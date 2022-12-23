FTX 崩盤為像 Metacade（MCADE）這樣的新手打開了大門——分析原因

FTX 崩盤嚴重破壞了加密貨幣社區之間的信任

關注社區、去中心化和透明度的項目可能會受益

Metacade 是一個新的邊玩邊賺社區中心，是具有長期性和穩定性的項目的典型例子

在過去的幾周里，加密貨幣領域因世界上最知名的加密貨幣交易所之一—— FTX 的數十億美元崩盤而受到震撼。但這可能並不全是壞事。透明度和去中心化的需求最近重新成為人們關注的焦點——這兩件事對於恢復對加密貨幣社區的信任至關重要。

本文將解釋為什麼 FTX 崩盤實際上對像 MCADE 的新代幣和整個 Metacade 平台來說可能是一件好事。

FTX 發生了什麼？

FTX 是世界上最大的中心化加密貨幣交易所之一，為超過 500 萬客戶提供服務，並在 2021 年促進了超過 7000 億美元的交易量。該交易所由 Sam Bankman-Fried 創立，他還經營著 Alameda Research，這是一家與 FTX 有著密切聯繫的量化交易公司。

11 月 2 日，Coindesk 的一篇文章報導稱，Alameda 在其近 150 億美元的資產中持有約 50 億美元的 FTT，即 FTX 的原生代幣。由於這些代幣實際上是憑空產生的，人們對 Alameda 以及 FTX 在 FTT 價格下跌時保持償付的能力表示擔憂。

當趙長鵬（Changpeng “CZ” Zhao）表示他將在 11 月 6 日出售 Binance 持有的 FTT 時，第一張多米諾骨牌倒下了。這開始了負面投機的死亡螺旋，導致 FTT 的價格下跌。這導致了流動性危機，因為投資者急於將其資產撤出 FTX 交易所。11 月 8 日，FTX 暫停了所有提款。

結果，FTT 的價格從 21.8 美元暴跌至 3.26 美元的低點，使 FTX 的資產遭受重創。與此同時，Binance 宣布了購買 FTX 的計劃，但隨後在第二天退出了。這意味著 FTX 沒有資金償還投資者，並最終導致交易所在 11 月 11 日申請破產保護。通過破產程序，確定 FTX 欠其 50 個最大債權人超過 30 億美元。法院指定的清算人稱，嚴重的欺詐行為和不良的風險管理做法是 FTX 倒閉的原因。

什麼是 Metacade (MCADE)？

Metacade 是一個社區中心，旨在成為邊玩邊賺遊戲的第一目的地。在這裡，遊戲玩家、加密貨幣投資者、開發者和企業家可以在探索新興的 GameFi 行業的同時進行交流並享受樂趣。在這個平台上，您將能夠看到最新的熱門遊戲、閱讀評論並訪問最先進的 GameFi 創意，以幫助您充分享受邊玩邊賺冒險的最大收益。

由於其將用戶放在首位的社區至上理念，Metacade 最近引起了一些關注。Metacade 的目標是在每一步都實現用戶價值最大化，並將游戲重新交到玩家手中。例如，Metacade 對任何發布評論、提示或其他有價值內容的人提供 MCADE 代幣作為獎勵。它還推出了 Metagrants 計劃，該計劃允許用戶直接資助他們想玩的遊戲，在遊戲開發者之間的競技場中進行投票，並將完成的遊戲添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心。

Metacade 的最終計劃是成為世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心，徹底改變傳統社區中心在這個過程中的形成方式。為了實現這一願景，Metacade 計劃在開發完成後成為一個去中心化自治組織（DAO）。這意味著影響社區的每個決定都將由 MCADE 持有者投票來決定。

為什麼 FTX 崩盤對 Metacade（MCADE）有利？

將各個碎片放在一起，現在可以看出為什麼 FTX 的崩盤可能會為 Metacade 等新代幣打開大門。有人將崩盤與網路網泡沫相提並論，網路泡沫嚴重削弱了信任，但鼓勵基於網路的企業採用更可持續的商業模式。同樣的情況也可能發生在加密貨幣市場上，因為低信任度意味著更多的加密貨幣投資者將尋求像 Metacade 這樣具有堅實基礎的透明項目。

例如，Metacade 明確表示其 70% 的代幣將進行預售，沒有創始人或風險資本分配。它還實施多重簽名錢包，這需要多個密鑰持有者對從 Metacade 金庫進行的交易進行簽名。正如該團隊在 Metacade 白皮書中所說，“為 $MCADE 及其持有者實現最大安全性是我們的首要任務”，這就是為什麼他們正在接受區塊鏈審計領導者之一—— Certik 的全面審計。

它也有可能更大程度轉向沒有中心故障點的去中心化項目。一旦 Metacade 成為一個 DAO，它成為中心化不利因素的犧牲品的可能性就會大大降低，因為決策是由社區做出的，而不是少數別有用心的人。

最重要的是，關注用戶而非利潤的項目可能對投資者更具吸引力。FTX 是一個典型的例子，說明當一個中心化團隊優先考慮利潤而不是他們的用戶時會發生什麼，而像 Metacade 這樣的項目可能是這種有毒理念的解毒劑。

Metacade（MCADE）可能會在 FTX 慘敗之後成為贏家

FTX 崩盤的後果將如何影響加密貨幣的未來還有待觀察。很有可能會出現更多的監管監督，這對於像 Metacade 這樣的項目來說可能並不是一件壞事。目前人們的信任度很低，這些透明的項目可能會受到全球加密貨幣投資者的高度追捧。

鑑於邊玩邊賺領域的快速增長，再加上許多創新功能和透明度、社區至上等特點，Metacade 似乎是 FTX 崩盤後的絕佳投資項目。現在是參與仍在預售中的 MCADE 代幣的最佳時機。如果您正在尋找一種將投資者而不是利潤放在首位的新代幣，可以去了解一下 Metacade 預售。