Metacade 將提供最多的線上街機遊戲選擇，以及潛在的 10 倍投資

毫無疑問，GameFi 是 Web3 的新興領域，也是最有可能受到區塊鏈基礎設施和去中心化金融（DeFi）優勢積極影響的領域之一，尤其是考慮到邊玩邊賺（P2E）遊戲。

儘管 GameFi 領域已經有許多項目，但真正掀起波瀾的是顛覆性的新來者 Metacade（MCADE），因為該項目潛力巨大，而且投資者的預期回報足夠快，可以在預售中獲得他們的 MCADE 代幣。

但為什麼 Metacade 顯示出如此大的潛力，為什麼該項目讓投資者相信它可以成為 GameFi 革命的領導者？

Metacade 是一個難以置信的不錯投資機會

Metacade 發布了一項開創性的計劃，以提供一組令人難以置信的功能，使該項目處於領先地位，從而確立自己在 GameFi 領域的核心地位。這些計劃以綜合 白皮書 的形式發布，概述了該項目顛覆遊戲的凝聚力計劃，使遊戲玩家能夠通過在一個巨大而有用的社區中心玩遊戲來賺取收入。

Metacade 生態系統的核心是該平台最令人印象深刻的組成部分——其旗艦邊玩邊賺（P2E）遊樂中心。區塊鏈遊樂中心將提供最多的線上街機遊戲選擇，並以此將 Metacade 平台與絕大多數 GameFi 區分開來。

正是這種差異化讓許多投資者感到興奮；大多數 GameFi 項目都難以保持其用戶群的參與度，因為所有活動都集中在一款遊戲上。由於 Metacade 擁有大量線上街機遊戲，這意味著該項目更有可能讓用戶保持活躍，因為他們可以在遊樂中心玩許多不同的遊戲。

MCADE 在 2023 年能達到多高？

MCADE 的價格可能與其平台使用情況相關，因為該代幣對於訪問關鍵功能至關重要。隨著遊戲庫的不斷增長，Metacade 有望不斷吸引新用戶使用該平台。在這種情況下，該代幣將保持需求，這對投資者來說是一種有吸引力的品質。

此外，Metacade 強大的路線圖具有經過深思熟慮的功能，例如回購和代幣銷毀，這可能有助於在未來保持 MCADE 代幣的價值。

由於投資團體如此興奮，隨著越來越多的投資者擔心錯過保護其 MCADE 代幣的機會，當代幣向公眾發布時，價格可能會大幅上漲。

由於不可避免的用戶增長，Metacade 預計將在 2023 年創建高市值，這意味著如果它能夠達到 Axie Infinity 100 億美元的歷史最高市值的 25%，即 MCADE 代幣價格將突破 1 美元大關。

加密貨幣是一項不錯的投資嗎？

加密貨幣市場可能比其他更成熟的資產更具波動性，這有時會導致新手投資者質疑加密貨幣是否是一項好的投資。事實上，過去十年 沒有更好的投資類別 ，2013 年投資的 100 美元現在價值超過 150,000 美元。

所有資產類別都在全球經濟動盪中度過了艱難時期，但許多專家表示，現在可能是市場底部，如果您現在能找到最適合的加密貨幣，那麼現在是購買以最大化收益的最佳時機.

什麼是 Metacade？

Metacade 的目標很明確，即提供最大的 P2E 遊樂中心，包括最多樣化的在線街機遊戲系列，讓遊戲玩家通過玩自己喜歡的遊戲賺取收入。

由於預售的驚人成功，Metacade 項目引起了轟動，僅在前 10 週內就籌集了驚人的 500 萬美元。從那以後，該項目沒有任何放緩的跡象，隨著投資者蜂擁而至，以折扣預售價格獲得他們的 MCADE，該項目的價格繼續達到 620 萬美元。

Metacade 如何運作？

由於強大的外部收入流，Metacade 用戶可以從其廣泛的獎勵系統中受益。該平台將通過網站上的付費廣告和求職版塊，以及訪問 Metacade 的遊戲社區來賺錢。外部遊戲公司也將被收取費用，以在該平台上發布他們的遊戲。收入將通過付費遊戲和錦標賽入場費在內部產生。

MCADE 代幣是整個平台使用的貨幣，用於獎勵和所有其他價值交換。該代幣還受益於質押選項，這可能會減少流通供應，因為看到長期潛在的投資者將代幣質押以獲得被動收入。

Metacade 的 Metagrants 計劃將使 MCADE 持有者能夠投票決定遊戲開發的資金分配。由於才華橫溢的遊戲開發團隊能夠直接向社區推銷他們的想法，該計劃將整個社區聚集在一起，同時也推動了用戶增長和保留。

為什麼投資者應該投資 Metacade？

Metacade 看起來將處於 GameFi 革命的最前沿，因此預售期間 MCADE 的極低價格是一個難得的機會，可以儘早參與一個有可能主導一個快速增長的行業的項目。

100 倍的收益看起來很有可能，已經受到如此多關注的預售很可能很快就會售罄。誰會對 MCADE 逐漸成為現在最值得購買的加密貨幣之一感到驚訝？