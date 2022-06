DeFi 在市場恐慌中自相殘殺

最近,加密貨幣出現了一些令人擔憂的趨勢,但上週有一個消息特別引起了我的注意。基於 Solana 的借貸平台 Solend 通過了政府投票,接管了一個私人錢包。

該私人錢包(下稱“鯨魚”)將 570 萬 SOL(目前價值 2 億美元)存入借貸平台。針對這一情況,鯨魚借入了 1.08 億美元的穩定幣。 570 萬個 SOL 代幣占平台總存款的 95% 以上。

當 Solana 價格與更廣泛的市場一起暴跌時,問題就出現了,鯨魚抵押品的價值急劇下跌,並引發了潛在的清算可能性。在這種情況下,市場將被淹沒,並有可能大幅降低 Solana 代幣的價值。

“在最糟糕的情況下,Solend 最終可能會出現壞賬,”Solend 說。 “這可能會導致混亂,給 Solana 網絡帶來壓力。”

將這一數量的 SOL 與交易量進行對比,可以看出這將對市場產生多大的影響,如果這個錢包淹沒市場,DEX 機器人的觸發效應可能會進一步加劇下行趨勢。

貸款的清算價格為 22.27 美元,需要從當前價格下跌 35% 才能觸發。雖然這是一個大幅下降,但 Solana 僅今年一年就下跌了 80%,從這裡下跌 35% 絕非不可能的事——隨著 Solana 在上週跌至 25 美元,這個跌幅已經非常接近了。

該協議試圖聯繫鯨魚並呼籲他們償還貸款,但並沒有得到回應,錢包近兩週均未被使用。因此,該協議通過了一項投票,暫時接管鯨魚的錢包並降低協議的風險。

接管錢包後,計劃是通過場外交易清算鯨魚,而不是冒著級聯蔓延的風險,通過自動機制在鏈上清算。

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

從那時起,鯨魚將 2500 萬美元轉移到 Mango 市場,從而限制了在清算觸發時對 Solend 造成的破壞。

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022