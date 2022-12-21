Metacade vs Apecoin：MCADE 可能在 2023 年超越 APE

在上一次牛市即將結束時，Apecoin 是最受關注的加密貨幣資產之一。它仍然是 市值排名前 50 的項目 之一。但在 2023 年及以後，Apecoin 的每個價格預測都有可能被 MCADE 超越。

本文將解釋為什麼您的 Apecoin 價格預測可能過高。

什麼是 Apecoin（APE）？

2022 年春季，Bored Ape Yacht Club 發布了 APE 生態系統的實用和治理代幣 Apecoin（APE）。APE 代幣的持有者不僅可以獨家訪問商品、遊戲、服務和活動，而且對 Ape 基金會將支持的合作夥伴關係和計劃也有發言權。此外，第三方開發者也可以用 APE 代幣獎勵他們的參與者。

APE 未來能否與 MCADE 競爭？

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個虛擬聚會點和社區中心，將成為最新、最棒的 GameFi 和 P2E 遊戲大本營，類似於 Steam 對 PC 遊戲的運作方式。有了這麼多不同的作品，每個人都能在 Metacade 中享受。這是使該項目如此有前途的部分原因。

對 Metacade 持樂觀態度的另一個原因是它對社區的承諾。它通過提供許多網上賺取收入的途徑來為社區服務，例如 P2E 遊戲、質押、抽獎，甚至是競爭性錦標賽。

此外， Metacade 將通過 Metagrants 向社區中有雄心壯志的開發人員提供資金。社區將對誰獲得這些資助進行投票，讓用戶對 Metacade 的發展方向有更多的發言權。這也將有助於確保始終有有趣的新遊戲發表在平台上，並有一個有價值的理由讓玩家不斷回來。

Metacade 將比 Apecoin 更成功——這就是原因

現在我們已經介紹了 Metacade 是什麼，讓我們看看為什麼它的價格預測高於我們的 Apecoin 價格預測。在您評估未來的 Apecoin 價格預測時，需要考慮以下四個因素。

Metacade 為每個人提供一些東西

Metacade 的特別之處在於，它在一個平台上包含了許多不同的 Web3 遊戲，而大多數項目只提供單一遊戲供用戶玩。這意味著如果有人不喜歡這款遊戲，他們就沒有理由繼續使用該平台。

Metacade 不斷增加的遊戲庫為用戶提供了一個不斷參與該平台的理由。這有助於保持高用戶量，並確保長期增長。

Apecoin 的吸引力有限

在進行 Apecoin 價格預測時需要考慮的一件事是，該項目是 Bored Ape Yacht Club NFT 系列的延伸。這個 NFT 系列是市場上最受歡迎的系列之一，但也是加密貨幣社區中備受嘲笑的系列之一。

許多加密貨幣愛好者不喜歡 Bored Ape Yacht Club 及其持有者。這些人不太可能參與 Apecoin，這可能會在 2023 年及以後阻礙該項目。

Metacade 不僅有遊戲

作為一個平台，Metacade 不僅讓人們訪問最佳遊戲。它也是一個社交活躍的地方，用戶可以在這里共度時光並結識新朋友。希望在 Web3 中工作的個人有一天可以在這裡找到他們的第一份工作，從事測試遊戲和管理社區等。

從這個意義上說，Metacade 有可能成為一個虛擬的社區廣場或市政廳，為元宇宙的未來提供一個重要的社交空間。它的潛力超越了遊戲領域。

Apecoin 過於依賴正確的方式

Apecoin 將作為 Yuga Labs 即將推出的 Otherside 元宇宙世界項目的本地貨幣。這就是 Apecoin 能夠保持相對較高市值的原因。

然而，如果 Otherside 出現任何問題——例如在發佈時沒有很多用戶或遇到延遲——那麼 Apecoin 將受到影響。總體而言，Bored Ape Yacht Club 生態系統也是如此。

這意味著 Apecoin 過於依賴其他項目而無法靠自己取得成功。在進行 Apecoin 價格預測時記住這一點很重要。

Metacade（MCADE）似乎是更好的投資機會

鑑於本文涵蓋的所有內容，應該更容易理解為什麼 Apecoin 價格預測低於 MCADE 的預測。Metacade 在其平台上提供範圍廣泛的實用工具，並為來自爆炸式增長的遊戲行業的潛在大量聯合目標受眾提供服務。與單一遊戲體驗相比，具有多種遊戲體驗的平台更有可能以更高的速度吸引和成功留住用戶。

該項目的預售價格從 1 美元兌換 125 MCADE 開始，到結束時價格將逐漸上漲至 1 美元 50 MCADE 。Metacade 及其 MCADE 代幣必將成為 2023 年及以後的最佳投資之一。聰明的投資者應該在大量投資者到來之前入手。越早進行可靠的投資，獲利的潛力就越大。