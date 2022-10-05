Kim Kardashian 因加密貨幣推廣騙其 Instagram 粉絲而被罰款 130 萬美元

Kim Kardashian 被美國證券交易委員會（SEC）罰款 126 萬美元，原因是她毫無廉恥地向她的 Instagram 粉絲（人數超過 2.5 億）推廣加密貨幣騙局。

她還同意在未來三年內不推廣任何加密貨幣。然而，令人震驚的是，她的律師巧妙地使其不需要承認任何不當行為。

這個裁決真的讓我很惱火，所以我要吐槽一下。

發生了什麼事？

該事件發生在 2021 年 7 月，當時 Kardashian 在她的 Instagram 上發布了以下內容。

Ethereum Max ——絕對不要與 Ethereum 混淆——是（曾經是？）一個不起眼的加密貨幣代幣，在 Kardashian 發帖後大幅飆升。我很想在這裡使用騙局這個詞，但我會很友善地說這是“毫無價值”。

我繪製了該代幣經 Kardashian 推廣後的價格走勢圖。人們說有圖有真相，所以來看看吧：

事實證明，Kardashian 推廣的“加密貨幣”僅在她發帖前一個月推出，她因在 Instagram 上推廣獲得了 25 萬美元的報酬。

在 Kardashian 發布後的一周內，它下降了 70%。一個月內，它下跌了 90% 以上。沒過多久，它基本上就歸零了。傷心。

Kim Kardashian 是掠食者

即使是現在，十八個月過去了，讀她的帖子還是讓我感到惡心。Kardashian 利用她的粉絲賺錢，所使用的語言令人憎惡。“分享我的朋友在幾分鐘前告訴我的內容”——是的，我的朋友們總是給我塞 25 萬，讓我在 Instagram 上發帖，Kim。

Kardashian 的大部分粉絲都是未成年人。其中大多數人將她視為偶像。她認可了一個看似龐氏騙局的項目——對知名的 Ethereum 進行山寨的跑路騙局。

該代幣的匿名創始人抓住了他們的機會。正如一直計劃的那樣，他們立即向那些被 Kardashian 的推廣所吸引的容易上當的買家進行傾銷。

我們無法得知到底有多少粉絲從 Kardashian 的帖子中賠錢。事實上，我也不想知道，畢竟世界上已經有很多壞消息了。我們知道的是，每個粉絲投入的每一美元，現在都接近於零了。到了 1 月，自 Kardashian 推廣以來，該代幣已下跌 98%，所以她被起訴了。

Kim 被罰了多少錢？

顯然，Kim 的所作所為是違法的。你不能將騙局的付費廣告作為個人代言。

於是，SEC 打來了電話。不幸的是，Kim 有錢有名，所以，如同美國的流行做法，她沒有受到多大的懲罰。她被罰款 126 萬美元。對我來說，考慮到該帖子是如此的無恥、貪婪和冷酷，這遠不及她應得的懲罰。

據估計，Kardashian 身家為 18 億美元，這意味著罰款相當於她淨資產的 0.07%。回答我這個問題——將你的淨資產乘以 0.07%，這個數字足以說服你不再犯罪嗎？實際上，這個罰款甚至更少——實際上是 100 萬美元的罰款並歸還她所獲得的 25 萬美元。

Kardashian 的律師告訴 CNN，她“很高興與 SEC 解決了這件事”。

“Kardashian 從一開始就與 SEC 充分合作，她仍然願意盡其所能協助 SEC 處理這件事，”律師們補充說。“她想把這件事拋在腦後，以避免持久的爭端。她與 SEC 達成的協議使她能夠做到這一點，這樣她就可以繼續從事她的多個商業活動”。

她也不必承認任何不當行為。然而，她確實必須抵制在未來三年內再次宣傳此類騙局的誘惑。人們為何崇拜這樣的人，我無法理解。

去年，當該代幣下跌 92% 時，我聯繫了 Kim（見上圖），想聽聽她的意見。她還沒有回復。也許如果她沒有無視我，那麼六個月後她就不會被起訴了……

Kardashian 的品牌無處不在，是一個強大的 Z 世代賺錢機器。這件事根本不會影響到任何事情，因為它已經被隱藏起來了。但我真的不明白；有的名人被註銷的原因遠遠不及此事那麼嚴重。

Kim 王后到底做了什麼壞事？

別搞錯了——她是從她無辜的粉絲那裡偷錢。如果她能因此而賺很多錢，那麼我可以理解，但對於像 Kim 這樣的億萬富翁來說，25 萬美元算得了什麼？

在我的家庭 WhatsApp 群組中，我的（Z 世代）妹妹跳出來為 Kim 辯護。

“她很有影響力，取得的成就比大多數人都多”

“她是一位才華橫溢的企業家”

“不要太誇張此事”

這似乎是大多數人為其辯護的理由。是的，我同意——她很有錢，有影響力，而且非常成功。她是否在乎像我這樣的無名小卒在網上對她大發雷霆？不，她當然不在乎。

但我並不是說她不成功，那是無關緊要的。如果有的話，那只會加劇她的罪行有多嚴重，因為她知道她的粉絲是多麼容易受影響以及她是多麼有影響力。只需一張 25 萬美元的支票，她就可以將粉絲們全都賣了。

至於說我們太誇張了？嗯，是的——當我輸入這個時，這可能是一個公平的觀點。但正因為 Kim 撒謊並聲稱她和她的朋友參與其中，人們才投資這種“加密貨幣”。只有損失了每一分錢，人們才意識到 Kim 實際上是拿了報酬的，並且她從未聽說過這種加密貨幣，更不用說投資其中了。這是一個毀滅性的帖子。

我敢打賭，如果這些人的女兒、兒子、朋友因為他們的“偶像”對他們撒謊而損失大筆積蓄、大學基金、辛苦賺來的現金，他們的感覺就不會一樣了。

唯一比 Ethereum Max 更具欺騙性的是，Kim Kardashian 關心除了她自己以外的任何人的錯覺。

Kim，你太無恥了。