Metacade 的預售將在 2023 年爆發——趁早入手最划算

加密貨幣以產生瘋狂的回報而聞名，進行加密貨幣預售是確保獲得最大收益潛力的最簡單方法。這種高收入潛力，會在隨後下降，這是由稱為收益遞減法則的經濟原理所引起的，該法則指出資產的價值增長將隨著時間的推移開始放緩。

Metacade（MCADE）是一項已被證明取得巨大成功的預售。Metacade 正在構建一個主要的 GameFi 平台，以與該領域的一些知名企業競爭，因此在價格進一步上漲之前值得進行調查。

Metacade 預售是一個巨大的投資機會

加密貨幣預售非常受歡迎，特別是對於像 Metacade 這樣具有強大基礎的項目。例如，MCADE 預售的測試階段在短短四個星期內就吸引了價值超過 130 萬美元的投資，反映了該項目的長期潛力。

Metacade 在其加密貨幣預售開始時以 0.008 美元的價格推出了其 MCADE 代幣，但現在價格正在上漲。該價格將繼續上漲，直到預售結束時達到 0.02 美元。對於希望獲得一筆好交易的投資者來說，越早獲得代幣越好。

MCADE 價格預測：2023 年及以後

在預售結束時達到 0.02 美元後，MCADE 將在去中心化交易所（DEX）上推出，團隊將開始建立合作夥伴關係以擴大代幣的影響力。除此之外，一旦 MCADE 代幣開放了 Metacade 平台計劃的綜合遊戲體驗，它就會獲得效用性。

因此，Metacade 的長期潛力非常可觀。專家預測 2023 年價格將出現爆炸性走勢，漲幅可能高達 50 倍。這種價格爆炸將使 MCADE 代幣價值 1 美元——相比其 0.02 美元的最終加密貨幣預售，有顯著的增長。

在 2023 年之後，分析師預計，一旦 Bitcoin 減半事件在 2024 年結束，加密貨幣市場將開始下一輪牛市。牛市通常會全面上漲，這可能會進一步推高 MCADE 代幣的價值。到那時，MCADE 可能會達到 5 美元以上，從加密貨幣預售到 2025 年之間大幅上漲 250 倍。

什麼是 Metacade？

Metacade 正在創建區塊鏈上最大的遊樂中心，為 Web3 世界帶來先進的遊戲功能。GameFi 愛好者可以玩各種街機風格的遊戲，每個遊戲都會提供加密貨幣作為獎勵，用戶可參加付費比賽以贏取 MCADE 獎品。

幾個額外的功能真正使 Metacade 在其加密貨幣預售期間脫穎而出，成為一個主要的投資機會。首先，該項目旨在通過為遊戲玩家提供一個聚集在一起並訪問有關該空間的有價值資訊的中心位置，直接為 Web3 用戶提供服務。

隨著時間的推移，Metacade 旨在成為一個去中心化自治組織（ DAO ）。這一轉變將使 Metacade 社區完全控制該平台，因為所有 MCADE 代幣持有者都將能夠對治理提案進行投票，並幫助推動項目的未來進展。

Metacade 如何運作？

區塊鏈遊戲玩家可以在許多邊玩邊賺（ P2E ）遊戲中獲得無盡的挑戰。無論是休閒遊戲還是競技遊戲，Metacade 都能為玩家提供享受各種令人上癮的街機遊戲的機會，同時他們也能通過努力賺取 MCADE 代幣。

在 Metacade 中，遊戲玩家還可以通過向社區貢獻有用的資訊來獲得加密代幣。這些貢獻可以包括最新的提示和技巧以及任何其他幫助其他遊戲玩家充分利用他們的區塊鏈遊戲體驗的內容。

Metacade 提供的另一個關鍵功能是有機會在正式發布之前測試全新的區塊鏈遊戲。這些測試角色允許玩家向遊戲開發者提供回饋，他們可以實施 Metacade 社區建議的任何改進，包括錯誤修復和遊戲玩法優化。

Metacade 正在擴大基於區塊鏈的遊戲的影響力

Metacade 還旨在提供一項關鍵服務，以幫助更廣泛的 GameFi 行業發展。它的 Metagrants 計劃將為最受歡迎的區塊鏈遊戲提供資金，因為 Metacade 社區將能夠投票選出他們未來最想玩的遊戲。

區塊鏈是一個技術進步中心，Metacade 支持這一領域的持續進步。早期資金在此過程中至關重要，因為創建和發布新遊戲需要大量支持。通過將開發者與其遊戲玩家社區聯繫起來，Metacade 直接幫助擴大區塊鏈創新的影響力和規模。

Metacade 值得在 2023 年購買嗎？

Metacade 預售對加密貨幣投資者來說是一個重要的購買機會。幸運的是，對於一個為未來提供真正希望的項目來說，0.008 美元的價格是微不足道的，而且測試階段很快售罄也就不足為奇了。

預售將使 MCADE 代幣升至 0.02 美元，因此投資者仍有時間在熊市中獲利。然而，Metacade 無疑是任何投資組合的重要補充，看看它是否會在 2023 年達到 1 美元大關將是一件很有趣的事情。