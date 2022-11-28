關鍵要點

Cathie Wood 表示，機構可能會退出加密貨幣

她認為，一旦他們花時間研究加密貨幣領域，將更多地分配給 Bitcoin 和 Ether

我認為她可能過於樂觀，因為加密貨幣行業遭受了重創，可能需要更長的時間才能從中恢復過來

加密貨幣現在的處境很糟糕。

過去幾週的事態發展是最令人擔憂的——我想你也會同意，有一些事態發展——可能對該行業未來聲譽的產生影響。

哪些機構現在打算將 Bitcoin 放在他們的資產負債表上？哪些養老基金將轉向數字資產？FTX 的崩盤（我在這篇文章中詳細寫過）是如此引人注目和令人震驚，以至於期望與傳統金融相關的任何人進入該領域感覺都是癡心妄想。那麼，無法彌補傷害嗎？

Cathie Wood 暗示機構撤退

在這一點上，我認為 Ark Invest 創始人 Cathie Wood 在上週接受 Bloomberg 採訪時所說的話很有說服力。長期以來，她都是對 Bitcoin 持有非常樂觀的態度，她甚至在採訪中重申了她對 Bitcoin價格預測的信心，她認為到 2030 年每個 Bitcoin 的價值將達到 100 萬美元。

這並不意外，也不是完全不可預測的。Wood 堅信 Bitcoin 將長期改變宏觀格局。她在市場上的定位非常激進，押注高風險科技股、Bitcoin 和其他在向新利率範式過渡過程中舉步維艱的資產——正如她的旗艦 ETF 的表現所示：

然而，我覺得在她的採訪中還有其他值得注意的地方。“不過，我確實認為，機構可能會退出，這將延遲 Bitcoin 的上漲，然後說，好吧，我們真的理解它嗎？’”，她說。

這暗示了巨大的危險。在整個疫情期間，對 Bitcoin 最樂觀的事情之一是機構湧入該領域的趨勢。有 Tesla、有 ETF chat、有Grayscale、有公共採礦公司，還有 Coinbase 在證券交易所上市。甚至，薩爾瓦多宣布 Bitcoin 為法定貨幣。

但現在低利率環境已經結束，流動性正在從經濟中抽走，Bitcoin 和加密貨幣正面臨著它們以前從未面對過的事情——更廣泛的經濟回落。

我們不要忘記，Bitcoin 於 2009 年推出，進入了歷史上最大的牛市。它尚未在看跌的宏觀氣候中接受過考驗，因此這一切都是前所未有的。而面對這個測試，加密貨幣也正在繃緊神經。

BlockFi、Celsius、Voyager、Three Arrows Capital 以及所有其他破產公司（現在 FTX 也加入進來了），都對加密貨幣描述得如此糟糕，所以聽到分析師警告稱機構採用率會下降也就不足為奇了。如果沒有，豈不是更令人驚訝？

保持樂觀

我應該指出，Wood 確實補充說，她認為 Bitcoin 會在這一切中逢凶化吉。雖然我不敢肯定——如果你問我，整個行業的聲譽正在受到打擊——但我明白她的想法。

然而，雖然 Bitcoin 可能沒有交易對手風險，因此理論上不會受到我們在像 FTX 這樣的中心化公司看到的那種崩盤的影響，但這就是現實世界。在現實世界中，為了讓普通公民能夠使用它，還是需要中心化公司的，更不用說機構了。

在行業中的貪婪、不計後果的槓桿、幼稚的風險管理和徹頭徹尾的欺詐（沒有特指某間公司）不再存在之前，Bitcoin 不會在主流金融領域獲得任何顯著的吸引力。在經歷了如此多的高調崩盤之後，各個機構現在將更加謹慎地投資該領域。監管正在加強。回報率也不再是高高在上的了。

這就是為什麼我不同意 Wood 後來在採訪中設定的樂觀基調：

“一旦（機構）真正進行了解，看看這裡發生了什麼，”Wood 說，“我認為他們會更願意將 Bitcoin 和 Ether 視為首要投資項目，因為他們更了解它”。

對我來說，更多地了解 Bitcoin 還伴隨著這樣一種理解，即在現在不再是零利率的環境中，它繼續作為一種極高風險的資產進行交易。雖然 Bitcoin 的長期願景可能是成為一種信譽良好的通脹對沖工具，但目前情況並非如此——資產經理將會意識到這一點。

今年，加密貨幣也讓任何接觸過它的人都感到厭惡。FTX 只是該行業的最新尷尬，因為全世界都在以一種得意、憐憫和厭惡的心情註視著它。在這種背景下，整個加密貨幣領域的聲譽都會受到重創。

隨著利率上升，生活成本危機激增，數據繼續指向苦苦掙扎的經濟，加密貨幣派對將需要比 Cathie 認為的更長時間才能到來了。