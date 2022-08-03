專訪：互操作性是未來—— Router Protocol 首席執行官

哪個區塊鏈會贏？這是加密貨幣世界中的一個常見問題。但事實上，未來很可能是互操作性的世界。某些區塊鏈將比其他區塊鏈更大，但許多區塊鏈仍將存在。

在 CoinJournal 播客的最新一集中，我與 Ram Ramachandran 坐下來討論包括這個問題在內的多個話題。Ram 是 Router Protocol 的首席執行官，這是一個旨在實現區塊鏈之間通信的基礎設施層。

Ram 已經在加密貨幣領域工作了十年之久，這意味著他對最近的熊市轉變以及它與我們所看到的其他情況有一些相當值得參考的看法。Ram 曾在傳統資本市場工作，他甚至曾在金融危機期間為評級機構 Moody 工作，因此他在風暴中心時期擁有獨特的視角。

我們也討論了熊市、為什麼 Ram 認為 Ethereum 仍將是王者、當前經濟、通貨膨脹、互操作性、在當前動蕩的時代經營一家初創公司等等。

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