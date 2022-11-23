Metacade（MCADE）預售現已開啟：投資者儘早進場

只要您選擇的項目正確，儘早參與加密貨幣的預售可以產生令人難以置信的收益。

在任何時候都有如此多的預售，要選擇最佳預售感覺有點像大海撈針。然而，有一個預售已經讓眾多投資者議論紛紛，那就是 Metacade（MCADE）。

今天，Metacade 終於宣布推出人們期待已久的原生實用代幣 MCADE。

在這篇文章中，我們將討論 Metacade 是什麼，為什麼投資者已經開始湧入，以及為什麼您可能想在為時已晚之前考慮加入他們。

GameFi 的未來

要了解投資者為何對 Metacade 加密貨幣預售如此興奮，我們首先需要討論其主導新興 GameFi 行業的潛力。GameFi 是遊戲和金融的合成詞，是指由區塊鏈技術支持的 Play2Earn 遊戲。

據 Crypto.com 稱，到 2025 年，GameFi 預計將以傳統遊戲的 10 倍速度增長。截至 2022 年 10 月，據 DappRadar 報告稱，每天有近 100 萬人在玩 Play2Earn 遊戲，而且這個數字預計只會上升。

也許 Crypto.com 最重要的統計數據是，區塊鏈遊戲市場預計將從 2021 年的 15 億美元市場增長到 2025 年的 500 億美元。目前，Metacade 正在將自己定位為區塊鏈遊戲的領導者。這為精明的投資者提供了一個絕佳機會——目前 MCADE 代幣仍處於預售階段。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個社區中心，專為遊戲玩家、開發人員和加密貨幣投資者打造，讓他們可以在一個致力於一切的 Web3 空間中進行聯繫。它旨在成為區塊鏈遊戲的基石，讓用戶發現最新 Play2Earn 遊戲，提高最佳遊戲收入，並直接影響 GameFi 的未來。

Metacade 的主要理念是將游戲玩家而非利潤放在首位。傳統遊戲公司經常從玩家那裡獲取價值。這可能是玩家為社區增加的價值或他們進行的購買，而與此同時，這些公司生產的遊戲漏洞百出，還充滿了您從未真正擁有的遊戲內物品的微交易。這是 Play2Earn 遊戲在過去幾年獲得巨大吸引力的原因之一。

相比之下，Metacade 通過 MCADE 代幣、社區支持的遊戲和多種賺取方式，對玩家產生的價值進行獎勵。從社區帶來的收入不是股東利潤，而是進入 Metacade 的金庫，並用於社區的最佳利益。隨著預售的開始，目光敏銳的投資者可能會參與其中並從中獲利。

為什麼投資者要儘早參與 Metacade（MCADE）加密貨幣預售？

為社區做出貢獻獲得獎勵

作為使 Metacade 成為 Web3 最終 GameFi 目的地的回報，為社區做出貢獻的玩家將獲得 MCADE 代幣作為獎勵。每當玩家發布評論、Play2Earn 創意或其他幫助他人的內容時，該玩家就會獲得獎勵。這不僅可以幫助新玩家在這個快速擴展的領域站穩腳跟，還可以激勵更有經驗的玩家分享自己知道的技巧和竅門。

從 Play2Earn 賺取更多

事實上，Metacade 提供了多種方式來增加您的 Play2Earn 收入。定期錦標賽提供了一種測試您的技能並與其他 Metacade 成員爭奪大獎池的方式。使用 Metacade 的原生測試環境，您還可以獲得臨時測試工作以賺取額外的現金。

然而，最具收入潛力的功能是 Metacade 的工作委員會，計劃於 2024 年推出。在這裡，您將能夠找到兼職測試工作、實習機會，甚至是 GameFi 開發前沿公司的高級職位.

Metagrants 資助最佳 Play2Earn 遊戲

Metacade 最雄心勃勃的計劃之一是，通過 Metagrants 推出自己的 Play2Earn 遊戲。Metagrants 是一種方式，讓社區通過在擁有數十個項目的競賽中投票，為自己想玩的遊戲分配資金。獲勝的開發者將獲得融資，並與最熱心的支持者一起建立願景。最終，Metacade 的虛擬遊樂中心將充滿社區選擇和支持的遊戲。

去中心化自治社區

在 Metacade 像一台運轉良好的機器一樣運行之後，就到了完全去中心化的時候了。此時，Metacade 團隊將退後一步，讓社區成為一個 去中心化自治組織（DAO） ，這意味著 MCADE 持有者將能夠對關鍵決策進行投票，例如新功能、領導職位、合作夥伴關係等。通過成為一個 DAO，Metacade 將成為世界上首個由社區擁有的虛擬遊樂中心。此後，Metacade 將成為 Web3 遊戲的基石，而在預售中買入 MCADE 可能會帶來巨大的收益。

Metacade（MCADE）具備成為最佳預售代幣的所有元素

考慮到 GameFi 的預期增長，Metacade 成為該領域領導者的計劃可能會帶來難得的投資機會。儘早參與到這個項目可能意味著，隨著平台的迅速攀升，您將獲得驚人的收益。

由於 Metacade 加密貨幣預售已經開始，作為第一階段的早期採用者之一意味著您只需用 1 美元即可獲得 125 個代幣。當 Metacade 進入最後的預售階段時，您將只能以 1 美元的價格購買 50 個代幣。換句話說，越早買入越好，隨著時間的推移，您的利潤可能會增加一倍以上。

總而言之，Metacade 是一個優秀的項目，它有可能成為遊戲行業的重要顛覆性力量。