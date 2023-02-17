Metacade 加密貨幣預售——投資前須知

在 Metacade 加密貨幣預售的早期階段迅速售罄之後，該項目現在看起來已準備好爆炸上漲。MCADE 代幣可能是目前最值得投資的加密貨幣之一，因為它為一個具有巨大未來潛力的綜合平台提供支持。

Metacade 會成為現在投資的最佳加密貨幣嗎？預售是一個難得的低價購買機會，許多最值得投資的加密貨幣現在都結合了廣泛的效用性和大量未來增長的空間。

Metacade 具有這些特點，因此這裡深入了解該平台以了解它提供的功能。

Metacade 是目前最值得投資的加密貨幣之一

加密貨幣預售通常是加密貨幣世界中最有利可圖的投資機會，這些頂級項目以極低的價格推出。這些機會很少見，但當一個高潛力的加密貨幣項目在預售期間啟動時，投資者通常會迅速搶購盡可能多的代幣。

Metacade 無疑就是這種項目，它的預售已經進行到一半。11 週內籌集了 670 萬美元，這表明 Metacade 可能會在未來出現一些爆炸性的價格走勢。

該項目正在幫助推動 GameFi 革命，使其成為最佳加密貨幣投資之一。GameFi 將最先進的線上遊戲體驗與用戶的綜合財務獎勵相結合，因此，難怪像 Metacade 等領先項目顯示出巨大的前景和長期的價格潛力。

MCADE 能否在 2025 年達到 5 美元？

在 MCADE 加密貨幣預售後，元宇宙遊樂中心將上線，並為 GameFi 玩家和 Web3 用戶提供一系列專屬服務。除此之外，MCADE 代幣將在交易所推出，預計這將擴大項目的影響範圍並推動價格上漲。

2023 年，MCADE 的目標價為 1 美元。這是加密貨幣預售結束後 50 倍的巨大漲幅，但 Metacade 不太可能止步於此。在 2024 年及以後，更廣泛的加密貨幣市場可能會進入牛市，屆時 MCADE 代幣可能會出現拋物線走勢。

2025 年，Metacade 的目標超過 5 美元。MCADE 在那一年可能達到 7 美元，這相當於加密貨幣預售結束後價格上漲 350 倍。憑藉如此高的長期潛力，難怪專家們將 MCADE 列為目前最適合投資的加密貨幣。

什麼是 Metacade？

Metacade 將成為區塊鏈上最大的遊樂中心，提供大量不同的線上遊戲選擇，每個遊戲都集成了賺錢機制。通過將邊玩邊賺功能與令人上癮的遊戲玩法相結合，Metacade 可能會隨著時間的推移成為 GameFi 領域的領先項目。

Metacade 還將成為 Web3 用戶的中心樞紐，提供超越元宇宙遊樂中心的巨大盈利潛力。它將展示區塊鏈遊戲的所有最新趨勢和區塊鏈上一些最有價值的創意。它將通過幾項獨特的舉措直接幫助推動 GameFi 的進步。

MCADE 如何運作？

MCADE 代幣將用於在 Metacade 中提供獎勵。遊戲玩法從休閒到競技，提供單人遊戲體驗，玩家可以通過無限關卡獲得代幣，以及為獲勝者提供主要加密貨幣獎品的排名競爭性錦標賽。

Metacade 的社區中心將獎勵用戶的貢獻。這可以包括發布遊戲評論、共享創意或與社區其他成員互動。Metacade 中的所有內容創作者都可以通過 Create2Earn 功能獲得 MCADE 代幣獎勵。

該項目還旨在幫助加密貨幣愛好者開啟區塊鏈職業生涯。Work2Earn 功能將為 Web3 用戶提供帶薪工作機會，從零工到遊戲測試角色再到領先區塊鏈公司的全職職位。

MCADE 改變了遊戲規則

除了所有其他功能之外，Metacade 還推出了一項針對全新區塊鏈遊戲的眾籌計劃。開發者將向 Metacade 社區提交投資建議，社區將投票決定哪些新遊戲是最好的。投票獲勝者將獲得早期資金以幫助其開發新遊戲。

Metacade 被認為是目前最好的加密貨幣之一，因為它直接推動了區塊鏈技術的擴展。該項目正在為 Web3 用戶創造就業機會，還將為創新者提供開發新的去中心化應用（ dApp ）和區塊鏈體驗所需的資金支持。

MCADE 值得購買嗎？

MCADE 加密貨幣預售已被強調為現在最值得購買的加密貨幣之一，也是未來長期持有的最佳選擇。隨著 MCADE 代幣未來積極的價格走勢，加密貨幣預售代表了在早期投資階段參與領先項目的難得機會。

加密貨幣預售以 0.008 美元的價格推出了 MCADE 代幣——該價格將在活動結束前升至 0.02 美元。這使投資者只能在有限的時間內以最優惠的價格參與加密貨幣預售。