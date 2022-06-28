在 Bootstrapping 後 Mangata Finance 的價值達 1300 萬美元

Kusama 上的去中心化交易所（DEX） Mangata Finance 在 Bootstrapping 完成後價值達 1300 萬美元。特別值得注意的是時機，因為這次融資是在加密貨幣市場繼續急劇下降的趨勢下進行的。

Mangata Finance 創始人 Peter Kris 表示：“整個團隊對這個結果感到非常自豪。在熊市的各種不利因素影響下，我們已經證明，努力工作和對資本效率和公平性的不懈關注是有回報的。”

目標

提供一種解決方案，在單一個平台上提供所有鏈。即便這個目標非常有野心，但迄今為止在去中心化交易所的世界中一直難以實現。熊市則是實現目標的好時機——許多當前的藍籌項目都是在上一次熊市期間組建起來的，我們有理由相信這次也會是一樣。

下降趨勢的市場並不有趣，但它確實提供了好處，能夠讓人們更多地關注實用性和路線圖，而不是價格觀察的，而往往只有強大的項目才會堅持下去。

“我們已經為服務於整個 Dotsama 生態系統的 DEX 奠定了基礎。我們將在一個平台上為所有 Web3 項目帶來流動性和代幣速度。Mangata X 社區現在有超過 1,000 名成員。你們現在都是 Mangata X 的共同所有者，”Kris 繼續說道。

詳情

Mangata X bootstrap 貢獻了超過 12,000 個 KSM，使該協議中鎖定的總價值達到 125 萬美元和 327 萬美元的市值。

Mangata 團隊估計，最初的流動性挖礦熱潮將提供 78% 的年利率。一旦協議開啟其“質押一次，賺錢兩次”的流動性證明機制，預計該利率將進一步增加到高達 129% 。從長遠來看，代幣經濟將釋放 67.5% 的最大供應量來提供流動性。

這些數字很大，鑑於過去幾個月各種加密貨幣項目經歷的一些死亡漩渦，投資者現在會更加警惕。雖然現在對這個項目做出判斷還為時過早，但從技術上說它很有趣，即使投資者也需要謹慎對待。

Mangata 作為下一代 DEX，建立在 Substrate 構建的 Layer 1 應用鏈，不受傳統規定所限制。 Parity Technologies 的 Substrate 模塊化框架允許開發者選擇最適合其應用特定鏈的特定組件。這就是為什麼 Mangata 聲稱可以自定義鏈的規則來優化整個生態系統，從理論上提高資金效率和公平性。

礦工可提取價值

礦工可提取價值（MEV）是一種動態，即區塊鏈礦工通過任意重新排序（包括或排除區塊內的交易），以犧牲用戶為代價來獲取利潤。因為礦工可以決定在區塊鏈上處理交易的順序，這顯然可以被人濫用。

許多項目一直在嘗試解決這個問題。 Mangata 如果能成功，希望該項目能夠阻止 MEV 內幕交易，並抑制這種審查或影響礦工決定的交易順序。

其他功能

該項目還計劃為 Karura、Bifrost、Turing、Statemine 等平行鏈開放通道。

關於 Mangata X 社區，他們將通過用戶體驗訪談和社區電話參與所有這些步驟，讓用戶對功能的優先級有發言權，並以真正的去中心化為目標。

Mangata 也在努力填補作為跨鏈交易平台的空白，實現 Ethereum ERC20 代幣與原生 Polkadot 資產的交易。此外，該項目希望通過一種相當新穎的共識流動性證明來提高效率。

除了解決關鍵的內幕交易問題外，Mangata 還專注於主流和機構金融對 DEX 的採用，這需要可靠和透明的規則，並為人們提供對 DeFi 的開放訪問。

在網絡的所有權中可以看到對總體目標的總結。 19% 的 MGX 供應量分配遠遠優於通常的 1-2%，使生態系統能在 Kusama DEX 中擁有真正的持有量。