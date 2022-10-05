Nexo 安全嗎？加密貨幣貸款機構從 MakerDAO 提取了 1.5 億美元

不幸的現實是，如今任何加密貨幣貸款機構都將受到審查，因為市場仍然受到今年早些時候 Celsius 所造成的混亂的影響。

迄今為止，Nexo 已經遠離大眾。上週，它甚至宣布入股聯邦特許的 Summit National Bank。它一再表示將避開無抵押貸款。它甚至發起了對 Celsius 的收購要約，因為這家陷入困境的貸款機構正逐漸陷入破產狀態（即使這有可能只是一個宣傳噱頭）。

但現在，在監管問題和一些奇怪的鏈上運動之後，人們感到更加擔憂。

監管

上週有八個州對 Nexo 提出了禁止令。所提供的產品是否構成證券也成為老生常談。因為我不是律師，所以我不會深入探討這其中的來龍去脈，但要求從美國市場撤出某些產品的威脅顯然嚴重擠壓到 Nexo 的經營。

肯塔基州的監管機構實際上指責 Nexo 資不抵債，並宣稱如果沒有其原生代幣 NEXO，該公司“負債（將）超過其資產”。對於記憶力不強的人來說，這正是 Celsius 在暫停提款並申請破產之前的狀態。

由於 Nexo 代幣的交易量極低，僅為其市值的 1%，人們沒有意識到，如果一切都發生了翻天覆地的變化，Nexo 將其持有的資產貨幣化的能力遠低於人們在紙面上所認為的。這是人們的擔憂之處。

Nexo 在鏈上轉移資金

我們討論的第二部分是有趣的鏈上提款，這引起了人們的好奇。昨天，一個標有 Nexo 錢包的錢包從 MakerDAO 提取了超過 1.5 億美元。

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

顯然，考慮到與 Celsius 情況的相似之處，這引起了許多人的擔憂。就其價值而言，如果 Nexo 在市場相對平靜的時期出現破產，我會感到驚訝。

然而，監管機構最近發布的禁止令確實使其雪上加霜。但話又說回來，安全或不安全的問題幾乎無法預測—— Nexo 應該並且很可能知道這即將到來。

在此舉引發市場爭議後，Nexo 發表聲明澄清說：“昨天進行的這項常規交易是根據最新的市場動態和公司的標準資金管理來進行貸款償還的。”

我對此的看法是什麼？我仍然相信 Nexo 沒有問題，但如果我有資金存放在那裡，我今天肯定會比上週更加緊張。就像我在 Terra 下降時所說的那樣，現在這些產品的收益根本不值得冒險。大多數 Bitcoin 的收益率約為 4%（Nexo 的基準利率為 3%-4%）——你真的願意為此而冒險嗎？

同樣奇怪的是，Nexo 沒有提前警告市場以平息任何擔憂，因為這些舉動顯然會引發人們的擔憂。

現在明智的風險回報策略是暫時擱置產生收益的產品，直到我們有更清晰的圖景。因為即使我認為 Nexo 沒有問題，而且這很可能是一場毫無意義的騷亂，雖然我曾公開討論過我認為 Nexo 與業內許多其他公司相比有多好，但我們現在真的沒辦法確定…… 這說明了一切。