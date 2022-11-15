倫敦和貝爾法斯特是英國頂級加密貨幣城市，紐卡斯爾在最後

繼我們寫的一篇關於英國境內加密貨幣使用情況的文章之後，這篇文章將更深入地探討哪些英國城市擁有最多的加密貨幣，以及全國范圍內的差異。

英國加密貨幣投資者的平均花費為 473 英鎊

根據 VoucherCodes 的調查，總體而言，全國三分之一的英國人擁有加密貨幣。

用於加密貨幣的平均金額為 473 英鎊。這是個幾乎不會改變生活質量的金額，但對於某些人來說，花費要高得多。

5% 的英國人在加密貨幣上的花費超過 2,000 英鎊。顯然，今年的市場一直很糟糕。 FTX 最近的倒閉只是對這個一整年都在苦苦掙扎的行業的最新一擊。

這意味著這些英國投資者中的很大一部分可能處於虧損狀態，自 Bitcoin 在 2021 年 11 月創下接近 69,000 美元的歷史新高以來，加密貨幣價格處於自由落體狀態。

倫敦是領先的加密貨幣城市，貝爾法斯特第二

倫敦以 777 英鎊的平均花費金額位居榜首。

作為英國金融中心的倫敦——如果不是整個歐洲的中心——位居榜首並不奇怪。

777 英鎊的花費金額遠超出 473 英鎊的平均線。或許更值得注意的是，貝爾法斯特位居第二，這座北愛爾蘭城市的平均花費金額為 699 英鎊——與倫敦相差並不大。

排名第三的是威爾士城市卡迪夫，平均花費 572 英鎊購買加密貨幣。

紐卡斯爾在加密貨幣上的花費最少

排名末尾的是紐卡斯爾，平均投資額為 230 英鎊，是調查中最低的。

這座北方城市（擁有世界上最偉大的足球隊，這位完全不偏不倚的撰稿人說的）比英國平均金額低 50% 以上，比倫敦人低近 70%。

隨著價格的走勢，看起來喬迪人做出了正確的決定。其他支出低於平均線的城市是利物浦、布萊頓、萊斯特和謝菲爾德。

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