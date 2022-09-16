Ethereum 礦工在合併後湧向 Ethereum Classic 和其他地方

自 2015 年創建以來，對 Ethereum 最多的批評之一就是其龐大的能源使用量。

雖然其消耗量並沒有像 Bitcoin 那麼龐大，但它也消耗了全球 0.2% 的電力，佔加密貨幣整體電力消耗的 20% 到 39%（Bitcoin 聲稱佔 60% 到 70%）。

在成功完成合併後，能源消耗已經下降了 99.95%。這是一項非常了不起的成就。

什麼是 Ethereum PoW 代幣？

因此，礦工將不得不尋找另一種代幣來開採。然而，有些人仍然抱有希望，認為 Ethereum 的分叉能夠保持工作量證明（Proof-of-Work）驗證共識，這將使他們能夠繼續采礦。

PoW 代幣將通過空投方式發給 Ethereum 的持有者，其價格在過去幾天變化很大。最高可達 60 美元，目前交易價格為 18 美元。

Ethereum 采礦如何運作？

迄今為止，Ethereum 礦工必須使用被稱為 ASIC 的強大計算機來驗證交易。通過質押，這不再是必要了，意味著礦工的生計出現了問題。為了繼續采礦，許多人已轉向其他加密貨幣，這種影響可以從這些其他加密貨幣的哈希率中看出。

哈希率是衡量網絡計算能力的指標，也是一個關鍵的安全指標——哈希率越高，安全性越高，因為需要更多的礦工來驗證交易。而 Bitcoin 的哈希率在上週創下了歷史新高。

讓我們放大今年，這可能更具指示性。

這表明年初的哈希率約為 170 EH/s，但現在已超過 200 EH/s（本週早些時候達到 280 EH/s）。儘管 Bitcoin 的價格從 4 萬美元左右跌至 2 萬美元以下。

Ethereum Classic

然而，更有趣的是，Ethereum Classic 的哈希率上升了。這個上升非常劇烈，從上週的 50 TH/s 左右上升到 300 TH/s 以上。這表明 Ethereum 礦工將他們的設備轉向 Classic 變體上——這比轉向 Bitcoin 要容易得多。

事實上，其他代幣的哈希率也出現了上升—— Monero、Ravencoin、Ergo 等等。

對於尚未轉向其他替代代幣的礦工，他們仍抱有希望，認為 Ethereum PoW 替代品能夠站穩腳跟。否則，他們將要留著昂貴的 ASIC 並且沒有任何真正的用例，因為 Ethereum 現在是持有量證明（Proof-of-Stake），不再產生礦工收入。