Metacade 投資飆升至 1635 萬美元，加密貨幣牛市勢頭強勁

隨著加密貨幣牛市的勢頭增強，最近幾週加密貨幣市場充斥著市場緩和的新聞。沒有什麼比 GameFi 領域更能感受到市場狀況的改善，該領域繼續會有加密貨幣遊戲領域的知名企業發佈令人印象深刻的收益。

然而，真正的加密貨幣市場好消息是邊玩邊賺（P2E）虛擬遊樂中心 Metacade（MCADE），它在最近的預售活動中超出了預期，籌集了 1635 萬美元。MCADE 預計將於 2023 年 4 月在領先的加密貨幣交易所 Uniswap 和 Bitmart 上市時取得令人矚目的成績。

Metacade 全面的盈利機制在 GameFi 領域是無與倫比的，使其成為加密貨幣牛市加速上漲時最理想的投資機會之一。

有關 MCADE 加密貨幣交易所上市，您需要了解的一切

Metacade 的代幣預售取得巨大成功，在其早期投資者中產生了巨大的動力，隨著代幣準備好在領先的加密貨幣交易所上市，這種勢頭似乎將滲透到公眾意識中。MCADE IDO 將於本週推出，UniSwap 上的代幣上市價格為 0.022 美元。

這個備受期待的 P2E 平台結合了區塊鏈上隨處可見的一些最令人上癮的線上遊戲體驗和廣泛的加密貨幣獎勵系統，為用戶提供無與倫比的途徑，讓他們在玩遊戲時線上賺取被動收入。

除了 4 月 6 日在 UniSwap 上市外，MCADE 代幣也將於 4 月在 Bitmart 和 5 月初在 MEXC 上市。這些即將到來的上市可能會產生強烈的購買行為，幫助它證明其作為 2023 年表現最佳的新投資之一的聲譽。

由於最早的預售投資者以 0.008 美元的價格獲得了 MCADE 代幣，其他投資者在 ICO 期間以更高的價格加入，這是因為預售活動期間需求傳播的速度。隨著每一輪預售都完全售罄、代幣上市後的稀缺性以及極具吸引力的項目計劃，MACDE 看起來將在未來幾周和幾個月內升值至前所未有的高度。

今年 MCADE 會漲到多高？

隨著加密貨幣牛市勢頭強勁，GameFi 革命繼續引領加密貨幣市場新聞頭條。因此，Metacade 來得正是時候，充分收穫巨大的紅利。該項目引起了專家們的注意，他們迫切希望了解 MCADE 能否兌現其承諾，並在 2023 年底前突破 1 美元大關。

該平台提供的多樣化遊戲體驗使其比其他 GameFi 遊戲更具競爭優勢，後者主要依靠單一遊戲或遊戲體驗來吸引粉絲。要將 MCADE 推高至 1 美元需要 20 億美元的總市值，實現這一里程碑還有很多工作要做，但您需要足夠勇敢才會打賭它不會發生。

這種價格潛力是由一系列可用於提高用戶保留率的激勵措施驅動的，特別是在傳統 P2E 領域之外。因此，其全面的獎勵計畫旨在不斷改善用戶體驗，可能會導致對 MCADE 作為效用性代幣的需求增加，甚至會在它實現其作為治理代幣的價值之前。

什麼是 Metacade？

Metacade 將通過構建最廣泛的 P2E 虛擬遊樂中心來徹底改變線上遊戲空間，將自己定位為新興 GameFi 領域的重要成員。Metacade 雄心勃勃的 白皮書 設定了其目標，即建立最大的遊戲愛好者和加密貨幣愛好者線上社區，這要歸功於其創新的獎勵系統，該系統為用戶提供了多種獲得收入的機會，不僅通過遊戲，還通過代幣質押和與社區的社交互動.

原生 MCADE 代幣為投資者提供了一個令人興奮的千載難逢的機會，這要歸功於其廣泛的效用性、出色的代幣經濟學和固定的有限供應，這可以迅速推高 MCADE 的價格。

MCADE 如何運作？

MCADE 是 Metacade 生態系統的原生代幣，是平台各種廣泛功能背後的燃料。除了提供整個平台的交換媒介外，MCADE 還為獎勵系統提供動力。這種巨大的效用性確保了隨著用戶群加入平台，對代幣的需求將保持穩定，有可能達到供不應求的地步。

除了 MCADE 提供的高效用性之外，它還支持該平台最具吸引力和創新的功能之一，即 Metagrants。該計畫允許開發人員申請加密貨幣資金，以支持專為 Metacade 開發的新遊戲。在發佈到 MCADE 社區進行投票之前，每個提交的項目都會進入一個池中。獲得最多選票的遊戲將可獲得加密貨幣資金並在其幫助下投入生產，以支持風險投資。

由於令人興奮的新遊戲定期更新性質，這有助於留住用戶，同時確保會員充分參與平台的持續發展。

MCADE 是一項不錯的投資嗎？

隨著加密貨幣牛市的步伐加快並成為加密貨幣市場新聞的頭條新聞，Metacade 處於絕佳的位置，可以繼續其令人難以置信的激動人心的旅程。由於其創新的 P2E 生態系統的支持和對加密貨幣遊戲未來的令人印象深刻的願景，它即將在兩個最著名的加密貨幣交易所發佈，可能是 MCADE 進入上漲軌道的第一步。

Metacade 已經成為 Web3 時代創新力量的一個證明。隨著該項目開始其激動人心的旅程的下一步，成為 2023 年最賺錢的加密貨幣投資機會之一，它看起來將會繼續蓬勃發展。