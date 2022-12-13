專家預測，Metacade 的預售價格可能會翻三倍

Metacade 是一個全新的元宇宙平台，它將邊玩邊賺愛好者與 Web3 和 GameFi 世界中令人興奮的機會聯繫起來。由於其原生 MCADE 代幣剛剛開始預售活動，許多投資者都期待著巨大的收益。

該項目本身已為在 Web3 中取得成功做好了充分準備，並計劃進行大規模擴展。Metacade 涵蓋技術進步的幾個關鍵領域，同時為社區成員提供一系列好處。總而言之，Metacade 具有廣泛的價值主張，可以為無數人提供服務，狂熱的交易者聲稱 MCADE 代幣的價值可能在未來幾週內翻三倍。但 Metacade 究竟能增長多少？是時候來看看了！

GameFi：推動遊戲的邊界

GameFi 一詞是“遊戲”和“金融”的結合，是區塊鏈技術解鎖的新領域。此外，通過遊戲內經濟體中可持續的流動性生成，使遊戲和賺錢的結合成為可能。這是傳統遊戲根本無法比擬的。

GameFi 是一個快速發展的區塊鏈技術領域。綜合的市場構成了功能齊全的遊戲內經濟的基礎，用戶可以在其中買賣數字資產以訪問遊戲功能和可定制的物品。這也是玩家可以邊玩邊賺錢的空間。

如今，我們看到越來越多的創新開發者轉向在鏈上構建自己的遊戲。展望未來，預計 GameFi 行業將會有更大的發展。目前，遊戲是一個 價值數十億美元的產業 ，全世界有超過 30 億人稱自己為遊戲玩家。現在，他們都可以訪問以數字貨幣形式提供獎勵的遊戲。

由於建立在區塊鏈上，買賣過程是 GameFi 平台的天然流動性發生器。這種流動性可用於支付玩家在遊戲中花費的時間。無論是通過提高技能、升級還是擊敗對手來獲得代幣獎勵，遊戲賺取對於全世界的玩家來說都是一個極具吸引力的提議。

虛擬現實的價值

目前，元宇宙是技術發展的溫床。如今正在構建的一系列虛擬世界，其中一些是為休閒而設計的，另一些是為工作而設計的。主要是，創建這些內容是為了容納大量開放世界遊戲，讓玩家完全沉浸在轟動的數字環境中。

區塊鏈遊戲和元宇宙齊頭並進。自有數字資產提供了更高級別的用戶控制，元宇宙本身為用戶提供了前所未有的沉浸感。這些特徵結合起來創造了幾乎栩栩如生的景觀，玩家可以在其中探索、冒險，並且——感謝區塊鏈技術——可以賺錢。

Metacade 是一個看起來將主宰這個未來領域的項目。 Metacade 平台正在構建一個龐大的元宇宙，提供一系列街機風格的邊玩邊賺遊戲以及一些獨特的好處。該項目本質上是由社區驅動的，旨在提供一系列有用的服務，以幫助擴展 GameFi 和 Web3 的世界。

Metacade（MCADE）究竟是什麼？

Metacade 是一個 Web3 平台，定位為 P2E 和 Web3 遊戲的一站式空間。將其視為加密貨幣愛好者的一種線上遊戲中心。當然，Metacade 不會只有一個遊戲，而是會託管一系列遊戲。更令人興奮的是，其中一些遊戲將由 Metacade 用戶規劃和開發。

除了在 Metacade 中提供一系列邊玩邊賺遊戲外，該項目還為用戶提供了一些獨特的賺錢機會。Metacade 旨在通過激勵以社區為中心的方法攻克最新的邊玩邊賺遊戲，從而鼓勵 GameFi 行業的持續增長。

簡而言之，用戶可以分享他們最喜歡的遊戲的知識，例如，關於如何提高性能或如何最大限度地提高收入潛力的技巧。然後，Metacade 將獎勵分享和參與社區的用戶。

GameFi 中的特殊職位

Metacade 社區還可以獲得一些獨特的工作機會。一些最有前途的 GameFi 遊戲將在 Metacade 元宇宙中發布測試職位，尋找 GameFi 愛好者和 Web3 原住民來找漏洞並提供回饋。

這將是在正式上線之前訪問最熱門遊戲的絕佳機會。Metacade 社區可以玩這些遊戲並獲得 MCADE 代幣，作為他們為遊戲開發團隊提供服務的獎勵。

促進創新

Metacade 還整合了一項功能，允許 GameFi 中最優秀的創新者將自己的作品發布到 Web3 的世界。資金是開發過程中不可或缺的一個方面。為了讓遊戲充分發揮潛力，並充分實現遊戲玩家希望看到的基本理念，早期資金至關重要。

Metagrants 計劃旨在幫助遊戲開發人員完成這一過程。社區成員將決定他們最希望開發出哪些遊戲提案，並投票選出一名獲勝者以作為該計劃的一部分獲得資助。通過這種方式，Metacade 社區將直接影響 GameFi 行業的未來，因為他們與創新開發人員建立早期關係並在開發過程中伸出援助之手。

為什麼 Metacade（MCADE）具有如此高的潛力？

目前，MCADE 代幣被低估——被嚴重低估。該代幣剛剛開始預售，因此隨著開創性的元宇宙世界不斷發展，早期投資者有機會獲得巨大收益。

該項目在不斷擴展的技術部門的交叉點上佔據了重要地位。 2016 年至 2021 年期間，加密貨幣持有者總數從不到 500 萬增長到 近 3 億 。在短短 5 年內增長了 59 倍。

在此期間，該行業在一些關鍵領域取得了重大技術進步。Ethereum 和 Solana 等 dApp 生態系統提高了交易速度，這極大地有利於 Web3 的未來。Metacade 希望以多種關鍵方式為 Web3 用戶提供服務，連接社區並在此過程中提供加密貨幣獎勵。

MCADE 價格預測

由於 Metacade 項目提供了如此多的驚人功能，看起來將成為元宇宙中的主要參與者。無論是在創新去中心化應用 ( dApps ) 方面，通過元宇宙推動技術發展，還是在為遊戲玩家提供精選街機風格遊戲的獨家賺錢機會方面，Metacade 項目都具有真正的擴展性。

由於 MCADE 代幣才剛剛開始預售，各地的加密貨幣投資者都渴望參與其中。專家交易員預計收益在 100% 到 200% 之間，有些人表示可能會更高。可以肯定的是，MCADE 代幣目前定價過低，在預售期間僅以每個代幣 0.008 美元的價格發售。憑藉所提供的所有價值，它可能會在未來幾年與全球最大的 GameFi 平台相媲美。