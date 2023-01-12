這是加密貨幣市場暴風雨前的平靜

關鍵要點

在相對平靜的時期，加密貨幣的波動性已經下降，極端的鏈上活動消退

然而，圍繞 Genesis、Gemini 和 DCG 的一些相關發展仍在進行中

一旦本周公布美國通脹數據，波動性也可能會加劇

這段時間讓人想起 10 月份 FTX 之前的低戲劇性環境

在 FTX 令人震驚的崩盤之後，經歷了動蕩的過山車行情，加密貨幣市場迎來了一段明顯的平靜時期。

由於 2022 年是一場徹頭徹尾的大屠殺，數字市場領域甚至有幾週的低潮期讓人感到懷疑人生。

但指標顯示，過去幾週是過去幾年中最安靜的幾週。考慮到 FTX 崩盤引發的人們對蔓延的恐懼，這是一件好事。

加密貨幣圈中的恐懼情緒仍然高漲

話雖如此，現在還有很多值得關注的問題。正如 Coinbase 首席執行官布 Brian Armstrong 昨天在宣布 Coinbase 將裁員 20% 時所說的那樣，很可能有“更多的問題亟需解決”，而且“市場仍然存在很多恐懼”。

加密貸款機構 Genesis 上週解雇了 30% 的員工，據報導正在考慮破產。由 Winklevoss 雙胞胎創立的加密貨幣交易所 Gemini，有 9 億美元的客戶資產被困在 Genesis，它是其 Earn 產品的唯一借貸合作夥伴。

這對雙胞胎要求擁有 Genesis 的 Digital Currency Group（DCG）首席執行官 Barry Silbert 下台，指控他欺騙 Gemini Earn 客戶。

DCG 予以回擊，稱其為“Cameron Winklevoss 為轉移指責而採取的又一次絕望、非建設性的宣傳噱頭”。它還確認它正在“保留所有法律補救措施，以應對這些惡意的、虛假的和誹謗性的攻擊”。

DCG 也是 Grayscale Bitcoin 信託的母公司，由於投資者質疑儲備金是否安全（我昨天寫過關於 GBTC 的文章），該信託的資產淨值大幅折價，在 FTX 崩盤後達到 50% 的峰值。

市場目前堅挺

目前，雖然所有這些事件都在上演，但市場仍然堅挺。行動一直相對平靜，事實上，在最近一段時間裡，許多鏈上活動已經明顯恢復到正常狀態。

下面的圖表顯示了進出交易所的淨轉移量。自今年年初以來，該活動一直不溫不火，在 11 月和 12 月飆升至極端水平，首先是因為 FTX 崩盤，然後是因為有關 Binance 健康狀況的問題激增。

當觀察 Bitcoin 的波動時，這種活動已經恢復正常的觀念得到了加強。世界上最大的加密貨幣已經橫盤整理了一段時間，30 天皮爾遜波動率指標顯示 12 月份明顯回落至 FTX 之前的價位。

宏觀環境看起來更樂觀

這不僅僅是加密貨幣圈內的喘息之機。今天更廣泛的宏觀環境看起來至少比上個月要好一些。通脹依然猖獗，但連續兩次低於預期，人們重新燃起了通脹可能已經見頂的希望。

最近一輪加息將利率上調了 50 個基點，而前兩個月為 75 個基點，雖然美聯儲主席 Jerome Powell 和其他央行行長已確認利率將繼續上升，直到通脹被征服，但市場在歐洲通貨膨脹率達到 9.2%（上月為 10.1%）後謹慎上升。

接下來是週四的美國 CPI 數據，這將一如既往地成為市場上至關重要的一天。預計加密貨幣市場會出現波動，因為代幣會盯著這個數字，以試圖評估 Jerome Powell 在利率政策方面可能採取的行動。

畢竟，我們現在知道加密貨幣在很大程度上控制著股市——除了知名高管被揭露欺詐（FTX），或者前 10 大加密貨幣之一不復存在（LUNA）。

加密貨幣永遠不會沉悶

早在 10 月下旬，Bitcoin 似乎就在 20,000 美元左右徘徊。隨著交易員變得不耐煩，我警告說，加密貨幣可能距離踏入下行只差一個事件。

三週後，FTX 崩盤了。我從來沒有想過會發生這種情況，而且時機很巧合，但是這篇文章的前提讓我想起了我現在的感受。令人驚奇的是，市場的記憶是多麼短暫，但我們以前也遇到過這種情況。

加密貨幣不會沉寂很久，而且資產類別還遠未走出困境。前面提到的圍繞 DCG、GBTC、Genesis 和 Gemini 進行的活動，只是隨時可能使市場下跌的數百萬件事中的一小部分。

還有關於 Binance 首席執行官趙長鵬因洗錢罪接受美國證券交易委員會調查的故事，Coinbase 在股價下跌 905 後裁員 20％，誰知道 Sam Bankman-Fried 證詞在法庭訴訟中會產生什麼結果。

然後是宏觀環境，通貨膨脹、俄羅斯在烏克蘭的戰爭或無數其他變量都可能引發任何事情。這幾週很安靜，但別擔心——瘋狂的事情很快就會到來。