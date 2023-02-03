深入探討 Ethereum：下個月上海升級前的健康檢查

關鍵要點

Ethereum 的上海升級定於 3 月進行，屆時所有質押的 ETH 將被釋放並有資格出售

目前質押了 1610 萬個 ETH，相當於 260 億美元，佔全部供應量的 14%

去年，由於美聯儲加息為投資者提供了另一種收益來源，而 DeFi 利率暴跌，資金逃離了 Ethereum生態系統

Ethereum 的總鎖定價值（TVL）從峰值下降了 75% 以上

Ethereum 即將發生一件大事。

期待已久的上海升級定於 3 月進行。這是一個關鍵日期，因為在投資者漫長的等待之後，鎖定在 ETH 2.0 質押合約中的 ETH 最終將被釋放。

而且，數量有很多。1640 萬個 ETH，準確的說，相當於整個供應量的15%。在撰寫本文時，鎖定的 ETH 價值接近 260 億美元。

Ethereum 交易量和 TVL 下降

除非你一直生活在岩石下，否則你會知道加密貨幣在過去一年遇到的事情肯定是不好玩的。由於可怕的宏觀環境加上幾起加密貨幣醜聞重創了市場，該領域的交易量、興趣和價格都出現了下滑。

對於 Ethereum，在查看交易量時，該數字實際上比人們預期的要好一些，但仍然不要過於樂觀。

從每天 150 萬筆交易的峰值來看，這個數字肯定有所下降，但仍徘徊在百萬大關附近，並且比 COVID 之前大幅上升。值得注意的是，Ethereum 的幾個競爭對手跌幅更大，其市場份額因此而增長；它可能是一塊更大的蛋糕，但明顯要小得多。

資金逃離 Ethereum 生態

TVL 或許是一個更好的指標。該指標很好地總結了領域中的資本外逃，Ethereum 降至 280 億美元，比 2021 年 11 月 1090 億美元的峰值下降了 74%。

我在上面的圖表中包含了 ETH 價格，以證明它與價格的相關性。顯然，這具有直觀意義，並且 ETH 的價格已經隨著 TVL 一起暴跌。

但當以 ETH 而非美元計價時，上圖仍顯示出下跌。

這表明加密貨幣空間總體上在下降，但也表明經濟利率上升對 DeFi 的真正威脅。

美聯儲在積極控制通脹的過程中進入了一個極其激進的加息週期。這不僅降低了風險資產的價格，而且為投資者提供了有競爭力的收益來源，這些投資者從前被迫從風險曲線中撤離，其中許多人期待著天價的 DeFi 利率。

不僅美聯儲利率從接近零躍升至 4.5%，而且 DeFi 收益率也朝著相反的方向暴跌，從疫情期間令人眼花繚亂的點位跌至 1%/2%，其中許多收益率處於十幾。這導致額外的資金逃離 Ethereum。

現在所有人都盯著上海升級

現在所有人的目光都將轉向上海升級，這是 Ethereum 的下一個重要日期，繼 9 月上線的合併事件之後，該事件將網絡從之前的工作量證明共識轉換為持有量證明。

儘管流動性質押選項讓許多投資者無論如何都可以交易 ETH，但發行如此多的 ETH 仍然是一件大事。我將在另一篇文章中進行跟進，討論這對 ETH 價格可能意味著什麼，但就網絡的基本面和持續發展而言，這無疑是朝著正確方向邁出的一步。

合併一直拖延，但在 9 月順利進行。上海升級則是下一階段。