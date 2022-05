DeFi Land 推出新的 P2E 農業相關遊戲功能

DeFi Land 是一款基於 Solana 構建的多鏈農業模擬遊戲,旨在將去中心化金融 (DeFi) 遊戲化,推出了一款與農業相關的新遊戲即賺錢 (P2E) 遊戲。

迄今為止,就市值而言,DeFi Land 是第三大遊戲,預計今天將推出更多功能。

根據 DeFi Land 團隊的說法,該平台在今年早些時候推出時通過出售不可替代代幣 (NFT) 籌集了 175 萬美元。

通常,DeFi Land 是一款免費遊戲,玩家無需任何啟動資金即可加入並努力賺取 XP,並與排行榜上的其他玩家競爭以獲得每月獎勵。

在 P2E 全面上線後,用戶可以進行所有與農業相關的活動,如耕作、射擊和釣魚。該團隊還承諾,P2E 遊戲將可供玩家使用,並且還將展示基本的農業模擬,如星露穀物語和 Harvest Moon 遊戲。

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

— DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022