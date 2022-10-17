大多數 Bitcoin 地址現在都已經虧損了

Bitcoin 一直是歷史上增長最快的資產類別之一。

14 年前的 Bitcoin 交易價格僅為 1 美分，去年一路飆升至接近 69,000 美元。

正是在這種驚人收益的背景下，也說明了大多數 Bitcoin 供應現在正在面臨虧損。將 Bitcoin 的當前價格與每個地址內的代幣最後一次移動的價格進行比較，只有 49.4% 的地址仍處於盈利狀態。

除了 9 月份的幾次短暫訪問低於 50% 之外，這標誌著自 2020 年 3 月的 COVID 恐慌以來，大多數 Bitcoin 地址首次出現虧損。

人類情感

也許這裡涉及了一個 FOMO 的教訓。

由於在疫情期間有大量資金湧入加密貨幣市場，加密貨幣不斷出現在媒體報導、Zoom 聊天室和主流群體觀念中，現在網絡的大部分地址都處於虧損狀態。

回看 2010 年 Bitcoin 成立之初，價格在之後幾年如何實現真正飆升——以及當上漲的聲音停下來之後，收益地址的數量如何急劇下降。

這其實並沒有向我們展示任何我們不知道的東西，但我仍然認為它突顯了這個熊市的殘酷程度。回顧 2018 年的熊市，當收益地址跌破 40% 時觸底。

2020 年 3 月，儘管是一個極端異常的月份，因為那時 COVID 真正到來，我們跌破了 45%。

在這種情況下，我們還認為會反彈。但這究竟是在什麼背景下？實際上，我認為以前的加密貨幣寒冬的指標在這裡已經是不適用的了。加密貨幣已經發展了太多，無法與那段日子相提並論了，當時的流動性還如此稀缺，Bitcoin 還被限制在互聯網的遙遠角落。它不是一種主流金融資產，因此我對從研究這些時間段中得到的結論持有懷疑態度。

其次，之前的周期並非與所有金融資產的熊市同時發生。自 2009 年以來，股市取得了不可阻擋的收益，那一年，Satoshi Nakamoto 發布了 Bitcoin 白皮書和發明了加密貨幣。

因此，請容我說明一點：加密貨幣從未在市場經歷如此廣泛的熊市，或者——我敢說——衰退。考慮到這一點，與之前的周期進行比較需要謹慎。這並不是簡單地等待反彈的情況。

也許這正是將要發生的事情。誰知道呢？但我的觀點是，這種盲目的樂觀是錯誤的。這對加密貨幣來說是從未經歷過的環境。

虧損的地址越來越多也說明了下跌的幅度。