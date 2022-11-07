FTX 要破產了嗎？為什麼 Binance 要賣 FTT？——深入探討
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FTX 要破產了嗎？為什麼 Binance 要賣 FTT？——深入探討

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀
  • Binance 首席執行官 CZ 宣布，在 Alameda/FTX 關係曝光後，該交易所將拋售其持有的 FTT 資產
  • Alameda 的 146 億美元資產有 40% 是 FTT，即 FTX 的原生代幣
  • 關於 Alameda 的 80 億美元負債是如何計算的信息很少
  • Bankman-Fried 利用 Alameda 為 FTX 獲得流動性，卻為利益衝突辯護
  • FTT 的交易量很低——流動性不足會阻礙 Alameda 出售他們的 FTT
  • Alameda 已提出以每個代幣 22 美元的價格購買 CZ 的 FTT，因為人們越來越擔心拋售壓力將打擊市場
  • CZ 表示需要幾個月的時間才能出售
  • 我的問題是，為什麼加密貨幣會再次經歷這種情況？
  • 我們生活在一個區塊鏈的世界裡，把這一切都放在區塊鏈上有多難？

不要再來了。

對於加密貨幣投資者來說，夏季的倒閉潮所造成的 PTSD 影響仍然非常突出，當似乎有一半的行業陷入困境時，現在感覺似曾相識。而這一次誰來扮演反派角色，但只有 FTX，這個所謂的白衣騎士，他在最後一刻出手拯救了 Celsius 和 BlockFi 公司。

發生了什麼？

回到過去——從加密貨幣的角度來說，這意味著僅僅幾年前—— Binance 幫助孵化了 FTX，而 FTX 現在是他們最大的競爭對手。

他們去年退出了股權頭寸，獲得了 21 億美元的可觀投資。但這不是以現金支付的，而是他們收到了穩定幣 BUSD 和關鍵的 FTX 原生代幣 FTT 之間的支付分成。

問題集中在以 FTT 代幣支付的款項上。Binance 的首席執行官 CZ 在 Twitter 上宣布，“由於最近曝光的消息，我們決定清算我們賬面上的任何剩餘 FTT”。

他補充說：“我們將嘗試以盡量減少市場影響的方式來完成這個舉動。由於市場狀況和流動性有限，我們預計這將需要幾個月才能完成”。

關於 FTX 的啟示是什麼？

CZ 的公告是對 CoinDesk 關於貿易公司 Alameda Research 資產負債表的報導的回應。

Alameda（某種程度上）是 FTX 的姊妹公司，儘管細節有點模糊。這家對沖基金/交易公司由 Sam Bankman-Fried 創立，他是 FTX 的負責人，長期以來一直面臨有關這兩家公司之間利益衝突的問題。

交易所的生死存亡取決於其流動性，這是推出新交易所時最難實現的事情。因為交易者會追隨流動性，但是當你剛成立還是零流動性時，你就不會有任何交易者。而根據定義，流動性僅來自於交易者。所以，這有點像是一個反常的先有雞還是先有蛋的問題。

Bankman-Fried 通過 FTX 匯集 Alameda 的大量交易，從而解決了這個先有雞還是先有蛋的問題，提高了流動性。很快，FTX 開始運作，它的增長速度驚人（僅在三年前推出，Bankman-Fried 在 20 多歲時便一躍進入了億萬富翁俱樂部）。

圍繞利益衝突的問題集中於 Alameda 看到市場上普通交易者看不到的資訊上。Bankman-Fried 對此進行了反駁，但現實情況是，Alameda 是交易所最大的流動性提供者之一，並積極與客戶進行交易。假設這一切都是真的，那麼利益衝突仍然非常突出。

但兩者之間還有其他錯綜複雜的故事情節。雖然它們“是兩個獨立的業務”，但 CoinDesk 報告稱，“根據 CoinDesk 審查的一份私人財務文件，該部門在一個關鍵的地方發生了故障：在 Alameda 的資產負債表上”。

6 月 30 日，Alameda 的資產總額為 146 億美元，其中 36.6 億美元是“解鎖的 FTT”和 21.6 億美元的“FTT 抵押品”。我在下面繪製了資產細分圖表，其中包括大量的 Solana，Sam Bankman-Fried 是加密貨幣的早期投資者，並且仍然是堅定的支持者。

顯然，這是一個非常令人擔憂的高度相關工具的資產負債表。但真正引人注目的是 FTT 代幣，佔據了驚人的 40%（在鎖定和非鎖定的分配之間）。畢竟，FTT 是 FTX 創建的代幣。

FTX 代幣有多重要？

這不僅僅是公司之間的混亂關係，也不僅僅是 FTX 是憑空打印出來的，它佔據了資產負債表的 40%。因為這裡也存在流動性問題。

在我寫這篇文章時，FTT 代幣的市值為 30 億美元（根據 CoinMarketCap），完全稀釋後的市值為 79 億美元。現在你看到問題了—— Alameda 持有該市值的 37 億美元，另外還有 22 億美元的“FTT 抵押品”——關於這一點，你的理論應該和我的一樣，因為我根本不知道這意味著什麼。

CoinDesk 報告中提到的其他資產也沒有平息這種擔憂。SRM 就是其中之一，它是由 Sam Bankman-Fried 創立的 Serum 去中心化交易所的原生代幣。

還有其他三個代幣被提及—— MAPS、OXY 和 FIDA。我不會假裝我對這些了解很多，但這本身就說明了問題所在。同樣，這些都非常缺乏流動性——比 FTT 更嚴重。

因此，最大的問題指向負債。 FTX 在其資產負債表上的負債總額為 80 億美元，其中 74 億美元是貸款。我無法找到更多關於它們的資料，但毫無疑問，與上面分析的非流動資產方面相比，這個數字令人擔憂。

需要提到的是，FTT 在負債中被提及。這將大大減輕人們的擔憂，因為同樣的“幻影”資產問題可能會適用於負債方。

但我們不知道大部分負債是以什麼單位結算的。雖然我暫時不認為 Alameda 會破產，但世界末日的情景是負債方充滿了法幣，因為資產方根本無法清算以大量償還債務。可以說，鑑於與 FTX 的關係以及 FTT 可以憑空打印且流動性如此之低的事實，它被錯誤地誇大了。

這張圖表說明了一切。過去 6 個月的日交易量平均為 2500 萬美元，在本週這個新聞推出前，交易量有所增加。 Alameda 根本不可能在不降低市場價格的情況下清算其持有的大量 FTT。因此，它在紙面上的資產大大高估了它們在現實生活中的價值。

那麼，當 Binance 出售時會發生什麼？

因此，CZ 被 FTT 代幣的爆料所嚇到了。認為缺乏基礎價值是一回事，但憑空創造價值並利用它來支撐資產負債表則是另一回事。所以，賣單來了。

有趣的是，CZ 發布了一條神秘的推文，稱“我們不會支持那些在背後遊說反對其他行業參與者的人”，這表明除了對 Alameda / FTX 關係的擔憂之外，出售還有其他更多的原因。

雖然我們不知道 Binance 從 FTX 支付的 21 億美元股權中有多少以 BUSD 和 FTT 計價，但毫無疑問，與市場上的流動性交易相比，這是一筆可觀的交易——傳聞總額為 5 億美元。

這就是為什麼 Alameda 首席執行官 Caroline Ellison 提出以每個代幣 22 美元的價格購買 CZ 的全部 FTT 要約。在撰寫本文時，市場價格為 22.20 美元。 CZ 已承認流動性狀況，並表示完成賣單需要幾個月的時間。

她早些時候還澄清說，CoinDesk 報告中引用的資產負債表並不完整，儘管這並沒有阻止 CZ 出售。

我的想法

正如常見的那樣，這裡缺乏了透明度。

Ellison 關於資產負債表不完整的評論表明了這一點。但請讓我問一下——在一個建立在區塊鏈上的行業中，為什麼透明度經常出現問題？為什麼我們不能讓這些大公司在鏈上展示他們的資產和資產負債表，讓所有人都看到？

我們在 Terra 慘敗中也看到了同樣的情況，沒有人知道 Luna 基金會守衛持有多少資金，他們拼命部署 Bitcoin 來捍衛崩潰的掛鉤。

再一次，也是似曾相識的情景。整件事比 Lannister 家族的聚會更加混亂。Alameda 持有 FTX 推出的 FTT 代幣，由 Binance 投資，而 Binance 以 FTT 獲得回報。從外面看，這是瘋狂的。

Three Arrows Capital 持有 Luna 的情況也是如此。 BlockFi 也有風險。然後是 Celsius 和 Voyager Digital。而這樣的例子不勝枚舉。他們都有彼此的風險，Terra 和暴跌的 Bitcoin ——一個像紙牌屋一樣的惡性螺旋式下降。

但我不認為這裡是這種情況。FTX 看起來不錯，我相信 Alameda 確實有他們的優勢。但是上述資訊令人擔憂，我甚至不得不首先推測這一點，這很荒謬。更不用說兩者之間糾纏不清的聯繫對所有參與者都是不健康的。

這只是一種猜測。當然，我們沒有關於 Alameda 資產負債表負債方面的資料。如果是 80 億美元的法定貨幣，那麼可能會出現問題。但同樣，我們都不知道。

這是加密貨幣，那麼為什麼我們不能把這些資料都貼在區塊鏈上，而不必再在互聯網上發表意見呢？這種戲碼我們已經看過太多次了，大家都很累了。

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