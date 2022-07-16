“如果他們將債務轉嫁給未來的選民，那麼他們就可以贏得當前選民的選票。所以政府的動機是製造通貨膨脹，因為它降低了借貸成本。”

“在這種通貨膨脹的環境中，您必須保護自己。但如果您已經超級富有並且已經擁有所有這些資產，那麼您就是默認的贏家了。”

“2020 年，《福布斯》報導稱，福布斯富豪榜上前 400 人的財富增長在 2020 年創下了自他們開始記錄以來的最高水平。增幅最高的原因是因為印鈔。”

“政客的動機是什麼？政客的動機是獲得權力並繼續掌權…… 他們要如何獲得選票？通過花一大筆錢而不從納稅人那裡拿錢…… 他們把困難留給後面的人了”。

這是一個很有趣的話題。

世界上還有比加密貨幣更重要的東西；更重要的問題。 Fantom 的 CEO Michael Kong 清楚這一點。這也是加密貨幣試圖解決的問題，儘管我們還沒有到這一步——他承認這一點，我們也探討了很久，評估與互聯網增長或您經常遇到的其他基准進行比較是否合理。

就個人而言，我對目前的經濟狀況持悲觀態度。生活成本危機對普通人造成了沉重打擊。房子變得越來越難以負擔——這也是我離開家鄉愛爾蘭搬到哥倫比亞的部分原因。政客們的發言已經從“短暫”的通脹轉變為將其歸咎於普京的戰爭，然後在上個月轉變為“這是一個問題，但它已經達到頂峰，並將在 2022 年底得到控制”。

Michael 是 Fantom 的首席執行官，Fantom 是最大的加密貨幣之一。這一次訪談發生在 6 月份 CPI 數據顯示通脹率再次上升至 9.1% 之後的幾個小時。Michael 是一位深刻的思想家，他對未來金融資產價格、經濟陷入困境的原因、政治環境和不平等差距有很多有趣的觀點。

我們還討論了 Fantom（顯然！）。我們深入研究了它在驗證機制方面與其他加密貨幣的區別，他對在優先考慮低費用和高交易速度等有吸引力的功能時所做的權衡持非常坦率的態度。事實上，這次的播客訪談分為兩個部分：Fantom / 區塊鏈技術，以及宏觀 / 當今社會和經濟，我在下面的描述中加上了時間戳。

競爭對手

我相信加密貨幣經常遭受部落主義的困擾，這是一個爭論不休且競爭激烈的環境，投資者有時會因為喜歡某些代幣而不喜歡其他代幣，繼而互相攻擊。我真的很喜歡 Michael 宣稱 Fantom 是“站在 Ethereum 巨人的肩膀上”，其心胸之廣足以將競爭對手代幣歸功於為該行業奠定基礎。

當然，他認為 Fantom 對技術的某些方面做了許多改進，我們對此進行了深入討論，但很高興聽到他客觀且明智的觀點。

宏觀

我最喜歡的部分是 Michael 展示了他與許多人所面臨的經濟現實的聯繫。他對印鈔者從窮人手中拿走錢，然後在 COVID 期間如此赤裸裸地把錢交到富人手中的事實，以及靠薪水生活的工人要對此付出代價的事實感到相當遺憾。

“這導致大量財富從窮人轉移到富人手中。這是我開始涉足加密貨幣的原因之一…… 我無法改變政治制度；我是澳大利亞 2000 萬選民中的一員。但我能做的就是影響我自己的生活，控制我能控制的東西” ——Michael Kong

我們討論了隨著法定貨幣的價值持續貶值、商品價格上漲以及生活普遍變得更具挑戰性，人們可以做些什麼來保護自己。我們還探討為何這一切都對富人有利。

“在這種通貨膨脹的環境中，您必須保護自己。但如果您已經超級富有並且已經擁有所有這些資產，那麼您就是默認的贏家了。這就是為什麼《福布斯》報導稱，福布斯富豪榜上前 400 人的財富增長在 2020 年創下了自他們開始記錄以來的最高水平。增幅最高的原因是因為他們印錢了。”

對我來說，不平等差距的擴大才是這一切最令人痛心的部分。我們在 COVID 期間看到了這種情況，當時那些有幸能夠在家辦公的人（包括我自己），相對來說能避免疫情封鎖所造成的經濟損失。

另一方面，那些需要到現場工作的人，如酒吧工作人員、零售人員、表演者等都受到了無情的打擊。那些靠薪水生活的人突然沒有了薪水，而那些在家辦公的人只需要穿上運動褲，並確保他們的床在 Zoom 通話背景下不會太亂就可以了。

政府的反應基本上是將財富從窮人轉移到了富人手中。巨大的刺激經濟計劃現在已經引發了這場全面的通貨膨脹危機，進一步加劇了那些在疫情期間靠薪水生活的工人所面臨的困難。

Michael Kong 明白這一切。他是一位首席執行官，顯然非常聰明，但他了解這個世界的運作方式，也在努力做出改變。如果您想收聽 CoinJournal 其中一個播客，我誠意為您推薦這個——與一位聰明而坦率的嘉賓一起討論重要問題真的很有趣，非常有教育意義且發人深省。如果您更喜歡聽 Fantom / 加密貨幣 / 通貨膨脹 / 政治 / 未來等特定話題，Spotify 描述中有提供時間戳。

週五快樂。

點擊此處連結到 Spotify 的播客。 YouTube 很快就會發布。