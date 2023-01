全球最大的 Bitcoin 基金 Grayscale Bitcoin 信託的價值自年初以來上漲了 25%。而 Bitcoin 今年僅上漲約 4%。

這意味著,它與標的資產 Bitcoin 的折價處於近幾個月來的最低水準。僅在四個星期前,我在 12 月分析了這種差距,當時折價創下了 50% 的歷史新高。

如今,折價為 37%,回到了 FTX 可怕崩盤之前的水準。

Grayscale 是一個信託基金,它為投資者提供了一種無需實際購買 Bitcoin 即可獲得 Bitcoin 敞口的途徑。這對於出於監管或法律原因可能無法直接參與 Bitcoin 市場的機構或其他實體來說很方便。

但 Grayscale 很少以與其資產淨值相同的價格進行交易。此前,由於投資者迫切希望接觸這種水漲船高的加密貨幣,使其股價飆升,因此它的交易價格高於標的資產 Bitcoin。

然而,今天的情況卻恰恰相反——大幅折價。雖然有 2% 的巨額費用可以解釋部分折價,但這還不足以彌合我們在這個加密貨幣寒冬持續看到的 30% 以上的折價。

美國證券交易委員會最近否決了 Grayscale 將信託基金轉換為交易所交易基金的申請,表明圍繞該基金的看跌行動。競爭也越來越激烈,類似的基金不斷推出,尤其是在歐洲,還有 Bitcoin ETF 的申請。

但最令人擔憂的是儲備金的安全性。在 FTX 崩盤後,這個問題變得更加嚴重,因為越來越多的人猜測 Grayscale 的母公司 Digital Currency Group(DCG)可能會申請破產。

DCG 是 Genesis 的母公司,Genesis 最近解雇了 30% 的員工,據報導正在考慮破產。當 Grayscale 拒絕發布儲量金證明報告時,人們的擔憂加劇,在 FTX 幕後的邪惡行動被曝光之後,這種做法突然流行起來。

它以“安全問題”為由,稱不可能提供報告,但分析師對此表示譴責,因為目前還不清楚在區塊鏈上發布公共記錄會引發什麼安全問題。

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022