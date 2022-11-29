效用型代幣 Metacade（MCADE）與 Aave（AAVE）和 Enjin（ENJ）有何不同？

加密貨幣代幣種類繁多，要選擇哪一種代幣可能會令人非常迷惘。隨著大量關於 MCADE 代幣和 Metacade 平台潛力的討論，值得考慮的是它將如何徹底改變元宇宙遊戲。接下來，我們來看看它與 AAVE 和 ENJ 代幣的比較。

Metacade ——頂級投資機會

Metacade 不僅僅是一個元宇宙項目，它還是一個社區驅動的遊戲中心，擁有許多盈利機會。這使得該平台的原生 MCADE 代幣成為加密貨幣投資者的一個良好的多元化選擇。 Metacade 巧妙地融合了元宇宙、邊賺邊玩和社區活動，使其 MCADE 代幣成為一個出色的投資機會。

要了解它所帶來的機會，請考慮即將進行的 MCADE 預售。擁有 14 億個代幣，起價僅為 0.008 美元，之後價格將上漲至 0.020 美元，MCADE 代幣的推出旨在獎勵那些認識到其潛力並希望儘早參與的投資者。為了充分了解 Metacade 的未來前景，讓我們將其與其他幾個代幣進行比較，看看它與他們的模型有何不同和改進。

AAVE 和 ENJ 持有者開始投資 Metacade

Metacade 項目引起了許多投資者的興趣，包括那些已經持有 AAVE 和 ENJ 代幣的投資者。這就是為什麼。

Aave 是一種 開源流動性協議 ，允許用戶存入資產、質押和借貸。社區還使用 AAVE 代幣對影響他們的決策進行投票。它目前的價格超過 85 美元，一度高達 666 美元。

ENJ 是 Enjin 協議使用的代幣，該協議成立於 2009 年，旨在促進遊戲社區。它是 Ethereum 區塊鏈上的 ERC-20 代幣，可以通過玩遊戲賺取並用於支付遊戲平台上的物品。 在這種情況下，它的價格歷史記錄 較為保守，最高超過 4.85 美元，當前價值略低於 0.50 美元。

雖然這些代幣已經獲得一定程度的普及，但 Metacade 項目的到來為這些 Aave 和 Enjin 持有者提供了另一種選擇，他們正在考慮將其添加到自己的投資組合中。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個創新的新元宇宙項目，讓玩家能夠體驗身臨其境的遊樂中心，並賦予他們對這個空間的歸屬感。作為一個將志同道合的遊戲玩家、加密貨幣投資者和開發者實時聚集在一起的平台，我們可以預期 Metacade 將成為元宇宙的重要組成部分。

雖然 Web3 中的許多項目只專注於一兩個遊戲，但 Metacade 為玩家提供了一個完整的遊樂中心。在這裡，他們可以參與邊玩邊賺的遊戲，並與開發人員聯繫以創建人們真正想玩的新遊戲！

作為 Web3 社區和元宇宙遊戲中心的一部分，代幣經濟學模型通過原生代幣 MCADE 鼓勵一個自我維持的生態系統。通過使用 MCADE，用戶可以決定開發哪些遊戲以及 Metacade 的未來是什麼樣子。為了賺取額外收入，用戶還可以質押自己的代幣、參與遊戲測試並因參與社區而獲得獎勵。Metacade 還將向遊戲開發者獎勵 Metagrants，這是一種資金來源，用於為該平台開發遊戲。

預售提供 14 億個 MCADE 代幣。較低的初始價格旨在獎勵投資者在這個早期階段加入，並期待價格隨著時間的推移而上漲。然後，創收模型旨在保持利潤不斷增長，並幫助代幣隨著需求的增加而升值。

Metacade 會超越 AAVE 和 ENJ 嗎？

很難預測加密貨幣領域接下來會發生什麼，也不可能保證某個代幣會達到一定的價值。然而，我們可以確定的是，一個新項目是否提供了可以看到其價值上升以超越市場上其他代幣的潛力。

對於 Metacade，圍繞該預售建立起來的熱鬧氣氛使它看起來會一鳴驚人。看一下這個項目的路線圖，可以清楚地看到接下來的幾個階段，2022 年底預售和 2023 年初在各個頂級交易所上市。基於這一切，許多人都對 MCADE 充滿期待，因為它可能會超越 AAVE 和 ENJ。

Metacade 是一項長期投資嗎？

Metacade 是一種代幣，具有堅實的概念、強大的生態系統和背後專業的團隊。儘管加密貨幣市場在 2022 年出現低迷，但仍有像 Metacade 這樣的元宇宙項目具有良好的未來前景，使其成為明智的長期投資。

就 Metacade 而言，開發人員巧妙地將元宇宙、遊戲和加密貨幣投資放在一個地方。隨著 web3 社區的發展以及人們對虛擬世界越來越熟悉，對這些活動的興趣只會增加，並將使 Metacade 變成未來的首選元宇宙中心。

值得注意的是，數字貨幣在很多方面都是有價值的，從擊敗通貨膨脹到多元化投資組合。目前世界正被各種政治不確定性和金融動盪所困擾，很容易理解為什麼人們將這些代幣作為自己資金的避風港。具體就 Metacade 而言，一旦 MCADE 代幣於 2023 年初在主要交易所上市，所採用的模型似乎會幫助其實力和價值增長。

我應該購買 Metacade、AAVE 還是 ENJ？

這三種代幣都做不同的事情並且有不同的擁護者。從它們的功能和目前圍繞它們的生態系統來看，我們可以說，Metacade 元宇宙遊戲項目是目前最值得投資的項目。它提供了更好的生態系統和全新的方法，而 AAVE 和 ENJ 代幣都未能兌現其早期承諾。

他們的白皮書中提到的強大的社區方面、重要的合作夥伴關係和激勵措施均表明，MCADE 一旦推出，應該會有一個良好的開始。早期投資者希望看到自己的預售購買在主要交易所上市後能立即給自己帶來回報。

Metacade 值得購買嗎？

所有的資訊都指向一個答案，即 Metacade 是一個非常值得推薦的購買對象，出於幾個強有力的原因。

加密貨幣市場可能會從艱難的幾個月中反彈，而且可以肯定的是，最強大的項目將繼續得到精明投資者的大力支持。 而 Metacade 屬於這一類，因為它提供了元宇宙、遊樂中心和具有出色盈利潛力的代幣的完美組合。

預售 開始時，價格僅為 0.008 美元，然後逐漸提高價格，這是一個值得關注的項目，它吸引了很多人的注意，在價格飆升之前非常值得參與。