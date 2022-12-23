Ethereum Classic 價格預測：ETC 似乎穩定，而 Metacade（MCADE）沒有停止上漲

Web3 是一個不斷發展的行業，加密貨幣價格走勢傾向於支持能夠適應其快速變化環境的項目。ETC 是一個典型的項目示例，它由於無法與其他行業一起擴展而被拋在後面，這導致了對 Ethereum Classic 代幣的一些悲觀價格預測。

相比之下，最新的 Ethereum 區塊鏈（ETH）繼續增長。兩條 Ethereum 鏈之間存在一些關鍵差異，包括 ETH 是 Metacade 等快速發展項目的所在地。

什麼是 Ethereum Classic？

Ethereum Classic（ETC） 是一種加密貨幣，是由於 Ethereum 區塊鏈中的分叉而創建的。與 Ethereum（ETH）不同，Ethereum Classic 不支持使用智能合約。由於 ETC 不是圖靈完備的，開發人員無法在 Ethereum Classic 區塊鏈上創建去中心化應用（dApp），這一直給 Ethereum Classic 價格預測帶來負面壓力。

Ethereum Classic 通常被稱為“Ethereum 原鏈”，因為它保留了原 Ethereum 區塊鏈。2016 年 10 月 Ethereum 硬分叉後，Ethereum Classic 由世界各地的節點保持在線。這意味著儘管 Ethereum 主網在過去 6 年中朝著不同的方向發展，但加密貨幣用戶仍然可以在 Ethereum Classic 網絡上進行交易。

最近，Ethereum 主網已從工作量證明共識機制轉變為持有量證明。這降低了支持網絡基礎設施的成本。雖然 ETH 現在是持有量證明，但 ETC 仍然是工作量證明區塊鏈。結果是，Ethereum Classic 運行起來更慢、成本更高，區塊時間為 14 秒，而且由於其能源密集型采礦系統，交易費用很高。

ETC 缺乏價格行為

ETC 的當前價格為 25.19 美元。由於 Ethereum Classic 是最古老的 Ethereum 鏈 ，並且受限於無法支持 dApp，因此它的交易活動比 Ethereum 主網要低得多。由於購買該代幣的人越來越少，ETC 的價格現在只有 ETH 的幾分之一，分析師對 Ethereum Classic 的長期價格預測評估並不太好。

儘管如此，Ethereum Classic 的市值仍超過 30 億美元。然而，該鏈在 Web3 世界中缺乏功能意味著它的長期增長潛力較低。在嘗試正確地進行 Ethereum Classic 價格預測時，從發展的角度考慮很重要。對於希望使用區塊鏈技術構建令人興奮的數字服務的開發人員來說，Ethereum Classic 並不是一個選擇。

預期的結果是，基於 ETH 的新項目將繼續獲得價值，而 Ethereum Classic 價格預測顯示 ETC 在未來會進一步下跌。這一切歸根結底都是由於它的效用性。

ETH 生態系統中的一個新項目取得重大進展

雖然 ETC 的價格行為由於缺乏功能而有很多不足之處，但有一個繼續給人留下深刻印象的代幣，那就是 Metacade 。該項目使用最新的 Ethereum 區塊鏈構建，為希望充分利用 Web3 用戶體驗的加密貨幣持有者提供了廣泛的效用性。

Metacade 旨在支持 GameFi 作為區塊鏈技術核心領域的擴展。這是一項由社區驅動的計劃，獎勵為生態系統提供價值的加密貨幣原住民，以及吸引廣泛興趣的許多其他令人興奮的功能。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個廣泛的遊戲平台，旨在支持 GameFi 的擴展。邊玩邊賺項目正在徹底改變遊戲行業，因為玩家可以通過在遊戲中花費的時間來獲得經濟回報。這是許多人預測未來幾年 GameFi 行業具有高增長潛力的核心原因，而 Metacade 將自己定位為關鍵參與者。

數百萬人有望加入元宇宙

有許多令人興奮的新 P2E 項目正在開發中，元宇宙中的可能性範圍也在不斷擴大。隨著區塊鏈技術變得越來越先進，世界變得越來越數字化，預計將有數百萬人跳入元宇宙，享受最熱門的新邊玩邊賺遊戲。

支持 GameFi 開發者

Metacade 通過其 Metagrants 計劃直接支持這一擴展。社區將決定哪些新的 GameFi 項目聽起來最有前途，並投票決定使用 Metacade 金庫直接資助該開發團隊。Metacade 的目標是推動邊玩邊賺遊戲的發展。對於擁有令人興奮的新想法的創新開發人員來說，這是一項非常有價值的服務。Metacade 生態系統可能因此成為技術進步的中心，突破極限並確保提供新鮮的精彩遊戲。

獎勵邊玩邊賺玩家

除了支持基於區塊鏈的遊戲的持續發展之外，Metacade 還在自己的元宇宙範圍內為 P2E 遊戲玩家提供一些獨特的功能。Metacade 社區的活躍成員可以通過自己的貢獻獲得 MCADE 獎勵。這包括分享有關如何優化您的 GameFi 遊戲體驗的提示、技巧和有用知識。

遊戲社區是 Metacade 未來計劃的核心。該項目旨在將狂熱的遊戲玩家與最好的邊玩邊賺機會聯繫起來，創建一個虛擬遊戲廳，用戶可以在其中協作並分享他們的見解。權力將交還給社區，因為玩家可以直接與遊戲開發者分享他們的建議，並在此過程中獲得 MCADE 代幣。

MCADE 與 ETC：您應該購買哪種代幣？

雖然 Ethereum Classic 繼續將其價格保持在 20 美元大關上方，但投資者青睞支持 Web3 生態系統的項目，從而對 Ethereum Classic 價格預測給出了相對負面的前景。

另一方面，Ethereum 主網仍然是最常用的去中心化應用網絡，人們看好 dApp 本身的長期未來。ETH 的表現比目前可用的任何 Ethereum Classic 價格預測都要好得多，並且有充分的理由：它即將推出的項目。

在 Ethereum 上構建的高潛力項目的一個典型例子就是 Metacade。通過支持 GameFi 的擴展，並在沉浸式的數字世界中為 P2E 玩家提供獨家福利，Metacade 對長期加密貨幣投資者來說是一個有吸引力的選擇。

MCADE 的預售起價為每個代幣 0.008 美元。它具有很高的長期潛力，並且隨著預售階段的進行，每個代幣的價格都會上漲。相比之下，ETC 繼續經歷緩慢的增長，因為最新的 Ethereum 區塊鏈提供了大大改善的用戶體驗。

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