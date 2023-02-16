Metacade（MCADE）的價格隨著 Ripple（XRP）價格預測的動搖而暴漲

眾所周知，Ripple 近年來一直承受著壓力。儘管一些人對 XRP 在未來幾個月內飆升做出了大膽的預測，但更現實的評估表明，其表現可能達不到這些預期。在本文中，您將了解為什麼 Ripple XRP 價格預測最近受到打擊，以及為什麼 Metacade 代幣在其正在進行的預售中需求激增。

Ripple（XRP）——高度中心化和 SEC 案例可能导致 XRP 的衰落

Ripple 是一種創建於 2012 年的加密貨幣，旨在為 SWIFT 等傳統跨境支付系統提供更快、更便宜的替代方案。儘管它是市場上第四大最有價值的項目（不包括穩定幣），但 Ripple 近年來未能達到投資者的預期。

除了美國證券交易委員會（SEC）外，Ripple 還是最中心化的加密貨幣之一。XRP 的很大一部分由其母公司 Ripple Labs 擁有和控制。甚至 Ethereum 聯合創始人 Vitalik Buterin 似乎也這麼認為， 他在 2022 年底表示 ，XRP“仍然是完全中心化的”。這與支撐整個加密貨幣理念的去中心化原則背道而馳。

此外，與美國證券交易委員會正在進行的訴訟已經壓制了 XRP 的價格一段時間，而且案件的結果仍然處於猜測之中。SEC 聲稱 XRP 是一種未註冊的證券，給 XRP 持有者帶來了不確定性和法律風險。在 FTX 崩盤後，監管機構尋求對加密貨幣進行更多控制，XRP 可能成為第一張倒下的多米諾骨牌。因此，許多投資者一直對購買 XRP 猶豫不決，這導致許多分析師下調了他們對 Ripple XRP 價格的預測。

Ripple（XRP）價格預測

雖然 Ripple 可以說是最近熊市中較為穩定的代幣之一，但 Ripple XRP 對 2023 年的價格預測看起來並不太新鮮。許多人已將最高目標設定為年底前的 1.18 美元，距離目前 0.41 美元的三倍還差一點。然而，更現實的 Ripple XRP 價格預測在 0.59 美元到 0.81 美元之間。因此，許多投資者開始將注意力轉向 2023 年盈利潛力大得多的項目，例如 Metacade。

Metacade（MCADE）在預售中風靡一時

與 Ripple 形成鮮明對比的是， Metacade 在 2023 年以創紀錄的速度獲得了關注。目前處於第 4 階段的預售已超過 620 萬美元，僅前 10 週就籌集了 500 萬美元。隨後，自推出以來，其原生 MCADE 代幣的價格從 0.008 美元飆升至 0.014 美元。

那麼 Metacade 到底是什麼？這是一個基於社區的平台，用於玩、學習最新的邊玩邊賺（P2E）遊戲並從中賺取更多。遊戲玩家和加密貨幣狂熱者可以聚集在 Metacade 中進行聯繫和協作，利用多種賺錢機會，甚至有機會直接影響 GameFi 行業的發展軌跡。

該平台本身是 P2E 遊戲的一體化解決方案。借助評論、論壇、排行榜、實時聊天以及 P2E 老手分享的最熱門 GameFi 創意，玩家擁有在競爭中領先所需的一切。這些無價的功能提供了有關遊戲和策略的豐富資訊，以及一個可以聯繫的邊玩邊賺愛好者社區。

此外，Metacade 正在推出多項舉措，通過其舉措幫助玩家在 P2E 革命中實現最大化收入：Create2Earn、Compete2Earn 和 Work2Earn。Create2Earn 獎勵玩家對平台的貢獻。它向他們支付 MCADE 費用，用於分享評論、提供擊敗遊戲的創意以及與其他成員互動。同時，用戶可以在 Compete2Earn 計劃下參加競爭激烈的遊戲錦標賽並贏取大獎。

Work2Earn 計劃將看到玩家使用 Metacade 的工作和求職版塊來尋找 Web3 和遊戲行業的角色。該版塊將於 2024 年啟動，將包括從臨時測試職位到與 Web3 中一些知名人士合作的全職受薪職位的工作。

最後，Metagrants 計劃受到了投資者的巨大歡迎。Metagrants 允許社區利用平台的資金來資助遊戲開發者。開發人員只需將自己的遊戲提案提交給 Metagrants 競賽，供 MCADE 持有者投票。

獲勝的提案將獲得資金，將他們的想法變為現實，並將完成的遊戲添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心。這為 Metacade 社區提供了一個難得的機會，可以在製作最佳 P2E 遊戲方面發揮作用，並鞏固該平台在 GameFi 行業的領導地位。

Metacade（MCADE）價格預測

鑑於 Metacade 有可能迅速成為 P2E 遊戲玩家事實上的家園，MCADE 代幣已經出現了一些令人難以置信的價格預測。它以 0.02 美元的價格向公眾推出，但許多人預計，到 2023 年底它會高達 0.50 美元——不到一年的回報率將達到 25 倍。一些更保守的估計認為它至少會達到 0.22 美元，這仍然是 1,000% 的投資回報率。

Metacade（MCADE）是更好的投資

總的來說，XRP 持有者似乎在玩一場冒險的遊戲。給出的 Ripple XRP 價格預測對 Ripple 投資者來說並不是好兆頭，儘管它是當前熊市中更穩定的代幣之一。最終，XRP 的命運掌握在美國法院手中，這應該足以阻止任何人對其進行投資。

相反，Metacade 似乎是一項更明智的投資。在取得非凡的預售成功之後，很明顯 Metacade 走上了正確的道路。隨著 GameFi 將在 2023 年主導加密貨幣領域，已經參與其中的投資者可能會看到巨大的利潤。如果您認為該代幣有所作為，請查看 MCADE 預售，在價格進一步上漲之前以 0.014 美元的價格搶購代幣！

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