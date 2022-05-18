2023 年可能實施全球加密貨幣法規

至少，到 2023 年，相同的規則有可能適用於全球所有加密貨幣市場，這就是 Ashley Alder 所暗示的。他是全球金融監管機構國際證券委員會組織（IOSCO）的主席。

全球金融監管機構

IOSCO 是監管全球市場的組織的合作夥伴關係。成員通常是國家安全和/或期貨監管機構或一個國家的主要金融監管機構。 AFM 是 IOSCO 代表荷蘭的成員。該組織總部設在馬德里，成員來自 100 多個國家/地區，監管至少 95% 的市場。

根據“我們的”AFM，IOSCO 是國際“證券市場標準制定者”。這意味著它同意作為區域和國家監管機構監管證券市場的起點的一般原則。

氣候、電暈和加密貨幣

根據路透社的一篇文章，Alder 表示，隨著加密行業的發展，IOSCO 也確實應該涵蓋它。真是個驚喜。他將加密稱為三個 C 的一部分：

新冠肺炎

氣候

加密貨幣

“但我確實認為它現在被視為三個 C（COVID、氣候和加密）之一，因此它非常重要。它已被提上日程，所以我預計明年不會在同一時間出現。如果你看看我們需要解決的風險，就會發現它們很多，而且在機構層面的會談中對此存在擔憂，”奧爾德說。

順便說一句，Alder 除了擔任 IOSCO 的主席外，還是香港金融監管機構的首席執行官。

缺乏透明度

Alder 於 5 月 12 日星期四在 OMFIF 智囊團在線發表講話時指出，協作加密監管的動機源於對網絡安全、運營彈性和加密行業缺乏透明度的擔憂。

這位官員還補充說，需要一個加密貨幣監管機構，因為氣候金融等其他新興領域也需要它。

沒有一致性

幾乎每個國家都有自己的法規，與鄰國沒有太大的一致性，世界上任何地方都沒有統一的法規。然而，很明顯，特別是政客們正在呼籲監管，以便他們最終有一根棍子可以使用，或者有理由讓加密貨幣走上正軌。

您可以將某些國家標記為對加密貨幣友好的國家，而其他國家的態度則更加敵對。但這並不是非黑即白，有些國家對用戶非常有利，但對加密公司不利，反之亦然。

讓國家承受壓力

此外，還有一些全球性組織認為他們對主權國家的法律和規則有話要說。想想國際貨幣基金組織，它主要向需要幫助以採取反加密貨幣政策的發展中國家施加壓力。 IOSCO 看起來將成為下一個尋求影響主權國家市場的全球組織。

目前尚不清楚他們到底想要什麼以及他們將如何解決這個問題。希望他們忽略國際貨幣基金組織提出的政策。在缺乏全球監管框架的情況下，國際貨幣基金組織於 12 月發布了指導方針，以建立加密貨幣的全球監管方法。