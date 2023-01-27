Metacade（MCADE）預售在加密貨幣寒冬中被搶購一空——原因在這裡

隨著持續的加密貨幣寒冬讓許多投資者對 2022 年低於平均水準的收益（如果有的話）感到不滿，而在 2023 年預計將帶來更美好的前景。雖然許多代幣預計會捲土重來，但有一個代幣最近被許多人押下了重注。它就是 Metacade，圍繞該項目的炒作導致其代幣預售期間持續售罄。

持續的加密貨幣寒冬讓許多投資者感到心寒

在 2022 年通貨膨脹率上升、利率上調以及一些最傑出的加密貨幣參與者倒台之後，許多項目在當前的加密貨幣寒冬從 2021 年的高點大幅下跌。Bitcoin ——通常被視為加密貨幣表現的基準——從 2021 年 11 月的 69,000 美元高點下跌 77.5%，大約一年後跌至 15,476 美元的低點。

像 DOT 這樣的替代加密貨幣在同一時期暴跌超過 -92%，而其他替代加密貨幣則表現出更強的彈性。例如，TRX 的表現與 BTC 大致相當，從 2021 年的高點跌至 2022 年的低點 -74.9%。儘管價格在 2023 年初略有回升，但一些人仍然認為加密貨幣的寒冬困境遠未結束。儘管存在這種持續的看跌情緒，但一個代幣已經吸引了數百萬的投資：Metacade。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個邊玩邊賺（P2E）社區中心，旨在成為 GameFi 革命的早期領導者。它的目標是成為 Web3 中探索、學習和充分利用 P2E 遊戲的第一名。Metacade 為玩家提供了在這個快速發展的領域取得成功所需的所有工具，例如專門的論壇、評論、遊戲排行榜，以及由 P2E 資深人士分享的領先 GameFi 創意。

此外，它通過為玩家提供盡可能多的價值來培養忠誠的社區。除了常規錦標賽、抽獎和比賽外，Metacade 還利用去中心化和加密貨幣的力量，獎勵玩家的貢獻，並讓他們在將要玩的遊戲中有發言權。甚至還有求職版塊和項目過渡到 去中心化自治組織（DAO） 的計劃。

深入了解 Metacade（MCADE）的主要特性

傳統上，遊戲玩家被邀請與他人分享評論和技巧，而他們的努力不會得到任何回報。誰從中受益？主要是託管這些評論和提示的平台。

Metacade 意識到了這一點，它沒有從中獲益並且不給予任何回報，而是直接使用 MCADE 代幣向用戶支付費用，以表彰他們在社區發展中的作用。這意味著即使您剛剛開始玩 P2E，您也可以通過簡單地分享您對您一直在玩的新遊戲的看法，或發布其他玩家可以用來取得成功的技巧來賺錢。

2023 年底，Metacade 還將授予其首個 Metagrant。Metagrants 使社區能夠將項目資金用於選定的遊戲開發者，旨在資助下一代社區支持的 P2E 遊戲。開發人員將他們的遊戲提案提交到一項 Metagrant 競賽中，從 MCADE 持有者那裡獲得最多選票的想法將獲得金庫的資助。

完成的遊戲將託管在 Metacade 的虛擬遊樂中心中，任何人都可以登入並享受。社區只需要製作一款開創性的遊戲，Metacade 就可以成為主流媒體的焦點，從而使 MCADE 代幣飆升。

如前所述，Metacade 還將推出一個求職版塊。預計在 2024 年，該版塊將以臨時工作、兼職角色和與 Web3 和 GameFi 巨頭合作的全職職位為特色。無論您是有興趣使用 Metacade 的測試環境來測試遊戲以獲得額外收入，還是希望以遊戲開發人員的身份踏入大門，您都一定會找到適合您技能的東西。

最後，Metacade 將在 2024 年底完全過渡到 DAO。雖然預計最早將在 2023 年第二季度奠定基礎，但這一過渡將使核心 Metacade 團隊下台，並將控制權移交給當選的 Metacade 成員。從現在開始，MCADE 持有者將決定世界上首個民主經營的虛擬遊樂中心的未來。

Metacade（MCADE）可能是 2023 年表現最好的公司之一

那麼，儘管加密貨幣寒冬仍在繼續，Metacade 在預售中的表現如何？在 MCADE 預售的前七週，全球數千名投資者籌集了約 340 萬美元。

MCADE 代幣的價格已經從 0.008 美元的起始價格上漲到 0.012 美元，預計到預售結束時價格將達到 0.02 美元。然而，許多分析師認為 MCADE 有更大的增長空間，如果加密貨幣寒冬如預測的那樣消退，一些設定的目標到 2023 年底至少達到 0.20 美元。

GameFi 將於今年起飛這一事實支持了這一點。 Absolute Reports 認為該行業在 2022 年至 2028 年間的年增長率為 20.4%，而 Crypto.com 預測其增長速度將快得多，年增長率為 100%。鑑於社交中心對遊戲玩家的重要性以及 Metacade 的先發優勢，它可能很快成為所有 P2E 的首選目的地。

如果您認為 Metacade 有所作為，請盡快查看 MCADE 預售。在進入下一階段預售之前，抓緊時間以 0.012 美元的價格搶購 MCADE 代幣，時間很快就結束了！