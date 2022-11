FTX 要破產了嗎？為什麼 Binance 要賣 FTT？——深入探討

Binance 首席執行官 CZ 宣布,在 Alameda/FTX 關係曝光後,該交易所將拋售其持有的 FTT 資產

Alameda 的 146 億美元資產有 40% 是 FTT,即 FTX 的原生代幣

關於 Alameda 的 80 億美元負債是如何計算的信息很少

Bankman-Fried 利用 Alameda 為 FTX 獲得流動性,卻為利益衝突辯護

FTT 的交易量很低——流動性不足會阻礙 Alameda 出售他們的 FTT

Alameda 已提出以每個代幣 22 美元的價格購買 CZ 的 FTT,因為人們越來越擔心拋售壓力將打擊市場

CZ 表示需要幾個月的時間才能出售

我的問題是,為什麼加密貨幣會再次經歷這種情況?

我們生活在一個區塊鏈的世界裡,把這一切都放在區塊鏈上有多難?

不要再來了。

對於加密貨幣投資者來說,夏季的倒閉潮所造成的 PTSD 影響仍然非常突出,當似乎有一半的行業陷入困境時,現在感覺似曾相識。而這一次誰來扮演反派角色,但只有 FTX,這個所謂的白衣騎士,他在最後一刻出手拯救了 Celsius 和 BlockFi 公司。

發生了什麼?

回到過去——從加密貨幣的角度來說,這意味著僅僅幾年前—— Binance 幫助孵化了 FTX,而 FTX 現在是他們最大的競爭對手。

他們去年退出了股權頭寸,獲得了 21 億美元的可觀投資。但這不是以現金支付的,而是他們收到了穩定幣 BUSD 和關鍵的 FTX 原生代幣 FTT 之間的支付分成。

問題集中在以 FTT 代幣支付的款項上。Binance 的首席執行官 CZ 在 Twitter 上宣布,“由於最近曝光的消息,我們決定清算我們賬面上的任何剩餘 FTT”。

他補充說:“我們將嘗試以盡量減少市場影響的方式來完成這個舉動。由於市場狀況和流動性有限,我們預計這將需要幾個月才能完成”。

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

關於 FTX 的啟示是什麼?

CZ 的公告是對 CoinDesk 關於貿易公司 Alameda Research 資產負債表的報導的回應。

Alameda(某種程度上)是 FTX 的姊妹公司,儘管細節有點模糊。這家對沖基金/交易公司由 Sam Bankman-Fried 創立,他是 FTX 的負責人,長期以來一直面臨有關這兩家公司之間利益衝突的問題。

交易所的生死存亡取決於其流動性,這是推出新交易所時最難實現的事情。因為交易者會追隨流動性,但是當你剛成立還是零流動性時,你就不會有任何交易者。而根據定義,流動性僅來自於交易者。所以,這有點像是一個反常的先有雞還是先有蛋的問題。

Bankman-Fried 通過 FTX 匯集 Alameda 的大量交易,從而解決了這個先有雞還是先有蛋的問題,提高了流動性。很快,FTX 開始運作,它的增長速度驚人(僅在三年前推出,Bankman-Fried 在 20 多歲時便一躍進入了億萬富翁俱樂部)。

圍繞利益衝突的問題集中於 Alameda 看到市場上普通交易者看不到的資訊上。Bankman-Fried 對此進行了反駁,但現實情況是,Alameda 是交易所最大的流動性提供者之一,並積極與客戶進行交易。假設這一切都是真的,那麼利益衝突仍然非常突出。

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

但兩者之間還有其他錯綜複雜的故事情節。雖然它們“是兩個獨立的業務”,但 CoinDesk 報告稱,“根據 CoinDesk 審查的一份私人財務文件,該部門在一個關鍵的地方發生了故障:在 Alameda 的資產負債表上”。

6 月 30 日,Alameda 的資產總額為 146 億美元,其中 36.6 億美元是“解鎖的 FTT”和 21.6 億美元的“FTT 抵押品”。我在下面繪製了資產細分圖表,其中包括大量的 Solana,Sam Bankman-Fried 是加密貨幣的早期投資者,並且仍然是堅定的支持者。

顯然,這是一個非常令人擔憂的高度相關工具的資產負債表。但真正引人注目的是 FTT 代幣,佔據了驚人的 40%(在鎖定和非鎖定的分配之間)。畢竟,FTT 是 FTX 創建的代幣。

FTX 代幣有多重要?

這不僅僅是公司之間的混亂關係,也不僅僅是 FTX 是憑空打印出來的,它佔據了資產負債表的 40%。因為這裡也存在流動性問題。

在我寫這篇文章時,FTT 代幣的市值為 30 億美元(根據 CoinMarketCap),完全稀釋後的市值為 79 億美元。現在你看到問題了—— Alameda 持有該市值的 37 億美元,另外還有 22 億美元的“FTT 抵押品”——關於這一點,你的理論應該和我的一樣,因為我根本不知道這意味著什麼。

CoinDesk 報告中提到的其他資產也沒有平息這種擔憂。SRM 就是其中之一,它是由 Sam Bankman-Fried 創立的 Serum 去中心化交易所的原生代幣。

還有其他三個代幣被提及—— MAPS、OXY 和 FIDA。我不會假裝我對這些了解很多,但這本身就說明了問題所在。同樣,這些都非常缺乏流動性——比 FTT 更嚴重。

因此,最大的問題指向負債。 FTX 在其資產負債表上的負債總額為 80 億美元,其中 74 億美元是貸款。我無法找到更多關於它們的資料,但毫無疑問,與上面分析的非流動資產方面相比,這個數字令人擔憂。

需要提到的是,FTT 在負債中被提及。這將大大減輕人們的擔憂,因為同樣的“幻影”資產問題可能會適用於負債方。

但我們不知道大部分負債是以什麼單位結算的。雖然我暫時不認為 Alameda 會破產,但世界末日的情景是負債方充滿了法幣,因為資產方根本無法清算以大量償還債務。可以說,鑑於與 FTX 的關係以及 FTT 可以憑空打印且流動性如此之低的事實,它被錯誤地誇大了。

這張圖表說明了一切。過去 6 個月的日交易量平均為 2500 萬美元,在本週這個新聞推出前,交易量有所增加。 Alameda 根本不可能在不降低市場價格的情況下清算其持有的大量 FTT。因此,它在紙面上的資產大大高估了它們在現實生活中的價值。

那麼,當 Binance 出售時會發生什麼?

因此,CZ 被 FTT 代幣的爆料所嚇到了。認為缺乏基礎價值是一回事,但憑空創造價值並利用它來支撐資產負債表則是另一回事。所以,賣單來了。

有趣的是,CZ 發布了一條神秘的推文,稱“我們不會支持那些在背後遊說反對其他行業參與者的人”,這表明除了對 Alameda / FTX 關係的擔憂之外,出售還有其他更多的原因。

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

雖然我們不知道 Binance 從 FTX 支付的 21 億美元股權中有多少以 BUSD 和 FTT 計價,但毫無疑問,與市場上的流動性交易相比,這是一筆可觀的交易——傳聞總額為 5 億美元。

這就是為什麼 Alameda 首席執行官 Caroline Ellison 提出以每個代幣 22 美元的價格購買 CZ 的全部 FTT 要約。在撰寫本文時,市場價格為 22.20 美元。 CZ 已承認流動性狀況,並表示完成賣單需要幾個月的時間。

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

她早些時候還澄清說,CoinDesk 報告中引用的資產負債表並不完整,儘管這並沒有阻止 CZ 出售。

我的想法

正如常見的那樣,這裡缺乏了透明度。

Ellison 關於資產負債表不完整的評論表明了這一點。但請讓我問一下——在一個建立在區塊鏈上的行業中,為什麼透明度經常出現問題?為什麼我們不能讓這些大公司在鏈上展示他們的資產和資產負債表,讓所有人都看到?

我們在 Terra 慘敗中也看到了同樣的情況,沒有人知道 Luna 基金會守衛持有多少資金,他們拼命部署 Bitcoin 來捍衛崩潰的掛鉤。

再一次,也是似曾相識的情景。整件事比 Lannister 家族的聚會更加混亂。Alameda 持有 FTX 推出的 FTT 代幣,由 Binance 投資,而 Binance 以 FTT 獲得回報。從外面看,這是瘋狂的。

Three Arrows Capital 持有 Luna 的情況也是如此。 BlockFi 也有風險。然後是 Celsius 和 Voyager Digital。而這樣的例子不勝枚舉。他們都有彼此的風險,Terra 和暴跌的 Bitcoin ——一個像紙牌屋一樣的惡性螺旋式下降。

但我不認為這裡是這種情況。FTX 看起來不錯,我相信 Alameda 確實有他們的優勢。但是上述資訊令人擔憂,我甚至不得不首先推測這一點,這很荒謬。更不用說兩者之間糾纏不清的聯繫對所有參與者都是不健康的。

這只是一種猜測。當然,我們沒有關於 Alameda 資產負債表負債方面的資料。如果是 80 億美元的法定貨幣,那麼可能會出現問題。但同樣,我們都不知道。

這是加密貨幣,那麼為什麼我們不能把這些資料都貼在區塊鏈上,而不必再在互聯網上發表意見呢?這種戲碼我們已經看過太多次了,大家都很累了。