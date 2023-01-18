Bitcoin 持有者最近鬆了一口氣。在 2021 年創下歷史新高後，Bitcoin 進入熊市區域並在 2022 年全年下跌。

去年的一切都在看跌 Bitcoin，從圍繞加密貨幣行業的負面情緒開始，到美元普遍走強結束。

但那些關注小細節的人，尤其是技術細節，在過去幾個月中注意到了一些令人鼓舞的事實。首先，市場在過去幾個月形成了下降楔形模式——一個看漲的反轉模式。

其次，作為最強大的技術震盪指標之一的相對強弱指數，自 2022 年最後一個季度以來顯示出看漲背離。第三，當前的漲勢即將面臨關鍵阻力位，該阻力位可能最終成為關鍵阻力位。

BTCUSD 圖表源自 TradingView

下降楔形確認反轉

在上漲過程中，Bitcoin 自去年 11 月以來首次攀升至 2 萬美元以上。在此過程中，它引發了大規模的加密貨幣空頭清算，在上週的交易中超過了 1 億美元。

換句話說，上漲趨勢令空頭措手不及。

技術交易員已經發現了上圖所示的潛在下降楔形模式。然而，在市場突破其上沿之前，很難說反轉會到位。

現在它確實如此，只要低點保持不變，Bitcoin 仍然被看漲。

RSI 看漲背離已經存在了幾個月

另一個看漲信號來自 RSI。上圖紅色的看漲背離警告可能出現逆轉。再加上下降的楔形模式，這只是過去幾個月值得關注的另一個看漲線索。

3 萬美元對 Bitcoin 多頭來說意義重大

現在最大的問題是——接下來會發生什麼？在這一點上，Bitcoin 的技術動態非常簡單。

如果它保持在下降楔形模式的最低點上方，它可以挑戰 30,000 美元的阻力位。從過去的強勁支撐來看，該價位應該是關鍵，這意味著突破該價位可能會引發更大的上漲。