主要的長期投資。投資者預測 MANA 價格將從當前價位與其他元宇宙代幣一起上漲，但可能難以恢復之前的高位。這些項目使用先進的技術，將來自世界各地的人們聚集在一起，Decentraland 的長期價格預測高於當前價格，但沒有什麼值得驚奇的。

Metacade 是一個取得不同程度成功的元宇宙項目，它已經顯示出未來幾年的巨大潛力。儘管 Decentraland 的 MANA 代幣在 2022 年令許多加密貨幣投資者失望，但 Metacade 的 MCADE 已成為一個有吸引力的選擇。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個全面的邊玩邊賺遊戲平台，正在構建區塊鏈上最大的遊樂中心。Metacade 在一個將游戲與賺錢機會相結合的平台上提供一系列街機風格的遊戲。

最重要的是，Metacade 舉辦了邊玩邊賺錦標賽，玩家可以在其中為他們的體驗添加競爭元素。通過連接平台上的 GameFi 愛好者並提供 MCADE 代幣獎勵，Metacade 為有競爭力的遊戲玩家提供了新的方式來享受周圍最佳邊玩邊賺遊戲。

強大的社區建設方法

除了作為 P2E 遊戲的首選遊樂中心外，Metacade 還是一個以用戶為中心的平台。例如，MCADE 代幣將用於獎勵社區成員對 Metacade 空間的貢獻。用戶可以幫助其他玩家發現玩最新 GameFi 遊戲的最佳方法，Metacade 將提供經濟獎勵。簡而言之，用戶可以通過參與社區來賺錢。這包括分享他們對最新遊戲的知識，同時與其他遊戲玩家建立新的關係。

由於該項目完全專注於其社區，Metacade 將成為一個 DAO，允許玩家使用 MCADE 代幣對治理提案進行投票。這將更多權力交還給遊戲玩家，因為他們決定數字世界中幾個關鍵功能的最佳行動方案，而這些功能將完全由 MCADE 代幣持有者控制。

支持 GameFi 的未來

社區成員能夠影響的一個關鍵功能是 Metagrants 計劃。 Metagrants 將用於資助下一波 GameFi 創新者，因為社區可以對許多投資方案進行投票，並決定哪些項目聽起來最好。從這個意義上說，Metacade 社區將對邊玩邊賺遊戲的未來產生直接影響。

從 2024 年開始，Metacade 還將包括 Web3 求職板塊。元宇宙世界的這一部分將新興的區塊鏈遊戲與專門的遊戲玩家社區聯繫起來。目的是讓 Metacade 社區測試這些新遊戲並向開發團隊提供回饋，以換取 MCADE 代幣作為獎勵。

Decentraland 與 Metacade

元宇宙項目看起來無疑是對未來的一個可靠賭注，尤其是因為這些路線圖中提供的效用非常廣泛。由於 Metacade 仍處於早期開發階段，它自然比任何 Decentraland 的價格預測都高。

看看 Decentraland，MANA 代幣的代幣價值已經經歷了大幅增長。在 2020 年至 2021 年間，MANA 的價格上漲了近 10,000%。然而，從那以後，該項目經歷了一次重大回調，投資者預測，價格可能永遠不會達到 2021 年的高度。目前，Decentraland 的價格預測為 2.22 美元。如果 MANA 成功突破這一關鍵阻力位，則可以創下歷史新高。

相比之下，Metacade 剛剛開始其代幣 預售 ，除了上漲，無路可走。由於起跑線上有如此多的價值，投資者紛紛湧入 MCADE，並已取得巨大收益。在代幣最初以 0.008 美元的價格推出後，長期價格預測看起來明顯高於當前價格。在如此早期的階段，在下一次牛市開始之前，Metacade 甚至可能上漲到與 Decentraland 的 10,000% 相似的價位。到 2025 年，MCADE 價格預測有望達到 5 美元大關。

明眼看一切，MCADE 和 MANA 的選擇就一目了然了。 Metacade 代幣的未來看起來更加光明。

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