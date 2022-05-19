DeFi Land 推出新的 P2E 農業相關遊戲功能

DeFi Land 是一款基於 Solana 構建的多鏈農業模擬遊戲，旨在將去中心化金融 (DeFi) 遊戲化，推出了一款與農業相關的新遊戲即賺錢 (P2E) 遊戲。

迄今為止，就市值而言，DeFi Land 是第三大遊戲，預計今天將推出更多功能。

根據 DeFi Land 團隊的說法，該平台在今年早些時候推出時通過出售不可替代代幣 (NFT) 籌集了 175 萬美元。

DeFi 土地

通常，DeFi Land 是一款免費遊戲，玩家無需任何啟動資金即可加入並努力賺取 XP，並與排行榜上的其他玩家競爭以獲得每月獎勵。

DeFi Land 的新 P2E 遊戲功能

在 P2E 全面上線後，用戶可以進行所有與農業相關的活動，如耕作、射擊和釣魚。該團隊還承諾，P2E 遊戲將可供玩家使用，並且還將展示基本的農業模擬，如星露穀物語和 Harvest Moon 遊戲。

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live! 🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse. 🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD — DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022

玩家將獲得遊戲原生代幣、DFL代幣作為獎勵，此外還將引入一種名為GOLDY的新遊戲內貨幣。

借助 GOLDY 和 DFL 兩者，玩家可以升級他們的 NFT，還可以製作、定制和修復遊戲內物品。據開發商介紹，玩家還可以使用這些貨幣與其他玩家進行社交互動。

但是，這些 P2E 遊戲功能僅對擁有 DeFi Land Gen-0 NFT 的玩家開放。根據 OpenSea 的數據，該系列的底價目前為 1.55 SOL，在當前市場上約為 88 美元。

更多集成即將到來

DeFi Land 開發人員指出，在接下來的幾個月中，他們將探索“多鏈的未來”，並在今年 6 月宣布更多的鏈集成。

此外，DeFi Land alpha 移動版目前正在開發中，預計將於今年 7 月至 9 月期間發布。