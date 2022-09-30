加密貨幣市場正在從最近的低迷中緩慢復甦，並在過去 24 小時內增加了超過 1000 億美元的市值。

截至週二，更廣泛的加密貨幣市場表現不佳。過去幾天，市場損失了近 4000 億美元。

然而，在過去 24 小時內，市場情緒有所改善，市場在此期間上漲了 11% 以上。目前，加密貨幣總市值為 1.3 萬億美元。

比特幣仍然是市場領導者，交易價格再次超過 30,000 美元。在過去 24 小時內上漲了 8% 以上。

按市值計算的第二大加密貨幣以太幣在過去 24 小時內也上漲了 8% 以上。它現在的交易價格超過 2,000 美元，並可能在未來幾個小時和幾天內上漲。

市場情緒受到 Terra 危機的負面影響。然而，隨著 Terra 區塊鏈現在正式停止，市場可能會在未來幾天開始復甦之旅。

值得關注的關鍵級別

儘管以太坊持續表現積極，但 ETH/USD 4 小時圖仍然看跌。以太坊尚未完全從最近幾週對其價格產生負面影響的看跌趨勢中恢復過來。

MACD線仍在中性區下方。但是，如果多頭繼續控制市場，它正在改善並可能進入積極區域。

40 的 14 天 RSI 表明 ETH 不再處於超賣區域。截至發稿時，ETH 的交易價格為 2,069 美元。如果反彈繼續，它可能會在當天結束前飆升至第一個主要阻力位 2,180 美元。

如果繼續看漲，ETH 可能會在接下來的幾個小時或幾天內突破第二個主要阻力位 2,308 美元。

但是，如果空頭重新控制市場，ETH 可能會失去 2,000 美元的支撐位。以太幣應該可以輕鬆地將其價格捍衛在第二個主要支撐位 1,890 美元上方。