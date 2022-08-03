專訪—— Web3 衍生品協議 ZKX 融資 450 萬美元

有時人們會忘記，DeFi 確實是在 2020 年才誕生的。因此，這個新興行業現在正進入其年輕生命的第一個熊市週期。

儘管如此，創新仍在繼續。其中一個我覺得特別有趣的領域是衍生品。儘管代幣化股票和其他傳統的貿易投資機制越來越受到關注，但不可避免地要擴大範圍以納入一些更複雜的戰略。

ZKX 是一個基於 StarkNet 的衍生品交易平台，該平台最近宣布已籌集 450 萬美元的種子資金。在眾多投資者中，當然包括 Alameda Research ——一家由 Sam Bankman-Fried 所領導的公司，它如今似乎出現在每一個加密貨幣的頭條新聞中。 而 Crypto.com 則是另一個值得注意的投資者。

我對這家初創公司有一些疑問，因為我很想知道更多。如下您將看到我們與 ZKX 創始人 Eduard Jubany 的對話。

CoinJournal（CJ）：對於那些可能不了解的人，您如何描述 ZKX 和 StarkWare？

Eduard Jubany（EJ）： ZKX 是一個建立在 StarkNet 上的衍生品無許可協議，具有去中心化的訂單簿和提供複雜金融工具作為交換的獨特方式。該協議由 DAO 所驅動，並將通過遊戲化的排行榜和獨特的流動性治理提供更高的交易體驗。憑藉在 StarkNet 生態系統中的突出地位，我們的使命是通過向任何地方的任何人提供產品來實現全球收益民主化。

我們選擇建立在 StarkNet 之上，因為它為我們提供了一個環境，使我們可以在該環境中執行在其他 web3 設定中不可行的任務，它也將我們連接到 Starkware 生態系統中的一個精心策劃的開發者社區。

CJ ：我看到您曾在 SOSV 工作過，這是一家資產管理規模超過 10 億美元的風險投資公司。您當初是如何涉足加密貨幣（和 ZKX）的？

EJ：這是一個有趣的故事。我曾在亞洲和美國的風險投資基金工作。在我與 Naman 為 SOSV 工作時，我們發現了一個巨大的機會來迎合印度尼西亞和印度等新興市場的用戶。我們意識到人們在嘗試獲得金融機會時所面臨的諸多限制。

因此， ZKX 的想法的誕生是為了幫助新興市場的人們獲得以前無法獲得的機會。我們想進入市場，並弄清 GameStop 的奇跡是如何發生的。但事實證明，情況要更複雜一些。即使購買 GameStop 的股份也非常複雜，我們很難購買和參與這個收益機會。那時我們想，如果這對我們來說很複雜，那麼那些在這些市場中的普通用戶怎麼辦？

ZKX 的創建理念是每個人都應該有機會獲得投資機會，為來自不同國家和背景的人創造一個平等的競爭環境。

我們最終決定專注於 ZK-Rollup 技術，因為我們相信這將是接觸這些新興市場用戶的最具可擴展性的方式。

CJ ：在上一次熊市期間，許多項目都失敗了。您認為這一次我們會不會出現類似情況，ZKX 是如何避免這種命運的？

EJ：與今年第一季度相比，經濟增長出現了放緩。一般來說，加密貨幣和傳統市場一直是負相關的。一個下降，而另一個上升。但不幸的是，隨著經濟增長出現了更廣泛的放緩，Luna 崩盤的影響仍在顯現。

ZKX 和構建它的團隊已經經歷了幾個週期，我們能夠做出相應的計劃。此外，市場走勢與價格有關，而不是價值。它並沒有反映空間中正在建造的東西的價值以及幕後發生的創新。

我們相信，我們在 ZKX 建立的能力是推動全球市場實現民主化的重要拼圖。雖然整個空間的交易活動較少，但我們正在構建的東西是面向未來的。

在熊市中給大家的建議是，為建立準備一個長期的跑道，並最終在牛市實現成長。

CJ ：我注意到其中一位投資者是 Alameda Research，它最近作為最後的加密貨幣貸款者一直很活躍。對於 Alameda 的加入，您是否感到高興？他們最近承擔的風險的增加是否讓您擔心？

EJ：多年來，Alameda 和我們的其他合作夥伴一直在積極培育和建設 Web3 生態系統。他們的使命是推動整個行業向前發展，建立更好的基礎設施和意識。

經濟衰退是全球性的，由宏觀經濟狀況所驅動，美聯儲收緊利率並推動資產類別的去風險化。這些公司中的大多數多年來一直擁有穩定的收入和財務狀況，但現在面臨的貸款和投資可能已經惡化。從長遠來看，這只應該通過清理壞蘋果並專注於最強大的玩家來加強生態系統。

DeFi 中的去中心化平台在整個經濟低迷時期一直保持強大且運行良好，沒有出現重大問題，而中心化交易所和供應商則失敗了，這證明了去中心化金融和基礎設施的情況。

CJ ：您擔心加密貨幣衍生品領域的監管嗎？

EJ：加密貨幣衍生品允許散戶和機構保護自己免受價格下跌的影響。因此，這些是生態系統中的健康工具。過去幾個月的事件證明，去中心化協議可以經受住困難的條件，而中心化機構則不能。像 Aave 或 Compound 這樣的協議在其他中心化機構滅亡之時仍能堅挺。由於規則和管理被硬編碼到駐留在區塊鏈上的智能合約中，我們希望這將使監管機構更好地了解去中心化協議如何對用戶公平和安全。

CJ ：去中心化衍生品交易領域在過去幾年中顯示出巨大的增長。您認為這與中心化等價物相比有什麼優勢，您認為它能否佔據重要的市場份額？

EJ：採用的主要障礙是用戶體驗。截至今天，大多數去中心化協議都需要一個加密貨幣錢包來連接和交互。隨著帳戶抽象化和像 Starkware 這樣的 zk-rollup 的出現，我們意識到為日常用戶提供簡單的登入體驗（如電子郵箱登入憑證）的潛力，以避免我們迄今為止所知道的 DeFi 體驗的陷阱和複雜性。