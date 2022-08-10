採訪 Nottingham Trent University 的 Dr Mark Griffiths，討論加密貨幣交易成癮問題

本問答是與 Dr Mark Griffiths 的完整採訪。有關我們整個專家小組深入研究加密貨幣交易成癮問題的所有資訊，請參閱此文章。

以下是對 Nottingham Trent University 的特許心理學家和行為成癮特聘教授 Dr Mark Griffiths 的採訪。這是我們採訪的完整記錄，其中有些引述已發表在我們關於該主題的主要文章中。

如需深入了解加密貨幣交易成癮問題及其與賭博的聯繫，請點擊該連結。至於 Dr Griffiths 的完整採訪，請查看下文。

CoinJournal（CJ）：您認為加密貨幣交易成癮和賭博成癮之間有相似之處嗎？如果有，您能說出最突出的點嗎？

賭博被定義為在一個結果不確定的事件上花費金錢（或具有金融價值的東西）。根據這個定義，加密貨幣交易是賭博的一種形式。

與事件頻率低的活動（例如，每兩週一次的彩票抽獎，每週只有一兩次機會知道賭博結果的足球博彩）相比，事件頻率高的賭博形式（即個人在任何給定時間段內賭博的次數可能很高），如玩老虎機、滾球投注或紙牌遊戲等，與問題賭博和賭博成癮更具相關性。

根據活動的結構特徵，加密貨幣交易有可能令人上癮。

CJ：在您看來，是什麼讓交易等活動如此令人上癮？

我們（目前）還不知道加密貨幣交易的成癮程度。成癮的發展方式——無論是化學的還是行為的——都是複雜的。成癮行為通常由三組相互作用的因素組合發展而來：（i）個人特徵，（ii）情境（即環境）特徵和（iii）結構特徵。

個人特徵包括一個人的基因構成、性格特徵和態度等。

情境特徵包括環境中可能影響參與行為的事物。對於賭博，這將包括一個地區的賭博場所的數量、賭博的營銷和廣告，以及能夠在智能手機上賭博等容易獲得賭博的機會。

結構特徵是活動本身所固有的東西。對於賭博，這包括遊戲的特徵，例如頭獎大小、賭注大小、獲勝概率和事件頻率（即，在給定時間段內可以玩遊戲的次數） .

說到賭博成癮，很少有人沉迷於每兩週一次的彩票遊戲（因為每週只有兩次抽獎，而且是一種不連續的賭博形式），而更多的人沉迷於老虎機，因為如果一個人有時間和金錢，他可以一次又一次地賭博（並且是一種連續的賭博形式）。

要使加密貨幣交易成癮，必須存在個人脆弱因素和具有可能促進過度交易的結構特徵的活動（例如，高事件頻率、潛在的巨額財務回報、交易可負擔性等）。

CJ：有影響力人士從創始人那裡收取費用，向粉絲推廣晦澀難懂的加密貨幣，而對其運作方式所知甚少——您認為這有問題嗎？

有影響力人士（在上述影響成癮的不同特徵的概述中）是解釋個人如何首先開始交易的情境特徵。從本質上講，他們更有可能成為獲取過程的一部分，而不是形成成癮和維持的因素（有點像廣告和營銷）。

CJ：在您看來，加密貨幣價格的每日波動會影響人們心理健康嗎，因為人們看到自己的投資每天都在如此大幅度地上下波動？

成癮很明顯會影響心理健康。所有成癮者的心理健康狀況往往比沒有成癮的人更差（儘管許多人對任何事情都沒有上癮，但其心理健康狀況也不佳）。波動性是在許多賭博活動中發現的一個結構特徵，但波動性和非波動性遊戲都有可能令人上癮（就其本身而言），波動性不一定是解釋哪些活動會上癮（從而導致心理健康問題）的關鍵特徵。

價格漲跌會明顯影響個人的情緒狀態，但整體心理健康可能會受到無數因素的影響，而不僅僅是波動性。

CJ：對加密貨幣交易成癮的研究仍然有限，您認為未來對這方面的需求可能會增長嗎？

是的。對於該領域，已經有一些研究表明問題賭博與加密貨幣交易之間存在關聯。然而，有限的研究往往表明，與既賭博又從事加密貨幣交易的人相比，那些只從事加密貨幣交易的人成為問題賭徒的可能性要小得多。

在既投注體育賽事又從事加密貨幣交易的人中，問題賭博的關聯性似乎也更高。我們不知道的是，那些已經是問題賭徒的人是否正在將加密貨幣交易作為他們賭博的另一項活動，或者加密貨幣交易是否正嘗試其他形式的“傳統”賭博“門戶”活動（我的猜測是是前者而不是後者），因為沒有縱向研究，只有橫向研究。

CJ：您認為加密貨幣行業應該做更多的事來促進安全投資和解決成癮問題嗎？

任何擁有可能存在問題和令人上癮的產品的服務供應商都有責任關心其客戶。交易服務供應商應制定政策和工具，以便個人能夠負責任地交易，這有助於最大限度地減少傷害，並最終保護交易者免受有問題的交易的影響。

這就是賭博行業更普遍發生的情況，交易服務供應商需要提供相同級別的問責制和保護。顯然，個人必須為自己的行為承擔一定的責任，但這並不意味著賭博公司和交易公司應該免除自己的責任。

CJ：傳統賭博在許多地區僅限於 18 歲及以上的消費者。您認為加密貨幣是否應該有類似的規則，以保護更年輕、更易受影響的人免受潛在的成癮影響？

當然。賭博是成年人的活動，研究一直表明，未成年人比成年人更容易出現問題賭博。加密貨幣交易不應該有任何區別，應該只允許成年人合法從事加密貨幣交易。

CJ：如果我可以讓您回答是或否，您認為沒有賭博的世界會更幸福嗎？

不，賭博對大多數人來說是一種愉快且無害的活動。我個人也喜歡賭博，所以我不會像個偽君子般對別人說不應該。禁止賭博只會導致非法賭博，最終實際上會導致更多問題。

CJ：與上個問題類似，如果沒有加密貨幣投資，世界會變得更美好嗎？

不會，原因同上（儘管我自己從未從事過加密貨幣交易）。

CJ：您能給那些對加密貨幣交易感興趣、可能有賭博成癮傾向的人士甚麼建議？

與任何具有可能成癮行為的消費活動一樣，個人需要掌握有關該活動的所有資訊，以便能夠首先對參與做出明智的選擇。個人需要了解所有潛在風險。

加密貨幣交易可能需要比玩彩票或賓果遊戲更廣泛的技能。潛在交易者在花費任何自己的錢之前需要盡可能多地了解這項活動。