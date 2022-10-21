去中心化是美好的，但它也有不祥的弊端

制裁。

毫無疑問是加密貨幣圈子裡的一個熱門詞——與審查、監管和中心化並列。

本週證明了這是一個多麼嚴重的問題，以及執法部門對加密貨幣的興趣日益濃厚。美國在本周三宣布關閉一個使用 Tether（USDT）非法轉移資金的俄羅斯-委內瑞拉網絡。

在 2 月入侵烏克蘭後，國際社會對俄羅斯實施了嚴厲的制裁。這迅速將加密貨幣及其規避此類制裁的潛在能力的話題推向了風口浪尖。

抵抗審查是加密貨幣的支柱

從某種意義上說，審查的阻力非常大。事實上，它是加密貨幣的支柱之一。通過這種誘人的去中心化性質，個人獲得了控制自己財富並避免受政府和其他中央機構影響的能力。

這種去中心化和抵抗審查性提供了各種優勢。想想那些生活在不值得信任的政權下的人，他們現在有途徑可以控制自己的財富了。公民通過無能的政府經歷大規模通貨膨脹，他們現在可以用最少的努力購買穩定幣，從而將其價值存儲在美元中。

這些優勢或多或少為大家所認可。對我來說，它們也是我對這個奇怪的小行業如此著迷的部分原因。它有助於打破金融特權，讓發展中國家的公民有機會保護自己的財富。當然，Bitcoin 非常不穩定，目前非常不適合作為價值儲存手段，但加密貨幣也有關聯穩定幣和波動性較小的代幣——提供大量選擇。

去中心化也是一個弊端嗎？

許多人譴責 Tether 的中心化事實。哦，他們爭辯說，你正受制於美國政府的一時衝動。他們是對的。看看上個月 Ethereum 的現金混合器 Tornado Cash 發生的事件就知道了。

政府可以隨時命令 Tether 凍結錢包，而 Tether 必須遵守。他們是一家受監管的公司，而這正是一家受監管的公司有義務採取的行動。

這就是為什麼我一直在爭論 Ethereum 的中心化程度。整個生態系統非常依賴於像 Tether 和 Circle 這樣的中心化馬厩。如果流經系統的資金是中心化的並受到審查，那麼 Ethereum ——或者整個 DeFi ——如何去中心化？

但我們也需要面對去中心化的弊端。儘管它很神奇——而且它打開了所有的大門——也存在非常明顯的弊端。行為者能夠規避國際制裁就是其中之一。這是一個不祥但非常真實的現實——去中心化的加密貨幣確實對這一點推波助瀾。

本週發生了什麼？

本週的公告：美國司法部對五名俄羅斯人和兩名委內瑞拉人提出指控，控告他們維持一個全球洗錢和與受制裁公司貿易的網絡。這凸顯了這個弊端是多麼的真實。

司法部宣布，被告促成了數億桶石油的貿易，這些石油隨後被運往俄羅斯和中國的買家。此外，該團夥的成員被指控向俄羅斯走私軍事技術。

隨著俄羅斯繼續恐嚇烏克蘭，這描繪了一幅加密貨幣幫助戰爭的陰暗畫面。據 The Block 報導，其中一名被告——俄羅斯國民 Yury Orrekhov 對同夥說“不用擔心，不用緊張。一旦我們被禁止，我們將立即轉移。USDT 的運作像短信一樣快”。

據報導，親俄羅斯的準軍事團體也使用加密貨幣為其活動提供資金。話雖如此，烏克蘭更多地利用加密貨幣來進行捐贈——在其副總統在 Twitter 上提出請求後，籌集了超過 1 億美元。

而這是利用了像 Tether 這樣的中心化加密貨幣，意味著潛在的擔憂會擴展到所有的加密貨幣，而不僅僅是去中心化代幣。然而，對於後者來說，執法部門遏制非法活動的手段相對並不多——這既是令人難以置信的祝福，也塑造了可怕的前景。

這值得嗎？

就像很多事情一樣，加密貨幣有好有壞。

談到它是否利大於弊。去中心化的力量及其可以為世界帶來的所有好處是否超過了不良行為者更方便自由交易的可能性？

我相信是的，但我們需要謹慎地處理，同時不要忽視這個行業邊緣發生的非常險惡的事情。當然，執法部門也要發揮作用，本週的事態發展表明他們開始越來越重視這件事了。

最後，我想說，去中心化是非常了不起的。但需要承認一點——它並不完美。我希望利繼續大於弊。但是下次當你對建立在去中心化框架上的烏托邦式未來表示讚賞時，請深入考慮一下它的弊端。