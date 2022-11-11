FTX 破產——加密貨幣的下一步是什麼？

三週前，我發表了一份分析報告，概述了我擔心 Bitcoin 距離暴跌至 15,000 美元就差一個壞消息。

該死的，那個壞消息真的來了。

現在我並沒有完全預料到這一點。我的文章沒有提及這與 FTX 有任何關係。不僅如此，過去我還對 Bankman-Fried 的敏銳度大加讚賞。我嚴重誤讀了他的性格，我錯了。

在周一上午發布的對 FTX 償付能力的調查中，我仍然認為 FTX 破產的可能性很小。

我也多次公開重複那句老話：短期內玩 Bitcoin 就像在玩輪盤。

但是，當 Bitcoin 在大約 20,000 美元附近徘徊，並進入充滿不祥變量的寒冬時，例如能源危機、高通脹、惡劣的地緣政治氣候以及美國、英國和歐洲許多國家的政治動盪，風險非常高。

然後是一個無關緊要的變量—— FTX 崩盤。用 Black Eyed Peas 的話來說，“它現在正在下降，而且不會太晚了”。

現在是時候抄底了嗎？

我不喜歡這個問題，有兩個原因。

首先是，作為網絡上的一個平凡男孩，我怎麼會知道？就像我前幾句話所說的，在短期內押注 Bitcoin 就像玩輪盤。我對我喜歡紅色還是黑色的看法，與我對 Bitcoin 的短期行動的看法一樣。

第二個原因是，這個問題幾乎是對加密貨幣價格下跌的肌肉記憶反應。我想，這是從空間的文化中誕生的產物。它的核心是人們指向過去的周期並認為 Bitcoin 總是會反彈。但他們沒有意識到一些事情。

Bitcoin 於 2009 年 1 月推出，進入了歷史上最長、最具爆炸性的牛市之一。從今年開始，情況不再如此。意外資金已被關上了大門——然後美聯儲以歷史上最快的速度提高利率，通貨膨脹率達到了 70 年代以來的最高水平。

這是 Bitcoin 第一次經歷如此廣泛的經濟熊市。出於這個原因，所有的賭注都被取消了。現在它的交易水平低於五年前的 2017 年 12 月。

不存在抄底然後笑著去銀行的這件事。看一下上面的圖表，就可以看出今年有多少次下跌。這件事很難。交易很困難。加密貨幣是一個不穩定的遊戲。你在 Twitter 上看到的每一個 100 倍收益的截圖，就會有 100 多個人失去這一切。

不要把目光從更廣泛的經濟上移開

FTX 崩盤是瘋狂的。這對整個加密貨幣經濟來說都是非常悲觀的。預計這會引發蔓延，因為我們還不知道誰接觸了誰——但 FTX 作為業內如此大的參與者，無疑會拖累某些人。

但不要把目光從更大的趨勢上移開。加密貨幣正緊隨股市。像 Bitcoin 和 Ethereum 這樣的藍籌資產隨著股市而搖擺。而股市正在通脹數據和美聯儲的利率方法上來回波動。

我上個月寫過關於股票和 Bitcoin 之間的這種相關性如何達到前所未有的高度。在我們過渡到這種高利率環境時，它在 2022 年 4 月顯著回升。

在短期內，這個 FTX 事件還會發酵。蔓延會影響，新聞會爆發，驚喜會出現。在那之後，我們又會回到觀察股市市場。如果還不清楚的話——加密貨幣市場是無情的。請不要忘記這一點，並保持安全。