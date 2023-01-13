Metacade 價格預測，因為投資者擔心 Binance 交易所即將崩盤

BNB 投資者擔心 Binance 交易所可能無法熬過熊市。然而，投資者仍然對 Web3 的長期未來持樂觀態度，而 Metacade 一直是將積極情緒帶回加密貨幣市場的關鍵項目。

MCADE 預售吸引了七位數的資金，並在短短三週內售罄了測試階段。現在，投資者又開始期待了。

Binance 交易所遭到抨擊，投資者開始擔心

在 11 月 FTX 崩盤後，Binance 交易所進行了 儲備證明審計 ，以表明其數字資產完全支持用戶資金；然而，有人強調了報告中的一個關鍵不一致之處。

Binance 的 BTC 負債比其 BTC 儲備多 2.45 億美元，這意味著 FTX 式的銀行擠兌可能會導致重大問題。在這種情況下，Binance 可能被迫暫停提款並出售其他資產，這可能會對整個加密貨幣市場的價格走勢產生消極影響。

在趙長鵬出現在 CNBC 上討論 Binance 交易所的財務狀況後，Binance 交易所的首席執行官似乎不願意聘請四大審計公司來披露其負債。這種猶豫在 2022 年加密貨幣熊市期間引發了更多的恐懼、不確定性和懷疑（FUD）。

什麼是 BNB？

Binance（BNB）是一個數字資產交易平台，用於交易各種加密貨幣。BNB 代幣是 Binance 交易所和 Binance Smart Chain 上的原生代幣——一種由 Binance 交易所開發的從 Ethereum 分叉出來的第 1 層區塊鏈。

BNB 用於促進 Binance 上的交易並支付交易活動的費用，例如上市或提款費用。BNB 代幣也是 Binance 交易所生態系統的重要組成部分，允許用戶通過現金回饋計劃獲得獎勵並參與社區投票活動。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 正在構建可以在區塊鏈的任何地方找到的最大遊樂中心。它是同類中首個由社區驅動的項目，旨在成為 Web3 用戶玩遊戲、賺錢、社交和了解 GameFi 所有事物的中心樞紐。

Metacade 將提供各種街機遊戲，並將其經典遊戲與邊玩邊賺機制相結合。此外，遊戲玩家可以通過 Metacade 參加錦標賽並使用多種不同的方法來賺取加密貨幣收入。

在宣布啟動 MCADE 代幣預售後，Metacade 在短時間內吸引了大量投資。由於 Metacade 以 0.008 美元的價格迅速售出 140,000,000 個 MCADE 代幣，預售的測試階段僅在三週內就售罄。

Metacade 如何運作？

Metacade 建立在 Ethereum 區塊鏈之上，是一個綜合性遊戲平台，可在各種大型街機遊戲中為玩家提供加密貨幣獎勵。除此之外，用戶還可以發現最新的 GameFi 趨勢，分享遊戲評論，並通過向社區提供有用的資訊來賺取 MCADE 代幣。

通過 Metacade，用戶還可以開啟 Web3 的職業生涯。該平台將游戲玩家與有償工作機會聯繫起來，並為其社區提供測試職位，允許遊戲玩家在玩全新的基於區塊鏈的遊戲時獲得加密貨幣。

Metacade 可以通過 Metagrants 計劃推動 GameFi 領域的增長。該計劃將允許用戶投票選出最有前途的區塊鏈遊戲，並提供早期資金支持遊戲開發。Metacade 是一個一體化的 GameFi 項目，為加密貨幣遊戲社區提供了巨大的價值。

毫無疑問，Metacade 是最好的投資機會

BNB 投資者擔心趙長鵬最近的言論及其對 Binance 交易所未來的影響。相比之下，MCADE 的早期採用者對未來越來越興奮。

MCADE 是一種全新的代幣，具有巨大的長期潛力。預售的早期參與者有難得的機會在未來幾年內獲得 10 倍以上的收益，因為目前 0.01 美元的價格看起來是被低估了。

隨著 Metacade 完成預售並推出其一體化遊戲平台，它可能成為 Web3 中最大的遊戲平台之一。隨著時間的推移，MCADE 代幣的價值可能超過 1 美元——與預售結束相比價格上漲了 50 倍。

MCADE 值得購買嗎？

儘管 BNB 投資者感到恐懼，但 Metacade 的未來看起來一片光明。Metacade 可能是熊市期間最好的投資機會，預計將成為可用的最大遊戲平台之一。

MCADE 代幣目前僅為 0.01 美元，在預售結束時價格將上漲至 0.02 美元。在 Metacade 售罄之前，投資者只能在有限的時間內以該價格訪問 MCADE。如您所見，Metacade 看起來確實是一項強有力的投資，因為早期投資者可以在 2023 年期間獲得高達 50 倍的收益。

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