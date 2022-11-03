eToro 上增長最快的加密貨幣—— Decentraland

關鍵要點

根據 eToro 的數據，自去年以來，Decentraland 持有者數量的增長超越了任何其他代幣，增加了 469%

排名前 3 名的推動者包括 MANA（元宇宙）、SHIBA（迷因）和 ENJ（遊戲）

Bitcoin 是最受歡迎的加密貨幣，將去年的領先者 Cardano 擠到了第二位

Shiba 排名上升的幅度最大，在 eToro 投資者中從最受歡迎的第 16 位躍升至第 6 位

今年，加密貨幣市場的價格只有一個方向——向下。

然而，儘管發生了大屠殺，但一旦你仔細分析並考慮近年來湧入該領域的投資者數量，採用率已經大大增加。

通過 eToro 的數據，我們評估了今年哪些代幣最受加密貨幣投資者的歡迎。

增長最快的加密貨幣—— Decentraland

與去年同期的投資者增長情況相比，排名前 10 名中有多種代幣類型。

傲視群雄的是元宇宙代幣 Decentraland ，與去年第三季度相比，它在 eToro 上的持有者數量驚人地增加了 437%。

元宇宙代幣在同一時間段內經歷了過山車式波動。去年這個時候的交易價格為 0.78 美元，它飆升至 5.48 美元，然後回落至 0.70 美元——低於一年前的價格。

隨著 Decentraland 希望繼續構建其虛擬現實區塊鏈世界，持有者數量的增長將是令人欣喜的消息。它在上個月還捲入了一個關於用戶數量有多低的傳聞，但該報告似乎具有誤導性。

目前，雖然交易仍然在市值超過 10 億美元的前 50 名加密貨幣中發生，但隨著這個領域內的競爭對手越來越多，觀察 Decentraland 未來將如何發展會很有趣。

與去年同期相比，SHIBA 的持有者數量增長了 269%，位居第二。今年，這個 Dogecoin 替代品席捲了加密貨幣世界，獲得了絕對驚人的收益。

SHIBA 在巔峰時期突破了 410 億美元的市值，但現在比這一大關低了 87%。與去年相比，持有這款小狗代幣的用戶增加了 269%，忍不住想到底有多少後來者現在都被套牢了。

區塊鏈遊戲代幣 Enjin 進入了前 3 名。也許沒有什麼比去年的前 3 名推動者更能概括加密貨幣的廣泛影響力了，它們包括元宇宙代幣、迷因和遊戲代幣。

Shiba 排名上升幅度最大

從用戶總數來看加密貨幣，Bitcoin 毫無疑問地名列前茅。這個首款加密貨幣實際上在去年的 eToro 上排名第二，僅次於 Cardano ，後者擁有一個出了名的狂熱社區。

Ethereum 排在第三位，但與去年相比，最令人震驚的是 Shiba 的躍升。這個迷因代幣在 2021 年第三季度排在第 16 位，但現在排在第 6 位，僅次於知名的 Dogecoin。回想一下去年的預測吧。

最後的想法

顯然，對於加密貨幣來說，這是艱難的一年。宏觀環境是加密貨幣存在的短暫生命中最糟糕的——請記住，Satoshi 在 2009 年才推出 Bitcoin。

上述數據有助於表明，在仔細分析並查看基本面時，加密貨幣的長期軌跡仍然是向上的。當然，有很多代幣朝著零崩盤，但也有些項目擁有成千上萬的投資者，而這些項目在去年幾乎不存在。