DeFi 在市場恐慌中自相殘殺

最近，加密貨幣出現了一些令人擔憂的趨勢，但上週有一個消息特別引起了我的注意。基於 Solana 的借貸平台 Solend 通過了政府投票，接管了一個私人錢包。

該私人錢包（下稱“鯨魚”）將 570 萬 SOL（目前價值 2 億美元）存入借貸平台。針對這一情況，鯨魚借入了 1.08 億美元的穩定幣。 570 萬個 SOL 代幣占平台總存款的 95% 以上。

當 Solana 價格與更廣泛的市場一起暴跌時，問題就出現了，鯨魚抵押品的價值急劇下跌，並引發了潛在的清算可能性。在這種情況下，市場將被淹沒，並有可能大幅降低 Solana 代幣的價值。

“在最糟糕的情況下，Solend 最終可能會出現壞賬，”Solend 說。 “這可能會導致混亂，給 Solana 網絡帶來壓力。”

清算的後果

將這一數量的 SOL 與交易量進行對比，可以看出這將對市場產生多大的影響，如果這個錢包淹沒市場，DEX 機器人的觸發效應可能會進一步加劇下行趨勢。

貸款的清算價格為 22.27 美元，需要從當前價格下跌 35% 才能觸發。雖然這是一個大幅下降，但 Solana 僅今年一年就下跌了 80%，從這裡下跌 35% 絕非不可能的事——隨著 Solana 在上週跌至 25 美元，這個跌幅已經非常接近了。

該協議試圖聯繫鯨魚並呼籲他們償還貸款，但並沒有得到回應，錢包近兩週均未被使用。因此，該協議通過了一項投票，暫時接管鯨魚的錢包並降低協議的風險。

接管錢包後，計劃是通過場外交易清算鯨魚，而不是冒著級聯蔓延的風險，通過自動機制在鏈上清算。

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrowshttps://t.co/Xp7Xym5LQt — Rooter | Solend (hiring!) (@0xrooter) June 18, 2022

從那時起，鯨魚將 2500 萬美元轉移到 Mango 市場，從而限制了在清算觸發時對 Solend 造成的破壞。

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step. So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem. — Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022

然而，雖然這減少了 Solend 協議的脆弱性，但清算威脅仍然存在，這意味著 Solana 還是非常緊張。

但是，讓我們停下來想一想。

先例

我知道該協議最終並沒有接管錢包，因為錢包是獨立退出的，但投票通過了，這就是計劃。還應該注意的是，由於在 Twitter 上受到強烈反對，Solend 又通過另一次投票推翻了之前的投票。

但這與加密貨幣的本意恰恰相反：去中心化、無審查和去信任。

有了這一先例，那麼界限在哪裡呢？誰的賬戶可能會被接管？較大的賬戶可以聯合起來接管較小的賬戶並抽走他們的資金嗎？如果協議所有者認為錢包的行為與他們的願景不一致，他們是否可以從錢包中索取資產？

現實情況是，一切皆有可能，因為它是中心化的，並且已經開創了一個危險的先例。具有諷刺意味的是，這本質上是加密貨幣發明的最大原因——對抗中心化的危險截然相反。如果 Bitcoin 創始人中本聰現在在某個地方，他/她一定會驚恐地瑟瑟發抖。

New vote idea — instead of liquidating the solend whale, everyone that votes yes to this proposal gets to keep the whales’ funds instead. Solend will have a lot of bad debt but the token holders that voted yes will be rich. lfg! — Cobie (@cobie) June 19, 2022

鯨魚

目前尚不清楚這頭鯨魚是誰，但他們已經被該協議嚴重地辜負了。他們在可以貸款並做自己想做的事為幌子下存入了這筆錢。現在，所有者和協議已經介入沒收該特權，以保護其代幣的價格。有錢能使鬼推磨，不是嗎？

事實證明，該協議不是點對點、去信任的協議。相反，它是一個中心化的借貸平台，需要投資者信任所有者和其他用戶。球門柱並沒有被移動，而是被完全拆除了。

這不是去中心化金融。相反，它仍然是非常中心化的金融。