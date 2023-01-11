關鍵要點

GBTC 基金自年初以來上漲了 25%，而標的資產 Bitcoin 上漲了 4%

折價現在回到了 FTX 崩盤前的水平，為 37%

僅在四個星期前，折價就創下了 50% 的歷史新高

全球最大的 Bitcoin 基金 Grayscale Bitcoin 信託的價值自年初以來上漲了 25%。而 Bitcoin 今年僅上漲約 4%。

這意味著，它與標的資產 Bitcoin 的折價處於近幾個月來的最低水準。僅在四個星期前，我在 12 月分析了這種差距，當時折價創下了 50% 的歷史新高。

如今，折價為 37%，回到了 FTX 可怕崩盤之前的水準。

什麼是 Grayscale 折價？

Grayscale 是一個信託基金，它為投資者提供了一種無需實際購買 Bitcoin 即可獲得 Bitcoin 敞口的途徑。這對於出於監管或法律原因可能無法直接參與 Bitcoin 市場的機構或其他實體來說很方便。

但 Grayscale 很少以與其資產淨值相同的價格進行交易。此前，由於投資者迫切希望接觸這種水漲船高的加密貨幣，使其股價飆升，因此它的交易價格高於標的資產 Bitcoin。

然而，今天的情況卻恰恰相反——大幅折價。雖然有 2% 的巨額費用可以解釋部分折價，但這還不足以彌合我們在這個加密貨幣寒冬持續看到的 30% 以上的折價。

美國證券交易委員會最近否決了 Grayscale 將信託基金轉換為交易所交易基金的申請，表明圍繞該基金的看跌行動。競爭也越來越激烈，類似的基金不斷推出，尤其是在歐洲，還有 Bitcoin ETF 的申請。

但最令人擔憂的是儲備金的安全性。在 FTX 崩盤後，這個問題變得更加嚴重，因為越來越多的人猜測 Grayscale 的母公司 Digital Currency Group（DCG）可能會申請破產。

DCG 是 Genesis 的母公司，Genesis 最近解雇了 30% 的員工，據報導正在考慮破產。當 Grayscale 拒絕發布儲量金證明報告時，人們的擔憂加劇，在 FTX 幕後的邪惡行動被曝光之後，這種做法突然流行起來。

它以“安全問題”為由，稱不可能提供報告，但分析師對此表示譴責，因為目前還不清楚在區塊鏈上發布公共記錄會引發什麼安全問題。

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

為什麼折價收窄了？

雖然折價仍然很高，達到 37%，但相比 FTX 崩盤後達到的驚人 50%，這已經是收窄不少的了。

DCG 面臨越來越大的壓力，業內人士呼籲該信託應允許投資者贖回其持有的資產，這將使他們能夠實現所持有 Bitcoin 的全部價值。這種呼聲可能有助於縮小差距。

一家對沖基金 Fir Tree 甚至對 Grayscale 提起訴訟，要求該公司要么降低費用，要么允許贖回以收窄折價。

但就像現在加密貨幣中的一切一樣，宏觀環境也發揮作用。今年伊始，加密貨幣價格因通脹可能已經見頂的樂觀情緒而上漲。這是發生在加密貨幣市場相對平靜的一個月之後。

在 FTX 崩盤之後，折價在很大程度上擴大了，因為人們擔心危機蔓延，籌碼仍在下跌。類似於 UST 危機發生時Tether 的掛鉤下滑。

現在正常服務有所恢復，折價有所收窄。不幸的是，對於投資者來說，它仍然比資產淨值低了驚人的 37%。在 Bitcoin 本身暴跌的一年裡，投資者最不需要的就是在這種劇烈的價格走勢之上疊加折價……