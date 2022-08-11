就加密貨幣交易成癮問題採訪 Dr. Lia Nower

本問答是與 Dr. Lia Nower 的完整訪問。想知道我們整個專家小組深入研究加密貨幣交易成癮問題的所有內容，請查看此文章。

以下是對賭博研究中心主任兼教授 Dr. Lia Nower 的採訪。這是我們採訪的完整記錄，其中有些引述已發表在我們關於該主題的主要文章中。

如需深入了解加密貨幣交易成癮問題及其與賭博的聯繫，請點擊該連結。至於 Dr. Lia Nower 的完整採訪，請查看下文。

CoinJournal（CJ）：您認為加密貨幣交易成癮和賭博成癮之間有相似之處嗎？如果有，您能說出最突出的點嗎？

它們是相同的癮。交易加密貨幣可能是賭博成癮的一種形式。賭博是在一個結果不確定的事件上花費金錢（或具有金融價值的東西），並希望獲利。經常交易加密貨幣（而不是持有加密貨幣作為投資）的人是在賭博。

CJ：在您看來，是什麼讓交易等活動如此令人上癮？

由於加密貨幣的高波動性，一個人無法預測自己會贏還是輸。當快樂化學物質多巴胺激增時，您的錢突然增加了三倍。在其他時間裡，您可能會損失同樣多的金錢，但這也有與之相關的衝動，儘管是以一種消極的方式。

除了興奮之外，還有與高風險交易相關的可變比率強化時間表。當在不可預測的時間間隔內的回報有很大差異時，這是最容易上癮的調整形式。

CJ：有影響力人士從創始人那裡收取費用，向粉絲推廣晦澀難懂的加密貨幣，而對其運作方式所知甚少——您認為這有問題嗎？

您一般不會想知道我對有影響力人士的看法。他們會利用普通人的 FOMO。

CJ：在您看來，加密貨幣價格的每日波動會影響人們心理健康嗎，因為人們看到自己的投資每天都在如此大幅度地上下波動？

是的，波動性可能助長“成癮循環”，即“全神貫注、退縮感、耐受性（需要購買更多才能感受到相同程度的興奮）、追逐（購買更多以彌補損失）。它可以從心理上完全吞噬一個人，使他們忽視生活中的人和責任。

CJ：對加密貨幣交易成癮的研究仍然有限，您認為未來對這方面的需求可能會增長嗎？

賭博研究領域的大多數人已經將加密貨幣交易作為賭博活動納入到我們的研究中。我認為如果它維持熱門和高波動性，會有更多的人開始研究它。如果它成為一種穩定的商品，那麼它將用於投資。這類似於投資長期股票與交易保證金和期權（一種賭博形式）之間的區別。

CJ：您認為加密貨幣行業應該做更多的事來促進安全投資和解決成癮問題嗎？

我認為他們應該更好地與資源聯繫起來，以幫助問題賭徒，但當然，他們不希望自己的產品被視為賭博。由於它本身具有風險，因此他們目前對波動性無能為力，這對於尋求刺激的人和那些想以簡單的方式致富的人來說將是危險的。

CJ：傳統賭博在許多地區僅限於 18 歲及以上的消費者。你認為加密貨幣中應該有類似的規則，以保護更年輕、更易受影響的人免受潛在的成癮嗎？

是的。但我也認為風險股票也應該如此。您可能知道，交易保證金和期權需要滿足一些基本要求，但一些遊戲化應用已經規避了這一點，允許人們修改他們的答案以進行交易。

為這些事情設定年齡限制可以保護一些更容易衝動的年輕人。但是對於那些希望在沒有專業知識的情況下快速賺錢的天真交易者來說，這並沒有多大幫助。

CJ：如果我讓您回答是或否，您認為沒有賭博的世界會更幸福嗎？

賭博是一種娛樂形式。對於大多數人來說，這不是一個問題。這只是少數人的問題。所以我不認為它會影響大多數人的幸福感。

CJ：與上個問題類似，如果沒有加密貨幣投資，世界會變得更美好嗎？

與上一個問題的答案相同。

CJ：您能給那些對加密貨幣交易感興趣、可能有賭博成癮傾向的人士甚麼建議？

如果您在加密貨幣下跌時投資，並計劃長期持有或在合理的時間內將其出售，如果您可以承受風險，這似乎是一個不錯的投資戰略。如果您每天都在市場上買賣，那麼您就是在賭博，可能不應該交易加密貨幣。