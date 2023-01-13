準備好迎接 Metacade（MCADE）的下一個 100 倍機會

元宇宙行業在 2022 年首當其沖地感受到了長期看跌的加密貨幣市場狀況，一些領先的元宇宙代幣價值大幅下跌。好消息是，有些新的元宇宙項目正在逆勢而上，表現看好。

Metacade 是元宇宙行業的其中一個新秀，它的目標是在明年憑藉其虛擬遊戲廳成為領先的區塊鏈 GameFi 供應商。他們的預售表現讓人們預測他們的 MCADE 代幣可能成為下一個為投資者提供 100 倍收益的代幣。

MCADE 可能會成為年度最佳產品

在 2022 年 11 月推出預售之前，Metacade 已經吸引了 GameFi 粉絲和加密貨幣投資者。圍繞區塊鏈邊玩邊賺（P2E）遊戲平台的炒作是完全有道理的。MCADE 代幣的測試版預售在發布後三週內售罄，在此過程中籌集了超過 160 萬美元。

隨著 MCADE 代幣的價值在預售階段的每個階段都會上漲，從 0.008 美元的測試版價格上漲到第九個（也是最後一個）階段結束時的 0.02 美元，看漲的早期投資者將獲得可觀的回報。成千上萬的人已經湧入 Metacade，以最大化他們的收益，因為 MCADE 在預售結束後將在去中心化交易所（DEX）上市。

Metacade 極具吸引力的 白皮書 展示了該平台計劃的深度，遠遠超出了傳統 P2E 平台的範疇。這些計劃具有開創性，並最終導致到 2024 年第四季度過渡到完全成熟和自治的去中心化自治組織（DAO），專家預測 Metacade 可能是下一個在 2023 年為投資者實現 100 倍收益的元宇宙項目。

MCADE 在 2023 年能上漲多少？

MCADE 的價值已經保證隨著 Metacade 預售的每個階段而增加。當 MCADE 進入 Bittrex Exchange 供全球公眾消費時，代幣價格將為 0.02 美元，在元宇宙行業中提供最佳價值。

Metacade 的總固定供應量為 20 億個 MCADE 代幣。 MCADE 代幣在公共交易所上架後曝光度將增加，加上代幣在預售期間積累的勢頭，預計將隨著需求顯著增加而導致價格飆升。在預售期間早期參與的現有代幣持有者可能會持有其股份，期待價格飆升，從而獲得潛在的豐厚收益。

MCADE 的內置效用性、蓬勃發展的平台路線圖和多層功能，意味著價格可能會在 2023 年超過 1 美元大關。這可能會為那些利用低估預售 MCADE 價格的精明投資者帶來 100 倍的潛在收益。

什麼是 Metacade？

Metacade 採用 Ethereum 區塊鏈技術和尖端的 Web3 開發技術，來打造元宇宙行業領先的虛擬遊樂中心。該遊樂中心承諾提供不斷發展和增加的邊玩邊賺（P2E）遊戲庫，為 GameFi 玩家提供訪問令人上癮的遊戲，從昔日的經典街機遊戲到專為 Metacade 開發的全新遊戲。

Metacade 的其他特點真正使其與競爭對手的 GameFi 遊戲區分開來，增加了元宇宙遊戲行業中罕見的多層深度。從 2023 年第三季度推出的創新 Metagrants 計劃到賺取額外被動收入流的幾個機會。

從 2023 年第二季度開始，到 2024 年底結束之前，它將向完整的 DAO 過渡，將關鍵角色、職責和多方簽名的金庫錢包控制權移交給社區成員。到那時，完全控制該平台的治理和未來發展將掌握在用戶手中。

它如何運作？

雖然突出，但該平台的 P2E 元素只是 Metacade 吸引力的一部分。用戶有更多的途徑通過他們的 Create2Earn、Compete2Earn 和 Work2Earn 計劃賺取收入。MCADE 代幣持有者將通過與平台的社交互動來獲得獎勵，例如撰寫遊戲評論和分享 GameFi 知識，通過質押代幣參加錦標賽和抽獎，以及從 2024 年第一季度開始，申請求職版塊上發布的 Web3 就業機會。

這些獎勵以及全新的 Metagrants 計劃將通過多個內部和收入來源完全自籌資金。其中包括付費遊戲訪問、在平台上出售廣告空間，以及對外部公司在 Metacade 上發布招聘廣告和發布自己的遊戲來進行收費。

Metacade：推動 GameFi 發展

Metacade 旨在通過其 Metagrants 計劃在 GameFi 開發方面引領元宇宙行業。該計劃允許嶄露頭角的開發人員提交提案以獲得資金，從而支持新的獨家遊戲的開發。MCADE 代幣持有者投票支持這些提案，最成功的想法將獲得資金來創建新的區塊鏈遊戲。

Metacade 值得投資嗎？

Metacade 已經憑藉其預售表現點燃了元宇宙行業。雖然在測試版階段如此迅速地售罄後，以盡可能低的價值進行投資的機會已經消失，但現在以 0.01 美元的當前價格進行投資，仍有獲得豐厚收益的空間。

投資者越早購買 MCADE 代幣，隨著 Metacade 的熱潮衝擊公開市場，他們獲得高達 100 倍收益的機會就越大。憑藉穩健的路線圖和未來以及高度繁榮的預售業績勢頭，Metacade 的前景在 2023 年及以後非常有利。