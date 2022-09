ETH 價格在合併後下跌：購買 Ethereum 的最佳場所

期待已久的 Ethereum 網絡合併升級於 2022 年 9 月 15 日星期四凌晨成功完成。時間與 Ethereum 開發人員早前根據 Ethereum 哈希率預測的結果一致。

合併升級創建了一個更節能的區塊鏈網絡,因為 Ethereum 已經從工作量證明(PoW )區塊鏈網絡轉變為權益證明(PoS)網絡。然而,Ether(ETH)的價格在合併後大幅下跌,在週五凌晨的交易價格為 1,474.20 美元,較週四的價格下跌約 7.93%。

儘管如此,分析師預計,一旦投資者解除他們在推出時因預計會出現問題而購買的對沖,價格將在未來幾天飆升。到目前為止,沒有關於合併問題的報導;這可能會引發投資者的信心,並可能推高價格。

根據加密貨幣研究公司 Delphi Digital 的研究員 Jon Charbonneau 稱,合併標誌著“自 Bitcoin 和 Ethereum 創建以來加密貨幣領域最大的事件。假設一切順利,注意力將轉向 Ethereum 的未來升級。”

Ethereum 是繼 Bitcoin 之後開發的第二個區塊鏈網絡,Bitcoin 是第一個開發的區塊鏈。Ethereum 的原生代幣/加密貨幣 Ether(ETH)是按市值計算的第二大加密貨幣。

在推出時,Bitcoin 和 Ethereum 都被設計為使用 PoW 共識機制來確認網絡內的交易。

然而,事實證明,PoW 機制會消耗大量能源,對環境產生負面影響。Ethereum 已經開始轉向一種比 PoW 涉及更少內容、更少能源消耗和效率更高的 PoS 機制。

Ethereum 在 9 月 15 日星期四通過合併升級成功完成了向 PoS 系統的遷移。

在 Ethereum 合併之後,由於 Bitcoin 的工作量證明(PoW)共識機制,一項針對 Bitcoin 能源消耗的新廣告活動正在進行中。

假設你想投資一種預計在未來幾天會大幅上漲的熱門加密貨幣。在這種情況下,ETH 可能是一個不錯的選擇,尤其是在其合併升級成功之後。

但是,加密貨幣市場波動性極大,你應該謹慎投資。

儘管在合併後價格下跌,但分析師預計,一旦投資者解除對沖頭寸,Ethereum 的價格在未來幾天可能會飆升至 2000 美元以上,因為在合併升級後,目前尚未記錄到任何問題。

