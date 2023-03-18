投資者期待 Metacade 的預售可實現投資最大化，Ethereum Classic 和 Litecoin 價格預測下降

對於那些參與 Web3 和關注市場的人來說，有時很難找出正在取得巨大進步的項目。具有實際效用性和可靠用例的項目正緩慢而肯定地走向主流採用，隨著項目的成熟，金融和遊戲等大型行業可能會在未來幾年看到巨大的顛覆。

這為那些未能佔據市場份額或 Web3 建設者的想像力的項目提供了一個艱難的背景，並且由於 Ethereum Classic 和 Litecoin 都屬於這一類，隨著空間的不斷成熟，這些項目將專注於努力保持領先地位。

相比之下，GameFi 的新項目 Metacade 在預售期間似乎變得越來越強大。隨著新來者提供巨大回報的潛力，投資者意識到，像 MCADE 這樣的代幣可能提供比更成熟的項目更強的投資機會。

什麼是 Ethereum Classic？

顧名思義，Ethereum Classic 是最初的 Ethereum 鏈。 2016 年，Ethereum 看到一名駭客利用一個漏洞帶走了 5000 萬美元，這導致了 Ethereum 鏈的硬分叉。

移除駭客資金的分叉就是我們今天所知道的 Ethereum，而原來的鏈成為 Ethereum Classic 並一直保持活躍。因此，從效用的角度來看，ETC 代幣與 ETH 相同。

ETC 能否在 2023 年達到 40 美元？

雖然 Ethereum Classic 保留了大部分熱情的粉絲，但該項目只獲得了 Ethereum 主鏈的一小部分支持，這可以從 Ethereum Classic 價格中看出。近年來，該項目已採取措施提高與 Ethereum 的集成程度，以擴大其用例，但毫無疑問，ETC 的未來並不平坦，Ethereum Classic 價格甚至很難達到 40 美元，難以在牛市之外推動投機。

什麼是 Litecoin？

Litecoin 是從 Bitcoin 的一個分支中誕生的項目，目的是盡量避免礦工的小規模集中。因此，該項目使用了一種完全不同的哈希算法，多年來與 Bitcoin 有了很大的不同。

LTC 能否在 2023 年保值？

Litecoin 價格預測面臨的最大挑戰是確保市場空間。與 Bitcoin 相比，它的知名度要低得多，但它在支付領域也面臨著來自無數其他項目的競爭，這些項目是根據最新技術設計的，並專門為此目的而設計。

考慮到這一點，LTC 似乎不太可能有特別光明的未來，這意味著 LTC 的價格能夠穩定在 100 美元左右，大多數分析師認為，對於這個長期項目來說，今年是個好年頭。

什麼是 Metacade？

Metacade 是加密貨幣領域的新人，並且由於其 白皮書 中提出的令人信服的願景而備受矚目。Metacade 已著手成為 GameFi 的主要參與者，並將提供最大的邊玩邊賺（P2E）遊戲庫作為生態系統的核心。

廣泛的遊戲庫——所有這些遊戲都包含對玩家的經濟獎勵—— Metacade 通過專注於多種可能的遊戲體驗，而不是單一且高度集成的效用性代幣 MCADE，使其從大多數 GameFi 領域中脫穎而出，該項目被吹捧為可以為投資者帶來巨額利潤的項目。

MCADE 如何運作？

MCADE 代幣被用作 Metacade 生態系統的貨幣，因此對獎勵系統至關重要。獎勵也不僅僅局限於遊戲體驗，這意味著用戶也會被激勵為其他人改善更廣泛的用戶體驗。

由於 MCADE 用於整個平台的每次價值交換，很明顯，許多分析師預計今年用戶的顯著增長將對代幣產生巨大的購買壓力。

MCADE 能否在 2023 年達到 1 美元？

MCADE 代幣作為一項投資，受益於它為 Metacade 生態系統提供的大量效用性。這意味著，積極的技術發布路線圖，加上高參與度的平台設計，可以在一年中為項目帶來巨大的價值。

MCADE 還向投資者提供質押選項，允許在持有時賺取被動收入，這可能會進一步限制供應速度並迫使價格在 2023 年剩餘時間內上漲。

由於 1 美元的 MCADE 價格只需要 20 億美元的市值，鑑於該項目的強大潛力以及代幣的效用性，MCADE 似乎有可能在年底前突破 1 美元的障礙。

哪個項目是投資者的最佳選擇？

炙手可熱的 Metacade 預售在短短 16 週內就籌集了令人矚目的 1090 萬美元，這似乎是一個引人注目的投資選擇，而且似乎很可能為投資者帶來最佳回報。

正如精明的投資者所知，最高回報留給那些早期進入高潛力項目的人，而不是支持像 Ethereum Classic、Litecoin 甚至是 Bitcoin 這樣的老玩家，因此現在獲得 MCADE 很容易成為比幾乎所有知名加密貨幣更好的投資選擇。