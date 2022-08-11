本問答是與 Dr. John McAlaney 的完整訪問。想知道我們整個專家小組深入研究加密貨幣交易成癮問題的所有內容，請查看此文章。

以下是對 Bournemouth University 特許心理學家、特許科學家和心理學教授 Dr. John McAlaney 的採訪。這是我們採訪的完整記錄，其中有些引述已發表在我們關於該主題的主要文章中。

如需深入了解加密貨幣交易成癮問題及其與賭博的聯繫，請點擊該連結。至於 Dr. John McAlaney 的完整採訪，請查看下文。

CoinJournal（CJ）：您認為加密貨幣交易成癮和賭博成癮之間有相似之處嗎？如果有，您能說出最突出的點嗎？

加密貨幣和賭博都有一定程度的風險。這是人們可以發現的令人興奮的事情，並且可以將他們吸引到這種行為中。此外，賭博和加密貨幣都涉及一定程度的技能，進而可以帶來利潤。

例如，一個熟練的專業撲克玩家可以從撲克中賺到足夠的錢，從而使其成為主要收入來源。同樣，具有加密貨幣專業知識的人可能能夠通過交易謀生——但在這兩種情況下，只有少數人能夠成功 。

CJ：在您看來，是什麼讓交易等活動如此令人上癮？

作為人類，我們已經進化到受獎勵的激勵。這是我們學習如何在社會中發揮作用的方式之一。這也是行為成癮存在的原因之一——我們做某事並以某種方式獲得了獎勵，這促使我們再次這樣做。我們也被驅使去對事物保持好奇，並承擔一些風險。這有助於我們探索世界或進行社交。交易結合了這兩個過程。

CJ：有影響力人士從創始人那裡收取費用，向粉絲推廣晦澀難懂的加密貨幣，而對其運作方式所知甚少——您認為這有問題嗎？

我們都是社會性動物，儘管我們經常低估我們受到周圍人影響的程度。在許多文化中尤其如此，我們以作為個體為榮。如果其他人以自信且知識淵博的方式行事，我們也往往會假設其他人比我們知道的更多。

這意味著人們可能會根據有影響力人士的表現來關注他們；而不是根據有影響力人士對交易的客觀了解程度做出判斷。

CJ：在您看來，加密貨幣價格的每日波動會影響人們心理健康嗎，因為人們看到自己的投資每天都在如此大幅度地上下波動？

儘管一定程度的風險是令人愉快的，但我們也喜歡在生活中擁有一定的一致性——在其他情況下，我們可以應對一定程度的不可預測性，但只能在一個可預測的水平。不斷經歷波動和不確定的時期，可能會導致個人感到焦慮，從而影響心理健康。

CJ：對加密貨幣交易成癮的研究仍然有限，您認為未來對這方面的需求可能會增長嗎？

這很有可能。加密貨幣交易是一種新的行為，而新行為總是引起研究人員的注意。如果有任何跡象表明所討論的行為可能對個人或他人造成傷害，則更是如此。

CJ：您認為加密貨幣行業應該做更多的事來促進安全投資和解決成癮問題嗎？

在其他行業，如賭博業或酒類行業，人們期望公司會承擔起所謂的企業社會責任，即促進其產品的安全使用，儘管經常存在關於這些行業是否正在盡他們所能來這樣做的爭論。這有時會通過立法得到加強。

加密貨幣行業在這方面可能具有優勢，因為從理論上說，跟踪線上行為比跟踪酒精使用等線下行為更容易。這意味著有可能更快地識別遇到問題的人，並提供個性化的支持。

然而，這確實需要行業共同做出努力。如果上癮的人認為一家加密貨幣公司正在限制他們的行為，那麼他們大可以去找另一家公司。

CJ：傳統賭博在許多地區僅限於 18 歲及以上的消費者。你認為加密貨幣中應該有類似的規則，以保護更年輕、更易受影響的人免受潛在的成癮嗎？

是的，我認為交易應僅限於 18 歲及以上人士。然而，我們不得不承認，這極難監管。我還要說，對加密貨幣感興趣的人往往是那種了解並懂得如何規避計算機系統的人。

CJ：如果我讓您回答是或否，您認為沒有賭博的世界會更幸福嗎？

我不這麼認為。大多數賭博的人都是以安全、負責任和愉快的方式進行賭博的。那些形成賭博成癮的人往往是在生活中遇到問題，而這些問題是他們成癮的基礎。如果不是賭博，他們可能會表現出對其他事物的上癮。

CJ：與上個問題類似，如果沒有加密貨幣投資，世界會變得更美好嗎？

我對此表示懷疑。加密貨幣起源於尋找新方法來進行金融交易的個人。這種對系統如何工作以及如何改變它們的好奇心是人類的基本方面。如果人們總是接受現狀，世界將變得非常沉悶。

CJ：您能給那些對加密貨幣交易感興趣、可能有賭博成癮傾向的人士甚麼建議？

任何意識到自己可能有賭博問題的人都可能已經知道，他們應該避免進行加密貨幣交易等活動。如果他們確實決定參與其中，就應該注意自己的行為和想法，並留意危險信號，例如追逐損失、向他人謊報自己的行為或對自己的行為感到內疚或悔恨。