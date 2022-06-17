洗錢是一個經常被主流媒體稱為是加密貨幣不利因素的問題。其隱蔽性、缺乏監管和避免 KYC 程序等，是反對派在指責加密貨幣使洗錢變得更容易時會給出的幾個理由。

相反，也有些人認為，由於區塊鏈技術的開源性質，任何人都可以線上跟踪錢包，實際上在某些情況下可能使洗錢變得更加困難。

這是一個非常有趣的話題，為了了解更多情況，我們採訪了一個比我們更了解這方面的人士—— Charles Delingpole ，他是 ComplyAdvantage 公司的首席執行官兼創始人 ，該公司提供反洗錢技術，幫助組織管理風險和打擊金融犯罪。

CoinJournal (CJ)：加密貨幣的洗錢問題有多嚴重？



ComplyAdvantage 首席執行官兼創始人 Charles Delingpole (CD) ： 98% 的公司 表示，他們要么是原生加密貨幣，要么在未來接受/使用加密貨幣，或計劃提供基於加密貨幣的服務，加密貨幣正迅速成為主流。這意味著加密貨幣帶來的監管和金融犯罪風險應該成為所有公司關注的問題。

但是，重要的是要記住，非法活動仍然只佔加密貨幣交易的很小一部分。區塊鏈數據分析平台 Chainalysis 在 2022 年 1 月的一份報告顯示，2021 年非法加密貨幣交易總額為 140 億美元，比 2020 年的 78 億美元增長 79%。然而，由於整體加密貨幣交易的快速增長，這仍然只佔 2021 年完成的加密貨幣交易的 0.15% 。

CJ：與傳統金融/現實世界相比，通過加密貨幣洗錢更容易嗎？



CD：對於傳統金融和加密貨幣公司來說，許多主要的金融犯罪風險是相近的。錢騾、欺詐性賬戶、身份盜用和賬戶接管欺詐等是大家共同關注的問題。

與傳統金融不同的其中一個主要附加風險是某些形式的加密貨幣提供的匿名性。例如，通過去中心化的鏈下網絡進行的交易。這些網絡上的反洗錢保護措施通常是有限的或不存在的。由於這些平台是鏈下的，因此交易也不會記錄在公共區塊鏈分類賬上，這使得追踪非法行為變得更加困難。

CJ：對於那些不太熟悉這個主題的人來說，您能否簡要描述一下如何通過加密貨幣洗錢？ （並不是要知道洗錢技巧，而是為了更好地理解問題！）

CD：無論犯罪分子是試圖通過傳統金融系統還是加密貨幣來洗錢，基本原理都是一樣的。首先，從非法活動中獲得的資金被放入金融系統，然後將其分層以使其來源更加難以追踪，最後將其提取，這樣犯罪分子便可以使用這些資金而不會引起執法部門的懷疑。

對於加密貨幣，第二階段——分層引起了人們的大量關注，因為犯罪分子可以使用加密貨幣和交易所以及傳統金融系統來掩蓋他們的資金來源。 例如 ：

跳鏈——涉及將一種加密貨幣轉換為另一種加密貨幣，並從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈。

混幣——涉及在多個交易所混合各種交易，使交易更難追溯到特定的交易所、賬戶或所有者。

循環——涉及從一家銀行存入法定貨幣，購買和出售加密貨幣，然後將收益存入不同的銀行或賬戶。

CJ：您如何看待俄羅斯可能使用 Bitcoin 來逃避制裁的說法？



CD：我們發表了 一整篇文章 來探討這個問題！被排除在全球金融體系之外的國家使用加密貨幣來逃避制裁是有先例的。研究表明，伊朗正在這樣做。雖然報告顯示，俄羅斯擁有世界第三大加密貨幣採礦業，但專家指出，加密貨幣市場根本沒有足夠的流動性來處理支持俄羅斯政府所需的交易規模和價值。

面對巨大的通貨膨脹、極端的貨幣波動以及無法獲取現金、支付或將資金進出俄羅斯的情況，普通俄羅斯公民轉向加密貨幣以試圖保護自己的財富的可能性大大提高。目前俄羅斯禁止使用加密貨幣進行支付，今年早些時候，俄羅斯中央銀行提議全面禁止加密貨幣和採礦。然而，這並沒有阻止俄羅斯公民持有加密資產。

CJ：您能否解釋一下如何利用恐怖主義融資嗎？



CD：加密貨幣資產和 DeFi 在恐怖主義融資活動中佔有突出地位。這些貨幣和技術支持相對匿名的跨境交易，不涉及中介，在幾分鐘內結算，並且一旦啟動通常很難停止或撤銷。分散式監管環境也增加了可疑交易未被發現的可能性，特別是在世界上反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CFT）監督不嚴的地區。

在恐怖分子和暴力極端分子使用加密貨幣的地方，Bitcoin 往往都會出現。然而，Monero 和其他隱秘性加強的代幣也越來越被視為更理想的替代品。 2020 年夏天，一個支持 ISIS 的大型新聞網站宣布 不再接受 Bitcoin 捐款 ，而是接受 Monero 。然後，在 2021 年 4 月，一個支持 ISIS 的網絡安全組織—— Electronic Horizons Foundation 發出警告，稱使用 Bitcoin 進行的交易更容易被追踪。

CJ：恐怖主義融資、洗錢等這些問題都具有非常嚴重的影響。但是您認為總體而言，加密貨幣的積極意義是否超過了其消極意義？



CD：通過清晰、透明的全球監管和監督，加密貨幣提供了許多優勢。我們看到包括 美國 、 英國 和 澳大利亞 在內的許多大型金融中心，都在朝著圍繞加密貨幣的全面監管框架邁進。這些舉措表明，立法者確實看到了許多加密貨幣公司提供的創新潛力。

其中一些最大的風險與監管套利有關——加密貨幣公司必須遵循的規則和要求因國家而異。與此相關的風險是，一些國家為了最大限度地提高他們從加密貨幣公司獲得的收入，使加密貨幣公司能夠在幾乎沒有監管監督的情況下運營，創造一個“狂野西部”的環境，使非法行為更難被察覺.

CJ：去中心化交易所（DEX）在規避制裁和洗錢方面發揮什麼作用，有沒有辦法防止這種情況發生？



CD：由於去中心化交易所（DEX）目前不受反洗錢或反恐融資（AML/CFT）監管，因此沒有進行客戶盡職調查、制裁篩選、交易監控或任何其他相關措施。因此，它們更有可能被（例如）受制裁的俄羅斯個人和機構用於規避制裁。當與匿名驅動的隱私幣結合使用時，這些風險尤其高，隨後這些隱私幣可用於在暗網上進行購買。

DeFi 有許多潛在的創新和令人興奮的應用——我們正在見證一套新的金融產品和服務的出現。然而，隨著這一領域的不斷發展，DeFi 平台和其他虛擬資產服務提供商（VASP）將需要特別注意競爭對手的風險和客戶帶來的風險。考慮到難以驗證誰在進行交易，特別是未經許可或未註冊的 VASP 和非託管錢包的交易。此外，這些公司應確保實施強有力的客戶盡職調查措施，以在交易發生之前清除不良行為者。

CJ：您認為穩定幣 UST 的崩潰是否會加速加密貨幣所有領域的監管，包括對洗錢進行更嚴格的審查？



CD：全球的監管機構和政策制定者已經並且正在研究加密貨幣的監管，特別是穩定幣。美國財政部長 Janet Yellen 曾呼籲國會在 2021 年夏天，也就是 UST 崩潰的前一年，實施圍繞穩定幣的監管框架。最近，G7 呼籲採取行動 “監控和解決各種形式的加密資產帶來的金融穩定風險” 。 UST 的消亡無疑使這些聲音更加突出，並提高了人們的認識。但從根本上說，圍繞加密貨幣加強監管的舉措已經進行了一段時間。